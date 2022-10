Opinie: Voltijdsbonus? Laat werkgevers op zoek naar personeel eerst naar zichzelf kijken

Banenmarkt op Schiphol. Beeld Evert Elzinga / ANP

De tekorten op de arbeidsmarkt worden steeds nijpender en omvatten inmiddels alle sectoren. De diverse gesuggereerde oplossingen (zoals bijvoorbeeld een ‘voltijdsbonus’ voor wie vijf dagen per week gaat werken) krijgen veel aandacht. Echter, naast de personeelstekorten zijn er ook nog andere problemen op de arbeidsmarkt.

In het rapport Het betere werk schetst de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid een beeld van een doorgeschoten flexibilisering, maar ook van somtijds ‘kwalitatief mager werk’ (met weinig inhoud en ontwikkelingsmogelijkheden) op de arbeidsmarkt. Vaak zijn de ‘flexcontracten’ te klein om voldoende inkomen uit te halen om rond te kunnen komen.

Over de auteur Fred Zijlstra is hoogleraar arbeids- & organisatiepsychologie aan de Universiteit Maastricht en directeur van het Centrum voor Inclusieve Arbeidsorganisaties.

Een ander arbeidsmarktprobleem is dat het aantal mensen met stress en burn-outklachten (te) hoog is, met name onder jongere werknemers (tot 40 jaar) is dat verontrustend hoog. Het werk vraagt steeds meer van mensen, het is steeds intensiever en complexer geworden, en wordt nagenoeg topsport. De combinatie van werk met andere levenstaken (zorgen voor kinderen, ouderen, of zieken) wordt daardoor wel erg zwaar.

Individuele keuze

Het is merkwaardig dat werkgevers de oplossing vooral lijken te willen zoeken in het invoeren van een ‘voltijdsbonus’. Volgens werkgeversorganisatie VNO-NCW moeten mensen gewoon meer uren gaan werken, en is het simpelweg een individuele keuze van mensen. Soms is dat inderdaad het geval, er zijn mensen die weloverwogen hebben besloten dat er ook andere dingen dan werk belangrijk zijn in het leven.

Maar vaak is parttime werken geen individuele keuze, maar een afgedwongen optie. Bijvoorbeeld als de werkgever alleen maar deeltijdcontracten toestaat (zoals in de zorg en schoonmaak vaak voorkomt), omdat het roostertechnisch ‘handiger’ (lees: goedkoper) is om een deeltijdcontract (voor bijvoorbeeld 24 uur per week) te geven, dan een volledig contract. In de zorg, waar de personeelsbehoefte groot is, is dat niet ongebruikelijk. En als er andere taken in het leven zijn (mantelzorg, zorg voor kinderen) blijkt dit vaak niet goed te combineren met een volledige baan.

Discriminatoir

Het voorstel van de voltijdsbonus is al diverse malen terecht bekritiseerd als onhaalbaar en discriminatoir. Voor hen die wel voltijds zouden willen werken, maar het, zoals boven aangegeven, niet kunnen, zou het een oneerlijke maatregel zijn. Maar er is nog iets anders dat stoort: dat betreft het signaal dat door werkgeversorganisaties is afgegeven: het ligt niet aan ons, maar de mensen zouden wat flexibeler moet zijn.

Terwijl tot nu toe blijkt dat werkgevers nog steeds erg huiverig zijn om mensen in dienst te nemen die niet aan hun ideaal plaatje beantwoorden. Mensen die al een tijdje langs de kant hebben gestaan, of om andere redenen wat tegenslag hebben gehad in het leven vinden nog steeds lastig werk.

Gezondheidsrisico's

Ook werknemers van boven de 55 jaar blijken het nu nog lastig te hebben om werk te vinden, terwijl er geen aanwijzingen zijn dat ze het minder goed zouden doen, of meer gezondheidsrisico’s meedragen dan jongeren. Feitelijk geldt het tegendeel, maar vooroordelen en stereotypen zijn hardnekkig.

Werkgevers zouden ook eens flexibel moeten zijn, en hun organisaties toegankelijker moeten maken voor mensen met een zekere ‘afstand tot de arbeidsmarkt’. Die hebben wel degelijk mogelijkheden tot werk, en beschikken over werkcapaciteiten die goed te benutten zijn. Echter, gezien het feit dat de lat tot toetreding tot de arbeidsmarkt de laatste jaren zo hoog is komen te liggen, komen ze niet op eigen kracht makkelijk aan werk.

Maar daar valt wel degelijk iets aan te doen: namelijk het werk iets aanpassen (anders organiseren) zodat taakeisen en mogelijkheden van mensen weer beter op elkaar aansluiten. Niet iedereen hoeft een ‘topsporter’ te zijn.

Afstand tot de arbeidsmarkt

Het simpelweg pushen van een voltijdsbonus ontkent de werkelijke problemen op de arbeidsmarkt: enerzijds is er een groep werknemers waarvan te veel wordt gevraagd en anderzijds is er een groep mensen (ongeveer 1 miljoen) met afstand tot de arbeidsmarkt die wel wil werken maar de kans niet krijgt. Veel van de mensen die langs de kant staan, willen graag een bijdrage leveren aan de arbeidsmarkt, maar voor hen zijn de werkeisen op dit moment te hoog.

Als we deze mensen kunnen inpassen levert dat een stevige bijdrage aan de arbeidsmarktproblemen: minder krapte, en minder overwerkte werknemers. Maar dat betekent wel dat werkgevers in beweging moeten komen en flexibel moeten zijn.