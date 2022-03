Opinie: Voor het eerst neemt de EU de zorgen van Oost-Europa serieus

Secretaris-generaal van de NAVO, Jens Stoltenberg, in gesprek met militairen op de Azadi-basis in Riga, Letland, op 8 maart 2022. Beeld AFP

Net als na de val van de Berlijnse muur in 1989 en het daaropvolgende uiteenvallen van de Sovjet-Unie, staat de wereld op de drempel van een historische omwenteling. De geopolitieke verhoudingen tussen Europa, Rusland, Amerika en China veranderen, de trans-Atlantische betrekkingen leven weer op door westerse eensgezindheid en de energietransitie lijkt in een stroomversnelling te komen door de wens tot onafhankelijkheid van Russische olie en gas.

Ook binnen de EU lijkt sprake van een omwenteling. De zorgen, problemen en waarschuwingen van landen in Midden- en Oost-Europa worden nu ook politiek serieus genomen. Met deze toenadering tussen Oost- en West zal de aard van het ‘Europese project’ op den duur veranderen. Het zal politieker worden.

Economie of geopolitiek?

In EU-lidstaten Polen, Estland, Letland, Litouwen, Tsjechië en Slowakije sluimeren de geopolitieke zorgen over de Russische nabijheid al langer. Waarschuwingen om bijvoorbeeld de omstreden gaspijpleiding Nord Stream 2 niet door te zetten waren er genoeg. Maar in West-Europa, en met name vooral Duitsland, werden deze waarschuwingen genegeerd.

Voormalig bondskanselier Angela Merkel omschreef Nord Stream 2 als een ‘privaat economisch’ project. Haar opvolger, Olaf Scholz, herhaalde in december 2021 nog maar eens de niet-politieke status ervan. Westerse economische belangen wogen zwaarder dan de geopolitieke zorgen van landen in Midden- en Oost-Europa. Inmiddels worden we ruw gewekt uit deze droom.

Deze West-Europese neiging het ‘economische’ boven het ‘(geo)politieke’ te stellen kent diepe wortels, want lange tijd was Europese integratie vooral een West-Europees economisch project. De piketpaaltjes hiervoor werden al tijdens de Tweede Wereldoorlog geslagen door de Europese regeringen in ballingschap in Londen.

Opvallend genoeg roerden juist in deze periode ook de vertegenwoordigers uit Midden- en Oost-Europa zich. Zij bepleitten een brede Europese economische én politieke samenwerking en solidariteit, al dan niet in de vorm van een federaal Europa. Dit gefedereerde Europa kon een bolwerk vormen tegen niet alleen de Duitsers, maar ook tegen de Russen.

Ondergeschikte territoriale veiligheidsbelangen

Leiders van Noord- en West-Europese landen zagen hier weinig in. Het Europa van landen als Polen en Tsjechoslowakije was voor hen een ongelijksoortige partner, met totaal andere problemen. Vertegenwoordigers van onder andere Noorwegen, België en Nederland wilden niet betrokken raken bij de ‘politieke geschillen’ van Midden- en Oost-Europa. Met plannen voor een verhoogd levenspeil, verankerd in internationale instituties, probeerden ze het fundament te leggen voor een duurzame vrede. De existentiële territoriale veiligheidsbelangen van de Polen waren ondergeschikt aan de sociaal-economisch georiënteerde vrede en veiligheid van westerse landen.

Zo bezien was de westerse economische blokvorming van direct ná de Tweede Wereldoorlog ook een vorm van escapisme. De welvaartsstaten die onder de paraplu van Amerikaanse militaire garanties en Europese economische samenwerking werden opgebouwd, hadden immers de meeste kans van slagen zónder een destabiliserende geopolitieke component. Voorstelbaar was deze economisch-pragmatische lijn in het Westen wel, juist omdat de recente geschiedenis had aangetoond dat een regionaal conflict in Midden- of Oost-Europa als een veenbrand om zich heen kon slaan en een mondiale oorlog kon ontketenen.

Westerse decadentie

Poetin heeft een punt als hij spreekt van ‘westerse decadentie’. West-Europa heeft vrede en democratie te lang als economisch verdienmodel gezien, zonder zich te willen aanpassen aan de nieuwe geopolitieke realiteit. Na de vorige grote omwenteling in 1989, beperkte het ‘Europese project’ zich tot meer van hetzelfde: marktintegratie.

Met de uitbreiding van economische samenwerking verlengde West-Europa de ‘vakantie van politiek en geschiedenis’, zoals historicus Mathieu Segers het in 2016 stelde in zijn boek Europa en de terugkeer van de geschiedenis. Die vakantie lijkt definitief voorbij nu de geopolitieke zorgen vanuit de periferie van Europa doorklinken in het centrum van de macht in Brussel. Voor het eerst lijken Midden- en Oost-Europa écht deel uit te gaan maken van de Europese politiek.

Jorrit Steehouder is docent internationale betrekkingen aan de Universiteit Utrecht.