Opinie: Voor het Indonesische publiek was het geweld van Nederlandse militairen al veel langer gemeengoed

‘Het extreme geweld gepleegd door Nederlandse militairen’ waart nog steeds rond bij het Nederlandse publiek en de Nederlandse overheid. Deze erfenis van geweld uit het verleden is duidelijk een smet op het imago van Nederland als democratie, waar de bevolking een open houding heeft en respect voor de mensenrechten. Bovendien mogen we niet vergeten dat Nederland zelf slachtoffer was van de wreedheden van de nazi’s, met een relatief hoog sterftecijfer per hoofd van de bevolking in het Europa van de Tweede Wereldoorlog. Hoe is het dan mogelijk dat een dergelijke samenleving betrokken raakte bij het uitvoeren van extreem geweld in Indonesië, zo kort nadat ze zelf slachtoffer was geworden van extreem geweld in eigen land?

Hoe is het mogelijk dat juist een land dat actief betrokken is bij het bevorderen van internationale mensenrechten en een aantal internationale rechtsorganisaties huisvest die misdaden tegen de menselijkheid, oorlogsmisdaden en genocide aanpakt, niets vergelijkbaars doet ten aanzien van het extreem geweld dat in het verleden werd gepleegd door zijn eigen militairen?

Nederlands perspectief

Vanuit het Nederlandse perspectief is de erfenis uit het verleden nauw verweven met de positie van het land in het heden. Voor het Indonesische publiek was het geweld van Nederlandse militairen al veel langer onderdeel van het nationale narratief, zodat zaken als de massamoorden in Rawagede of Zuid-Sulawesi, hoewel zij nieuwe feiten aan het licht brachten, de bestaande overtuigingen vooral bevestigden. Dat is waarschijnlijk de reden dat de publieke aandacht voor de behandeling van de Rawagede-zaak in een Nederlandse rechtbank gering was. Ook de Indonesische overheid stelde zich passief op en scheen de voorkeur te geven aan de goede betrekkingen met Nederland in plaats van zich in de zaak te verdiepen.

De nationale mensenrechtencommissie Komnas ham (Komisi Nasional Hak Asasi Manusia) en verschillende mensenrechtenorganisaties waardeerden het Nederlandse initiatief een proces te voeren en vergeleken dit met de trage Indonesische afwikkeling van geweldszaken uit het verleden die na de onafhankelijkheid in Indonesië plaatsvonden. De rechtszaak voor de slachtoffers van Rawagede werd aangespannen door de stichting Comité Nederlandse Ereschulden, een niet-gouvernementele organisatie die slachtoffers van extreem geweld actief verdedigt – de organisatie hanteert het begrip oorlogsmisdaden – met steun van Nederlandse advocaten en geheel zonder inmenging van de overheid.

Niet één oorlog

Toch bevestigt dit onderzoeksproject niet alleen maar de al bestaande overtuigingen. ‘Dat er geen sprake was van één oorlog’, is een zeer belangrijke conclusie die mijns inziens tot nieuwe debatten in Indonesië zal leiden. Het extreme geweld werd immers niet alleen gepleegd door Nederlandse troepen, maar ook door Indonesische militairen en gewapende groepen. En niet alleen in gevechtssituaties tegenover een gewapende vijand, maar ook tegenover ongewapende burgers, voornamelijk Indo-Europeanen en Chinezen, en degenen die men ervan verdacht op de Nederlandse hand te zijn.

De aandacht voor geweld gepleegd door Indonesiërs, hoewel niet het hoofddoel van het onderzoeksproject, gaf in Indonesië aanleiding tot kritiek van verschillende zijden. Er is inderdaad nog geen alomvattend onderzoek uitgevoerd door Indonesische historici naar door Indonesiërs gepleegd geweld, maar dat betekent niet dat deze problematiek helemaal niet werd besproken.

De korte verhalen ‘Surabaya’ van de auteur Idrus en ‘Dendam’ (Wraak) van Pramoedya Ananta Toer onthulden de donkere kant van de revolutie waarbij Indonesiërs betrokken waren bij het gebruik van extreem geweld tegen hun mede-Indonesiërs. Sinds de jaren vijftig van de vorige eeuw verschenen er films die kritiek uitten op de Indonesische gewapende groepen die betrokken waren bij extreme geweldpleging, inclusief verkrachting, tegen hun Indonesische landgenoten. De vrees dat dit onderzoek het Indonesische imago zou bezoedelen, is daarom geheel ongegrond.

Richting debat

Veel belangrijker dan de vraag of er wel of geen reactie komt vanuit het huidige Nederland of Indonesië op deze onthullingen van het extreem geweld, is de richting van het debat. Waartoe onderzoeken en bespreken we geweld dat ruim 75 jaar geleden plaatsvond? Wat kunnen we werkelijk leren van deze historische periode, niet alleen om de slachtoffers recht te doen, maar ook om een beter leven voor de toekomst te creëren? Deze vragen vallen misschien buiten het bestek van dit onderzoek, maar zijn volgens mij belangrijk om gezamenlijk te overdenken.

Dat het concept van extreem geweld de nadruk legt op de vele facetten van geweldpleging tijdens de revolutie, mag niet ertoe leiden dat de voornaamste aanleiding tot de golf van geweld over het hoofd wordt gezien, namelijk de terugkeer van de Nederlanders die een inherent gewelddadig koloniaal systeem wilden herstellen. Geweldpleging kwam toen niet onverwacht. En, zoals de onderzoekers hebben aangetoond, beseften de Nederlanders in de loop van de tijd dat hun doel alleen kon worden bereikt door de uitoefening van geweld te intensiveren. Het concept van extreem geweld mag daarom de aspecten van opzettelijkheid en voorbedachten rade, die men doorgaans aantreft bij de conventionele verklaring van genocide, niet uitsluiten. Want dat was wat er bijvoorbeeld gebeurde bij het Depot Speciale Troepen onder leiding van kapitein Raymond Westerling in Zuid-Sulawesi.

Extreem geweld maakt onderdeel uit van een complexe geschiedenis en heeft geen eenvoudige oplossing. Veel landen in de wereld van vandaag, vooral de landen die onder autoritaire machten hebben geleefd, worstelen nog steeds met deze kwestie, van Guatemala en Zuid-Afrika tot Indonesië. In het hart van de pogingen om deze erfenis te boven te komen ligt het onthullen van de waarheid. En dat is toch wel de belangrijkste bijdrage van dit onderzoek.

Dit onderzoek kan worden gezien als een poging van ‘righting past wrongs’, analoog aan de beweging die Europese museumcollecties restitueert die in het verleden met geweld werden verworven of aan het omverwerpen van standbeelden en monumenten die de koloniale macht symboliseren. Het zijn allemaal uitingen van het levend houden van historische rechtvaardigheid en die zijn uitermate belangrijk, niet alleen om te corrigeren wat in het verleden is gebeurd, maar ook als leeftocht voor de verbeelding van een betere visie op de toekomst.

Hilmar Farid is een Indonesische historicus, publiek intellectueel en docent aan het Jakarta Arts Institute. Het artikel hierboven is een sterk bekorte versie van de Epiloog in het boek ‘Over de grens’, die hij op verzoek van de Nederlandse onderzoekers schreef.