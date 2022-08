Opinie: Voor echt energiezuinige huizen moeten we verder kijken dan de warmtepomp

Damp remmende folie wordt bevestigd op een huis in aanbouw in Zaanstad. Beeld Hollandse Hoogte / Berlinda van Dam

Vanaf 2026 moeten huiseigenaren bij vervanging van hun cv-installatie een hybride warmtepomp laten installeren of een duurzaam alternatief, zoals een volledig elektrische warmtepomp of aansluiting op een warmtenet. Helaas, dit is een verkeerde aanpak.

Ooit liep Nederland voorop in milieubeleid, ook bij het energiezuiniger maken van woningen. Voor nieuwbouwwoningen gingen in 2006 energieprestatie-eisen gelden en die zijn van tijd tot tijd aangescherpt. Het voldoen aan de eisen moest zichtbaar worden gemaakt via een berekening en vergunningverlening werd afhankelijk van de uitkomst.

De berekening werd gebaseerd op een norm ontwikkeld in een commissie van het Nederlands Normalisatie-instituut (NEN), waarin 46 marktpartijen meededen. Die norm laat zien welke bijdrage verschillende technologieën leveren aan energiezuinigheid; de ontwerper kiest een combinatie daarvan. Wie een heel innovatieve oplossing wilde gebruiken waarmee in de norm geen rekening was gehouden, kon het door een onafhankelijk keuringsinstituut ook zonder de norm laten doorrekenen.

Winsemius

Dit beleid werd geïnitieerd door VVD-milieuminister Pieter Winsemius. Hij en zijn opvolger Ed Nijpels durfden op tijd de eisen aan te scherpen – en als zelfs de VVD dat wilde, dan ging de Tweede Kamer daar wel in mee. Onder latere PvdA-ministers lukte dat minder goed, zij waren bovendien minder bestand tegen de lobby om aanscherping tegen te houden. Uit dit grotendeels succesvolle eerdere beleid is een aantal lessen te trekken die nog steeds actueel zijn.

Over de auteur Henk de Vries is bijzonder hoogleraar standardisation management, Rotterdam School of Management, Erasmus Universiteit

1. Zonder overheidsdwang lukt het niet: woningzoekenden vragen te weinig om energiezuinige huizen, want ze zijn al lang blij als ze iets betaalbaars kunnen vinden. Bouwers bouwen dit soort huizen dus niet, tenzij het verplicht is.

2. Door de overheid alleen de grenswaarde te laten stellen en de technische details over te laten aan een normcommissie met een veelheid van marktpartijen ontstaat meer draagvlak en een meetmethode die technisch goed in elkaar zit.

3. De VVD-ministers wisten de juiste snelheid van aanscherpen te kiezen: niet te langzaam, omdat dan de milieuvoordelen achterblijven, maar ook niet te snel, omdat architecten en bouwbedrijven op een andere manier moesten gaan werken en innovaties nodig waren in de materialen en technologieën.

4. Dit beleid was niet alleen goed voor het milieu, maar ook voor de economie: het stimuleerde innovatie in de sector. De latere lobby van brancheorganisatie Bouwend Nederland tegen verdere aanscherping van eisen pakte averechts uit: toen Nederland achterbleef met energiebesparing en Duitsland juist actiever werd, daalde het marktaandeel van Nederland in de productie van innovatieve technologieën hiervoor.

5. Op sommige momenten werd dit succesverhaal verstoord door subsidies. Subsidies voor een bepaalde technologie gaan ten koste van een andere technologie. Het leidt tot pieken en dalen in de marktvraag en dat is funest voor ondernemers die iets bieden wat buiten de subsidieregeling valt. Onzekerheid over overheidsbeleid ontmoedigt innovatie. Beter dus geen subsidies, dat ontziet bovendien de staatskas.

Fout van overheid

Het nieuwe beleid van de regering bevordert één technologie: de hybride warmtepomp. Dat gaat ten koste van andere technologieën en hindert innovatie. En de overheid maakt weer de fout subsidies te gebruiken die de markt verstoren. Hoe moet het dan wel? Het grote verschil met het eerdere succesverhaal is dat dat over nieuwbouwwoningen ging, terwijl het hier om bestaande woningen gaat. Daar heeft de overheid minder greep op. Ervaring leert dat niet alle bewoners zelf verduurzamingsmaatregelen treffen – en velen kunnen dat ook niet betalen. Het ligt daarom voor de hand de eigenaren aan te zetten tot verduurzaming.

Ook daar valt aan een vorm van dwang niet te ontkomen. Maar dan liever dwang om een reductie van energieverbuik te realiseren dan dwang om een bepaalde technologie te gebruiken. En dan energiegebruik op woningniveau en niet op het niveau van slechts één component: de verwarmingsbron. Parallel met de energieprestatie-eisen voor nieuwbouwwoningen is het een optie die ook te stellen aan bestaande woningen. Elke woning krijgt dan een energielabel, en eigenaren zouden gedwongen kunnen worden te verduurzamen als hun huis slecht scoort, met een overgangstermijn om de verbetering te realiseren. Die eisen zouden dan van tijd tot tijd aangescherpt moeten worden. De vraag is wel óf en hoe dit kan worden afgedwongen, en welke sancties er zouden zijn.

Een tweede optie is niets te verplichten, maar wel met financiële beloningen te werken: een lagere onroerendezaakbelasting naarmate de woning energiezuiniger is. Dat stimuleert tot investeringen in energiebesparende maatregelen en laat de eigenaar helemaal vrij in hoe hij dat wil doen. Nadelen zijn de administratieve last en de deskundigheid die nodig is – er zijn vermoedelijk simpel te weinig experts om al die beoordelingen van woningen te doen. Het is beter als die schaarse expertise wordt ingezet voor het echt energiezuiniger maken van de woningen.

Gestraft

Optie drie is gebruik te maken van wat al wordt gemeten: het feitelijke energiegebruik. De onroerendezaakbelasting zou dan afhankelijk kunnen worden van dat energiegebruik. Probleem hierbij is wel dat als eigenaar en verhuurder niet dezelfde persoon zijn, de verhuurder gestraft wordt voor eventuele energieverspilling in het gebruik van de woning. Maar door de onroerendezaakbelasting hiervan afhankelijk te maken, wordt de eigenaar toch gestimuleerd om te verduurzamen. En een hybride verwarmingsketel is dan slechts een van de mogelijke maatregelen.

Geleidelijk aan zou de belasting voor energieslurpende woningen dan steeds hoger moeten worden – zo snel dat de meeste eigenaren en de bouw- en installatiebranche het nog net kunnen bijbenen. Dat beleid is snel in te voeren, geeft minder administratieve lastendruk, zet aan tot innovaties en is effectiever dan wat het kabinet nu wil.

Winsemius was ook een goede minister omdat hij zich er niet voor schaamde weinig te weten van milieubeleid. Deze materie was nieuw voor hem. Hij liet zijn ambtenaren regelen dat hij eens per maand een uitnodiging kreeg om over telkens een ander belangrijk element van zijn portefeuille een toespraak te houden. Zo dwong hij zichzelf zich goed in te lezen en de kern goed te snappen. Hij noemde het ‘management by speech’. Een tip voor de huidige bewindspersonen.