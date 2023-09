Opinie: Voor goed onderwijs hoeft de politiek niet de buidel open te trekken

Juf geeft les in een klas waar leerlingen bijles krijgen. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

De verkiezingsprogramma’s pakken weer flink uit met ruimhartige, financiële beloftes voor het onderwijs. Zo moet iedere leerling een eigen device [laptop?] krijgen en moet er geïnvesteerd worden in digi-borden (PvdA/GroenLinks). Digitale lesmethodes moeten gratis beschikbaar gesteld worden (Volt). En de overheid moet structureel extra geld vrijmaken voor verlaging van de werkdruk en voor hogere salarissen (PvdD).

Het zijn grootse, sympathieke gebaren. En waarom zou je hier tegen zijn? Niemand betwist het nut van goed onderwijs voor het welzijn en de welvaart van de samenleving. Toch plaats ik vraagtekens bij veel van de voorgestelde investeringen. De laatste decennia is er namelijk op tal van punten al extra geïnvesteerd in het onderwijs, zonder dat er een positief effect optrad. Taal en rekenen kunnen bijvoorbeeld al ruim vijftien jaar op extra aandacht en middelen rekenen. Minstens zo lang hebben scholen geïnvesteerd in digitalisering. Ook zijn er de afgelopen jaren talrijke initiatieven geweest om het lerarentekort aan te pakken, het salaris te verhogen, en om de docenten op een hoger niveau (lees: academisch) bij te scholen.

Na al deze interventies is het lek helaas niet gedicht. Integendeel: politiek, onderwijsonderzoekers en opiniemakers maken zich in toenemende mate zorgen over de dalende kwaliteit van het onderwijs.

Over de auteur

Tiddo Ekens is onderwijsadviseur bij Hogeland Educatief

Dat is vreemd, want het is al jarenlang bekend hoe de onderwijskwaliteit beter kan. Een rapport van McKinsey uit 2007 heeft dit keurig in kaart gebracht voor de best presterende schoolsystemen ter wereld [linkje naar bron?]. Wat blijkt? Docenten hebben de grootste invloed op leerprestaties. Een sterke docent op een sterke school zorgt voor de grootste toename van leerresultaten. Op een zwakke school heeft een sterke docent zelfs een grotere opbrengst dan het gemiddelde van alle docenten en scholen.

Kort gezegd: als je het onderwijs wilt verbeteren, verbeter dan de kwaliteit van de docent.

Over de kwaliteit van een goede docent is gelukkig eveneens veel bekend. Marzano, Hattie en Haystead zijn internationaal gerenommeerde onderzoekers die tot overeenstemmende conclusies komen [linkje naar bron]. Succesvol handelen van een docent die je als volgt kunt samenvatten: duidelijke doelen stellen, duidelijke instructie geven, leerlingen activeren, feedback geven, herhaling, toepassen van nieuwe kennis, samenwerken, en zelfwerkzaamheid.

Hoezeer deze acht aspecten van goed lesgeven ook voor de hand lijken te liggen, in de praktijk komen ze niet structureel voor. De acht interventies zijn beslist niet nieuw; ze zijn onderdeel van wat algemeen als het professionele handelen van een goede docent wordt ervaren. Navolging van deze acht succesfactoren is dan ook niet zozeer onderwijsvernieuwing, maar zou je eerder ‘onderwijsveroudering’ kunnen noemen: namelijk doen wat altijd al werkte, ofwel terug naar de basis van lesgeven.

De Inspectie voor het Onderwijs beschrijft in haar onderzoekskader de criteria voor de basiskwaliteit van het lesgeven {linkje naar bron]. Hierin is het merendeel van de acht interventies eenvoudig terug te vinden. Dat betekent helaas niet dat docenten op de hoogte zijn van de meest effectieve, kwaliteitsverhogende interventies van goed lesgeven - laat staan dat ze deze dagelijks in de praktijk toepassen.

Daarom zouden politieke partijen er beter aan doen om niet direct de buidel (portemonnee?) te trekken, maar eerst te kijken wat echt nodig is. Misschien zou er op sommige aspecten dan juist gedesinvesteerd moeten worden om lesgevend personeel niet onnodig te belasten met innovaties, pilots en verandertrajecten.

Politieke partijen doen er verstandig aan om de acht eerder genoemde interventies in het onderwijsbeleid te verankeren. Door duidelijkheid te geven over zowel inhoud als didactiek, biedt de overheid een volledig kader aan scholen, waardoor een van de grootste ergernissen in het onderwijs (‘het wiel opnieuw uitvinden’) ongedaan wordt gemaakt. Docenten krijgen houvast - niet alleen voor de inhoud van het onderwijs, maar ook voor het bereiken daarvan. Zo besparen ze tijd, energie en een hoop onzekerheid.

Conceptversies van de verkiezingsprogramma’s zijn inmiddels grotendeels bekend. Definitieve programma’s worden over enkele weken vastgesteld. Hopelijk lukt het de politieke partijen in de tussentijd een visie op goed onderwijs toe te voegen. Daarvoor hoef je helemaal niet met een portemonnee te zwaaien.