Opinie: Verbied op jongeren gerichte drankaanbiedingen bij de kassa

Als kinderarts (die betrokken is bij een polikliniek jeugd en alcohol) zie ik jaarlijks tientallen kinderen van 12 tot 18 jaar langskomen na een opname vanwege comazuipen.

Los van de schade die een coma aanricht bij een groeiend jong brein, zien we in de ziekenhuizen ook veel schade door verkeersongevallen ten gevolge van alcoholgebruik door jongeren.

Tot mijn verbazing zag ik bij de kassa’s van mijn supermarkt Jumbo een mandje met (op jongeren gerichte) drank in de aanbieding. Je kunt je afvragen of het überhaupt nog verantwoord is om alcohol in de aanbieding te doen, maar dit soort drankjes in de aanbieding doen en ook nog eens bij de kassa laten pronken zou wat mij betreft direct verboden mogen worden.

Ik begrijp hier als arts, maar ook als mens helemaal niets van.

Mark Hoetjer, Leusden

Femicide

Ik heb veel bewondering voor de geïnterviewden in het artikel over femicide. Ze hebben op een verschrikkelijke manier hun dochter, zus of moeder verloren, maar er is in alle gevallen ook iets moois uit hun trieste situatie ontstaan. De ouders richten de Nadine Foundation tegen femicide op, de zus wordt adviseur bij de Federatie Nabestaanden Geweldslachtoffers en de dochter maakt een theatervoorstelling over haar moeder en intergenerationeel trauma.

Hoe mooi is dat? Vanuit verdriet en pijn ontstaat iets dat mooi, zinvol en krachtig is. Dat dwingt respect af.

Richard Geudeke, Amsterdam

Grondeigendom

Nuttige tips geeft hoogleraar Erwin van der Krabben over de grondpolitiek. Met als uiteindelijke doel: minder dure grond, betaalbaarder woningen. Hij noemt ook een knelpunt: de waardestijging van grond na een bestemmingswijziging. Het echte knelpunt is dan de bescherming van het eigendomsrecht.

Hier wreekt zich de praktijk dat grond privé-eigendom kan zijn. Het is eigenlijk absurd dat mensen of bedrijven stukjes van de aarde in privé-eigendom kunnen hebben. De aardbol is van niemand en voor ons allemaal. Ieder mag tijdens zijn leven een stukje ervan lenen of huren om er te wonen of werken.

Voor een akkerboer is het nuttig voor langere tijd verzekerd te kunnen zijn van dat gebruik, omdat hij er (als het goed is) in investeert. Wie zijn woonplekje sterk in waarde ziet stijgen omdat er in de buurt bijvoorbeeld een park komt, heeft geen recht op die winst.

Als de politiek denkt en werkt vanuit de gedachte dat grond nooit ­privé-eigendom kan zijn, wordt wet- en regelgeving opeens een stuk makkelijker. En vooral: eerlijker.

Wim Guiking, Leiden

Vinkjes

De Belastingdienst zou sinds 2000 tot wel 26 miljard euro zijn misgelopen door de zwendel met het zogenoemde ‘dividendstrippen’.

De Belastingdienst die in het nabije verleden heel goed in staat was vinkjes te zetten bij termen als ‘bijstand’, ‘allochtoon’ en ’toeslagenontvanger’, en daarmee enkele miljoenen aan vermeende fraude op het spoor kwam. Diezelfde Belastingdienst had beter vinkjes kunnen zetten bij termen als ‘dividend’, ‘maakt gebruik van belastingadviseur en/of fiscalist’, ‘financiële dienstverlening’, ‘financiële constructies’ en dergelijke.

Dat had mogelijk 26 miljard euro opgeleverd, en waarschijnlijk vele tientallen miljarden meer aan ontdoken belastingen door illegaal financieel gegoochel.

Eric Jansen, Wageningen

Jazzprotesten

Ik zeg tegen de protesterende musici: nergens voor nodig dat protest. Als groot jazzfan weet ik jullie muziek altijd te vinden en dat geldt ook voor mijn medejazzfans. En ook de fans van wereldmuziek kennen hun artiesten.

