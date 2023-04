Opinie: Voor een sterkere euro is ook een krachtiger Europees Parlement nodig

Stemming in het Europees Parlement te Straatsburg, in februari van dit jaar. Beeld Frederick Florin / AFP

Er ontbreekt iets in de euro, maar wat? Het lukt maar niet om de schulden van de eurolanden te beheersen. De Tweede Kamer vreest financiële overdrachten naar het Zuiden bij elk zuchtje economische tegenwind. Nederland is altijd meegaand geweest in de EU maar in het door Pieter Omtzigt aangezwengelde Kamerdebat over de houdbaarheid van de euro viel de term ‘opt-out’ maar liefst 29 keer.

Het geduld raakt op. Gedreven en deskundig schetste minister van Financiën Sigrid Kaag een realistisch beeld: Naleving op de begrotingen, ‘dat hebben we tot nu toe namelijk nog niet gezien’. Tom Poes, verzin een list.

Over de auteur

Adriaan Schout is Europa-deskundige bij Instituut Clingendael en hoogleraar aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Dit is een ingezonden bijdrage, die niet noodzakelijkerwijs het standpunt van de Volkskrant reflecteert. Lees hier meer over ons beleid aangaande opiniestukken. Eerdere bijdragen in deze discussie vindt u onder aan dit artikel.

De Europese Commissie komt met nieuwe begrotingsregels om eurolanden te disciplineren. Helaas, ook deze regels gaan het verschil niet maken. De zoektocht naar strikte handhaving stamt al vanaf het Verdrag van Maastricht. Meer dan dertig jaar later wordt nog steeds geëxperimenteerd met wetgeving. Aanvankelijk waren de euroregels eenvoudig: maximaal 3 procent begrotingstekort en 60 procent staatsschuld. Daarna zijn er tal van regels bijgekomen, bijgeschaafd en deels ook weer afgeschaft.

Populistische tegenkrachten

De lidstaten geven de Europese Commissie ruim baan voor eigen afwegingen om te voorkomen dat kortetermijnstrengheid de groei in de lidstaten schaadt of populistische tegenkrachten oproept. Uiteindelijk willen de lidstaten geen streng of onafhankelijk toezicht en de Commissie zoekt graag mee naar flexibiliteit. Tot effectief toezicht kwam het dus niet.

Met oplopende rente, ambitieuze investeringsplannen, haperende groei, vergrijzing en haperende pensioenhervormingen is er opnieuw de vrees voor oplopende schulden. Vandaar de nieuwe poging om nationale politici te disciplineren zonder investeringen te schaden. Het idee is dat, net als Nederland, eurolanden een soort regeerakkoord moeten gaan opstellen met een houdbaar begrotingspad voor meerdere jaren.

De 3 procent- en 60 procent-regel blijven maar enigszins verdwijnen naar de achtergrond, in ruil voor flexibiliteit, als maar voldaan wordt aan schuldbeheersing op de middellange termijn. Minister Kaag eist dan wel dat toezicht verscherpt wordt – transparanter, effectiever, eenvoudiger, gelijkheid voor grote en kleine lidstaten – en rekening houdt met investeringen in strategische doelen, zoals verduurzaming en defensie.

Onafhankelijk toezicht

Ga er maar aan staan. Nederland had daarom liever meer onafhankelijk toezicht gehad buiten de Europese Commissie maar de andere eurolanden onderhandelen liever met de politieke Commissie dan met een onafhankelijk orgaan.

Ook de nieuwe regels zullen tegenvallen. De Europese Commissie kan de nationale democratische keuzes over grote ambities en gebrekkige financieringsplannen niet terzijde schuiven. Bureaucratische regels bieden weinig tegenwicht als bezuinigingen tot oproer leidt. En zij geven geen houvast in de complexe afwegingen tussen indicatoren, ontsnappingsclausules, en tegenstrijdige inschattingen van middellangetermijneffecten. Tijd om te erkennen dat betere regels altijd nuttig zijn, maar zelden het verschil maken.

Wat dan wel? De fout achter de zoektocht naar werkbaar toezicht is dat de eurozone in zijn geheel als instabiel wordt gezien en dat er dus een keurslijf moet komen voor alle landen. De euro draait behoorlijk goed en doet niet onder voor de munten van andere grote economieën. Italië is het probleemland, terwijl Spanje, Frankrijk en België moeten oppassen voor oplopende schulden. Als banken omvallen of de economie terugvalt, missen zij de noodzakelijke buffers.

Navelstaren

Andere landen die in de problemen zaten vonden wel de weg naar boven (Portugal) en behoren nu zelfs tot de sterkste groeiers (Ierland, de Baltische landen). Pak die paar probleemlanden aan in plaats van te navelstaren over een nieuw regelsysteem voor alle twintig eurolanden.

Tucht van de markt en, zowaar nog gevoeliger, politiek toezicht zijn de twee alternatieve routes om de schuldenlanden onder druk te zetten. Bij meer marktwerking gaat het vooral over de opstelling van de Europese Centrale Bank (ECB) om schuldenlanden als Italië niet te veel uit de wind te houden. Hopelijk heeft de ECB de les geleerd dat zij terughoudend moet zijn met ingrijpen in de marktwerking. Kaags zoektocht naar ‘daadwerkelijke naleving’ vereist nu een pijnlijke, politieke afslag. Van lidstaten wordt al jaren verwacht dat ze elkaar op topniveau de maat nemen, maar dit heeft onvoldoende gewerkt.

Wat mist in het toezichtpallet is de zichtbaarheid van het Europees Parlement (EP). Het EP is onbekend en onbemind, en het geldt als concurrent van de nationale democratie. Dat neemt niet weg dat het juist het platform kan zijn dat nu nodig is om schuldenzondaars in het spotlicht te zetten.

Geen schoothondje

Onderwerp regeringsleiders die de staatsschuld tot boven de 90 procent van het bruto binnenlands product hebben laten oplopen aan een hearing. Hearings zijn openbaar en de Europese pers zit op de tribune om te rapporteren over de geloofwaardigheid van politici. In hearings is het EP geen schoothondje. Onze ‘eigen’ Neelie Kroes, bijvoorbeeld, kwam er niet ongeschonden door toen zij Eurocommissaris wilde worden.

Daarbij krijgt het EP de kans zijn meerwaarde te bewijzen. Zal het zijn positie gebruiken voor eindeloze pleidooien voor meer geld en macht? Of zijn de Europarlementariërs in staat om nationale zwaktes bloot te leggen waar nationale parlementariërs liever omheen lopen? Ik ben benieuwd.

Inschakeling van het Europees Parlement ligt gevoelig. Een premier legt verantwoording af aan het nationale parlement. Maar regeringsleiders die financiële lasten afwentelen op buurlanden moeten ook hun Europese politieke verantwoordelijkheid voelen. Garanties dat de begrotingsexperts in de Commissie Economische en Monetaire Zaken van het EP het wél zal lukken om schuldenlanden in alle openheid onder druk te zetten zijn er niet. Inschakeling van het EP kan wel helpen om het ondoorzichtige circuit te doorbreken van lidstaten en Europese Commissie die gezamenlijk naar uitwegen zoeken.

Regels kunnen altijd beter, maar nu is vooral één nieuwe regel nodig. Verplicht regeringsleiders naar het EP te komen als de schuld te hoog is. Nederland kan met dit voorstel een constructieve en fundamentele Europese bijdrage leveren. Bedenk wel dat ook Rutte V of Kaag I de gang naar het Europees Parlement zal moeten maken als onze grote ambities financieel niet goed zijn onderbouwd.