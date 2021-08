Opinie: Verplicht CoronaCheck-app in hoger onderwijs, want vrijwillig testen werkt niet

Studenten die in Leiden aan de introductiedagen meedoen laten zich testen op corona in de teststraat van de GGD. Beeld Raymond Rutting

Het demissionaire kabinet heeft gezegd het hoger en middelbaar onderwijs voorrang te geven bij de stappen tot versoepeling van de coronamaatregelen. De anderhalvemeterregel wordt met ingang van 30 augustus losgelaten, mits aanvullende maatregelen worden gerespecteerd, zoals het dragen van mondkapjes tijdens beweging in gebouwen, voldoende ventilatie en op vrijwillige basis testen met gratis verstrekte zelftests.

Uiteraard zijn wij van Hotelschool The Hague blij om met deze stap terug te keren naar meer fysiek onderwijs. We hebben gehoord en gemerkt hoe beperkend het anderhalf jaar hoofdzakelijk online onderwijs voor onze studenten is geweest en welke klap dit voor hun mentale welzijn is geweest. En nog wel in zo een cruciale fase van hun leven. We onderschrijven dat niemand gedwongen moet worden tot vaccinatie. De soevereiniteit en keuzevrijheid van ieder individu zijn een groot goed. Maar gaan die niet gepaard met de verantwoordelijkheid om de gezondheid en veiligheid van onze medemens te waarborgen?

Dat is waar de schoen wat ons betreft wringt. Want als je om welke reden dan ook niet gevaccineerd kunt of wilt worden, is testen hét middel om te weten te komen of je al dan niet besmet bent met corona. En of je dus actie moet ondernemen om je medemens te beschermen en verdere verspreiding te voorkomen. Uit ervaring weten wij inmiddels dat het vrijwillig testen door studenten in de praktijk niet zo werkt.

Pilot

Onze hogeschool heeft afgelopen half jaar namelijk samengewerkt met de Vrije Universiteit Amsterdam, de Hogeschool van Amsterdam en het ROC van Amsterdam in een door de overheid bekostigde pilot. Zes maanden lang stond ín ons schoolgebouw een snelteststraat die door een professionele organisatie werd gerund. Op ieder moment van de schooldag konden studenten zich gratis laten testen. Maar omdat er geen verdere vrijheden tegenover het testen stonden, was de participatie hieraan teleurstellend laag.

Alleen onze MBA-studenten maakten structureel gebruik van de testfaciliteit omdat zij, binnen hun pilotgroep, onder voorwaarde van testen wel toegang kregen tot fysiek onderwijs. En toen vanaf 26 juni met behulp van ‘testen-voor-toegang’ voor iedereen meer mogelijk werd, maakten studenten overal in Nederland massaal gebruik van deze gelegenheid om hun sociale leven weer op te pakken. Conclusie is dus dat studenten best bereid zijn zichzelf vrijwillig en structureel te testen, mits ze het gevoel hebben dat daar op individueel niveau en op korte termijn iets tegenover staat.

Daarnaast bereikten ons signalen over studenten die zich niet wilden laten testen uit angst voor het veroorzaken van een quarantaine van hun studiegenoten. Anderen waren bang dat ze in geval van een positieve testuitslag praktijklessen moesten inhalen of andere activiteiten zouden missen. Mag van volwassenen die hoger onderwijs genieten niet beter worden verwacht? Ja natuurlijk, maar laten we niet naïef zijn en denken dat dit zo meteen met een veel ruimere opening van het onderwijs en het loslaten van de 1,5 meter niet gebeurt in het mbo, hbo en wo.

Internationaal

Bijna 40 procent van de studenten bij Hotelschool The Hague is internationaal en afkomstig uit meer dan 60 verschillende landen. Studenten doen tijdens de studie minimaal één en vaak twee internationale stages. Dat maakt dat Hotelschool The Hague te maken heeft met continu Nederland in en uit reizende studenten. Daarom kijken wij ook naar hoe hiermee in het buitenland wordt omgegaan.

Al op meer dan zeshonderd instituten in de Verenigde Staten en Canada wordt het hebben van een vaccinatiebewijs de enige mogelijkheid om naar de campus te kunnen komen. Niet vaccineren maar wel testen, is daar geen alternatief. China idem dito. Ook in Europese landen wordt dit debat gevoerd. Het lijkt in Italië al geleid te hebben tot het inderdaad gaan gebruiken van de CoronaCheck-app om toegang tot de campus te krijgen. En binnen deelstaten in Duitsland lijkt het debat eveneens deze richting op te gaan. Dus waarom zou het hoger onderwijs in Nederland dan de CoronaCheck-app niet inzetten?

Gaan wij naar een samenleving waarin we met twee maten meten? Waar onderwijs ‘vrij’ toegankelijk wordt, maar de horeca uitsluitend via de CoronaCheck-app? Dan krijgen wij bij Hotelschool The Hague de vreemde situatie waarin de externe gasten die wij in onze restaurants ontvangen wel via de CoronaCheck-app gecheckt zijn, maar de studenten en ons personeel die hen bedienen niet.

Cafés en restaurants

Als het kabinet inderdaad kan waarmaken wat is aangekondigd, wordt er op 20 september een volgende stap gezet. Een stap waarbij iedereen waarschijnlijk via de CoronaCheck-app moet kunnen aantonen gevaccineerd te zijn of negatief getest, dan wel hersteld te zijn van covid om toegang te krijgen tot cafés, restaurants, theaters en festivals (in combinatie met het loslaten van de 1,5 meter op die locaties).

Wij pleiten daarom voor het gebruik van diezelfde CoronaCheck-app om toegang te geven tot hoger onderwijs. Houd het testen gratis. En laat de overheid hier op korte termijn de wettelijke en juridische basis voor creëren.

Regine von Stieglitz is voorzitter van het college van bestuur van Hotelschool The Hague.

Arend Hardorff is decaan van het college van bestuur van Hotelschool The Hague.