Op het internet zijn duizenden jazzzenders te vinden. De Nederlander Paul Hattink is behalve muzikant en importeur van zeer exclusieve audioapparatuur, ook de grote man achter Hi On Line Radio. De geluidskwaliteit is top en er zijn maar liefst 8 (!) genres vertegenwoordigd. Ja, ook jazzmuziek. En ja, ook wereldmuziek. De NPO heb je helemaal niet meer nodig.

Peter Kemper, Almere

Couppoging

Jevgeni Prigozjin was Poetins spelletjes zat en hij heeft hem op onnavolgbare wijze voor gek gezet.

Dat de Wagner-baas nergens zou opduiken na zijn actie en vooral niet in Belarus, was te voorzien. Hij gaat zichzelf niet gratis uitleveren aan Poetin-klerk Loekasjenko die hem een kop poloniumthee met een broodje novitsjok serveert en hem vervolgens van

16-hoog het raam uit kiepert.

Prigozjins couppoging was wellicht een try-out en wie weet zit hij nu ondergronds een serieuze staatsgreep te plannen. De steun van de inwoners van Rostov heeft hij in elk geval.

Rosalie van Woerkom, Vogelenzang

Anti-kanker medicijnen

Wel duur, niet per se effectief. Dat is de kop van het artikel over dure anti-kanker medicijnen in de Volkskrant van zaterdag 17 juni. Er wordt uitgebreid toegelicht dat onderzoeksresultaten niet altijd voorspellen hoe een geneesmiddel in de echte wereld buiten het onderzoek werkt. Dat klopt en dat geldt niet alleen voor dure anti-kanker geneesmiddelen, maar ook voor dure geneesmiddelen bij zeldzame ziekten, zoals bijvoorbeeld de nieuwe gentherapie Libmeldy, voor een zeer zeldzame neurologische stofwisselingsziekte.

Het overkoepelende probleem zit in een relatief snelle toegang op Europees niveau, met nog veel onzekerheden over het uiteindelijke effect, in combinatie met hoge kosten. Over de effectiviteit ten opzichte van bestaande behandelingen en de kosten gaat de European Medicines Agency niet: daarover besluiten nationale overheden. Met als gevolg: langdurige procedures en soms afwijzen van toegang in Nederland. Hoe onwenselijk de onzekerheden en de hoge kosten ook zijn, het hoger leggen van de lat voor toegang van deze geneesmiddelen tot de Nederlandse markt is niet zonder meer de oplossing.

Beter zou zijn, als er nog nader onderzoek volgt, om te weten welke patiënt op welk moment echt voordeel heeft van de nieuwe behandeling. In lijn met het voorstel van oncoloog Gabe Sonke bepleiten wij veelbelovende middelen snel, maar gecontroleerd toe te laten. Dat lijkt logisch, maar opmerkelijk is dat hiervoor nog steeds geen vaste structuur en financiering is geregeld in ons land. Dat betekent dat we op dit moment worden geconfronteerd met bewezen effectieve middelen waarvan nog niet voldoende duidelijk is voor wie en op welk moment deze het beste ingezet kunnen worden, maar die vanwege de kosten niet bij de patiënt kunnen komen.

Er wordt al langer nagedacht over betere toegangstrajecten en er zijn verschillende ideeën en pilotprojecten. Een directe inzet op gepast gebruik zal uiteindelijk zelfs zorgkosten kunnen besparen. Het is nu de tijd om dit structureel te regelen en financiering van dergelijke projecten te borgen, anders dreigt het kind met het badwater te worden weggegooid en kunnen we niet al onze patiënten optimaal behandelen.

Carla E.M. Hollak, internist Amsterdam UMC, Medicijn voor de Maatschappij

Colinda Post, oncoloog, Amsterdam UMC, Medicijn voor de Maatschappij

Hanneke W.M. van Laarhoven, oncoloog, hoofd medische oncologie, Amsterdam UMC