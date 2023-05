Opinie: Voeg ‘Stop-gesprek’ met beschuldigde toe aan gereedschapskist van Hamer

Mariëtte Hamer in gesprek met staatssecretaris Gunay Uslu (Cultuur en Media ) in Den Haag. Beeld Robin Utrecht / ANP

De handreiking van regeringscommissaris seksueel grensoverschrijdend gedrag Mariëtte Hamer mag op veel belangstelling rekenen. Het document is begrijpelijkerwijs geschreven vanuit het gelijk van het vermeende slachtoffer, maar de beschuldigde heeft verdragsrechtelijk zeker evenveel rechten. Door deze niet-neutrale positie zal het document uiteindelijk niet bijdragen aan een oplossing.

De gedachte ‘niets doen is geen optie’ onderschrijven wij, maar een rechtmatige interventie voor het geval dat waarheidsvinding (nog) niet mogelijk is, ontbreekt nog in Hamers’ gereedschapskist. Daarom stellen wij deze bij deze voor: het zogeheten Stop-gesprek.

Over de auteurs

Caroline Raat is expert op het gebied van rechtsstaat en integriteit. Zij is bestuurder van de Beroepsvereniging onafhankelijk onderzoekers. Sam van Buuren is extern vertrouwenspersoon en docent Ethiek aan de Hogeschool Inholland. Dit is een ingezonden bijdrage, die niet noodzakelijkerwijs het standpunt van de Volkskrant reflecteert. Lees hier meer over ons beleid aangaande opiniestukken. Eerdere bijdragen in deze discussie vindt u onder aan dit artikel.

Seksueel grensoverschrijdend gedrag in het openbaar (waaronder deels ook de werkplek wordt verstaan) wordt waarschijnlijk in 2024 ondergebracht in het Wetboek van Strafrecht. Daartoe heeft minister Dilan Yeşilgöz van Justitie en Veiligheid een wetsvoorstel ingediend. Onderzoek naar ongewenst gedrag binnen organisaties zou dezelfde rechtsstatelijke waarborgen als in dat wetsvoorstel moeten kennen: een eerlijk, onpartijdig, vertrouwelijk proces op basis van feiten.

Anonimiteit melder

Hamers handreiking stelt de anonimiteit van de melder voorop bij persoonsgericht onderzoek. En ook getuigen kunnen melding maken. Daarbij staat uitdrukkelijk dat de Wet bescherming klokkenluiders (Wbk) buiten beschouwing is gelaten. Dat is vreemd. Sta je getuigen wél toe als melder, zoals wel is voorzien in de Wbk, dan kan dat volgens die wet niet anoniem.

Een vermeend slachtoffer van grensoverschrijdend gedrag kan klagen bij de werkgever op grond van Arbowetgeving. Anoniem melden kan ook, maar dan kan slechts registratie plaatsvinden. Als iemand anoniem klaagt over grensoverschrijdend gedrag, is de vraag: hoe kan een onderzoeker aan waarheidsvinding doen – en hoe kan de beschuldigde zich verweren – als je niet eens weet over welke concrete gedraging het gaat, waarmee immers ook wordt prijsgegeven wie er geklaagd heeft?

Strijdig met mensenrechten

Deze werkwijze is in strijd met het Europese verdragsrechtelijke verdedigingsbeginsel en de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), waarin volgens het Europees Hof van Justitie de hoofdregel is dat de beschuldigde direct recht heeft op een kopie – en dus niet alleen in ‘inzage onder toezicht’, zoals de handreiking aanraadt – van wat er over hem of haar is geschreven, bijvoorbeeld in een melding of gespreksverslag.

Anonimiteit mag op grond van de AVG alleen als dat noodzakelijk is, bijvoorbeeld bij gegronde vrees voor represailles. In een recent kort geding heeft de rechter aangegeven dat op deze manier onderzoek doen niet mag. Ook het voorstel van Hamer om (in uitzonderlijke gevallen weliswaar) niet alleen voor een intern, maar ook een extern communicatieplan te zorgen, is in strijd met privacyregels en mensenrechten. De hoofdregel is dat er niets naar buiten gaat. Wij hopen dat de tips in Hamers’ volgende concept wél juridisch waterdicht zijn.

Vaak onmogelijk

Dat men wil dat er tegen een beschuldigde altijd een maatregel volgt, is begrijpelijk. Maar vaststellen of er iets is gebeurd en zo ja, wat, is helaas vaak onmogelijk. Interventies en onderzoek moeten de rechtsstatelijke en mensenrechtelijke toets wel kunnen doorstaan. Het voorstel voor het voeren van een informeel of correctief gesprek door de leidinggevende gaat al uit van de aanname dat de beschuldigde ook dader is. Dat is hij/zij echter niet zolang dat niet is aangetoond.

In het verlengde van het eerder genoemde wetsvoorstel is het voeren van een Stop-gesprek wél passend. Het principe komt voort uit het laten stoppen van stalking in gevallen waar nog onvoldoende bewijs is om te vervolgen. De verdachte gaat op vrijwillige basis met de politie in gesprek, zonder oordeel over de feiten of schuld. Hij krijgt de keuze: stoppen, of er volgt aangifte en een onderzoek. De politie voert momenteel al dergelijke gesprekken na (vermoedens van) seksueel grensoverschrijdend gedrag in de openbare ruimte.

Neutrale functionaris

Deze werkwijze laat zich prima vertalen naar organisaties. Maar dan moeten die niet als ‘informeel of corrigerend’ gesprek door de leidinggevende worden gevoerd, laat staan in een groepsgesprek over een melding, zoals in de Handreiking staat. De werkgever moet beide partijen beschermen en helpen.

Een Stop-gesprek moet ‘buiten de lijn’ door een neutrale functionaris, zoals een integriteitsmedewerker, worden gevoerd. Dat past ook bij de eisen aan de interne procedure en de strikte geheimhoudingsregels van de Wbk. De beschuldigde krijgt de keuze: stoppen of er volgt mogelijk een klacht en onderzoek.

Hamers’ handreiking over de omgang met seksueel grensoverschrijdend gedrag binnen organisaties zou met betrekking tot wettelijke uitgangspunten en instrumentarium op één lijn moeten liggen met wat er straks gaat gelden voor de situatie buiten organisaties. Dit is het moment om dat goed te regelen.