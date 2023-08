Opinie: Van jongeren mag de democratie soms wijken voor urgente problemen. Maar plak ze niet te snel een label op

Klimaatactivisten van Extinction Rebellion blokkeren in mei de A12 bij Den Haag. Beeld Joris van Gennip / de Volkskrant

Onder jongeren is brede steun voor de parlementaire democratie en rechtsstaat. Maar het draagvlak voor democratische grondrechten in de samenleving is niet onvoorwaardelijk, zo blijkt uit het onderzoek Democratisch Bewustzijn in Nederland. Een aanzienlijke minderheid van de jongeren is bereid om voor urgente en complexe problemen de parlementaire democratie tijdelijk terzijde te schuiven.

Over de auteur Ron van Wonderen is senior onderzoeker polarisatie en maatschappelijke stabiliteit bij het Verwey-Jonker Instituut. Hij heeft in opdracht van de Anne Frank Stichting het onderzoek Democratisch bewustzijn in Nederland uitgevoerd, naar de vraag onder welke voorwaarden Nederlanders ontvankelijk zijn voor illiberaal en antidemocratisch gedachtengoed. Dit is een ingezonden bijdrage, die niet noodzakelijkerwijs het standpunt van de Volkskrant reflecteert. Lees hier meer over ons beleid aangaande opiniestukken. Eerdere bijdragen in deze discussie vindt u onder aan dit artikel.

Zo vindt één op de drie jongeren dat ‘maatschappelijke problemen snel en daadkrachtig moeten worden opgelost’. Oók als daardoor met de standpunten en belangen van verschillende groepen minder rekening wordt gehouden. Volgens eveneens eenderde van de jongeren ‘mag een regering het meepraten en meebeslissen van oppositiepartijen inperken om grote problemen in het land sneller en daadkrachtiger aan te kunnen pakken’.

Sterke leider

En één op de vijf jongeren zegt ‘een sterke leider die zich niet druk hoeft te maken over parlement en verkiezingen’ een goede manier te vinden om Nederland te besturen. Als problemen concreet gemaakt worden, kiezen jongeren nog vaker voor opties die in strijd zijn met de parlementaire democratie of rechtsstaat.

Zo vindt 60 procent van degenen die zich zorgen maakt over de komst en opvang van vluchtelingen, dat een regering een strenger asielbeleid moet voeren als ‘de meeste Nederlanders dat willen, ook als er wetten zijn die dat niet toestaan’. Jongeren die zich zorgen maken over de gevolgen van de klimaatverandering, kiezen eveneens vaker voor niet-democratische opties om een strenger klimaatbeleid te realiseren.

Geduld verloren

Waarom hebben deze jongeren het geduld verloren met de parlementaire democratie? Hoewel de meeste jongeren nog altijd zeggen dat zij de parlementaire democratie op zichzelf de meest gewenste bestuursvorm vinden, oordeelt een groot aantal van hen negatief over het functioneren ervan.

Jongeren hebben nog maar weinig vertrouwen in de daadkracht van regering, parlement en overheid om grote problemen in ons land aan te pakken. Onder meer de coronacrisis, de aanpak van de woningnood en de aanpak van klimaatverandering hebben het vertrouwen in de daadkracht ondermijnd. Alles overziend stel ik vast dat de meeste jongeren weliswaar nog altijd hechten aan democratische waarden en grondrechten, maar dat dit wel onder druk staat. Bij een aanzienlijke minderheid is sprake van een fluïde, opportunistische omgang met democratische grondrechten.

Beeld Sjoerd van Leeuwen

Complottheorieën

Jongeren met vertrouwensverlies kunnen sterke meningen hebben over de politiek en overheid, sommigen zijn gevoelig voor complottheorieën. Bezorgdheid en boosheid zijn hierbij belangrijke emoties, waarbij jongeren niet alle consequenties meewegen. In het publieke debat krijgen deze jongeren snel labels opgeplakt als radicaal-links, radicaal-rechts of anti-overheidsextremisten. Dat is vaak onterecht, en vooral: contraproductief.

Jongeren hebben oprechte zorgen over hun toekomst en voelen zich niet gehoord. De steun voor autocratische bestuursvormen of buitenparlementaire acties komt veelal voort uit emotie en het gevoel van urgentie, vanuit het gevoel dat de politiek de problemen niet (snel genoeg) kan oplossen. Negatieve labels vergroten de polarisatie en drijven jongeren één kant op. Daarom is het belangrijk om de discussie over democratie breed te voeren en niet te beperken tot specifieke groepen.

Heterogene groep

Soms wordt gedacht dat jongeren die ontvankelijk zijn voor niet-democratische oplossingen van urgente problemen vooral praktisch opgeleid of conservatief denkend zijn. Maar uit onderzoek blijkt dat deze groep jongeren in werkelijkheid zeer heterogeen is, en niet onder één noemer te vangen. Het betreft jongeren met (gematigde) linkse én rechtse opvattingen, meisjes en jongens, laag- en hoogopgeleiden, stedelingen en dorpelingen. Van klimaatmaatregelen tot migratiebeleid is immers de autoritaire oplossing voor sommigen een aantrekkelijke optie.

Strategieën om de ontvankelijkheid te verkleinen voor antidemocratisch denken moeten daarom een brede insteek hebben, wat betreft zowel achtergrond als opvattingen van jongeren. De bereidheid van jongeren om voor urgente en complexe problemen waarover zij zich zorgen maken de parlementaire democratie, of onderdelen daarvan tijdelijk terzijde te schuiven, kan de pijlers van de democratische rechtsstaat ondermijnen.

Daarom is het belangrijk om jongeren bewuster te maken van de kwetsbaarheid van democratie en dat het risico van een glijdende schaal reëel is: als de democratie opzij wordt gezet voor een (urgent) probleem, waarom dan niet ook voor een volgend (urgent) probleem? Zet daarbij specifiek in op onderwijs in democratische waarden en burgerschap. Het onderwijs is in de afgelopen coronajaren immers belemmerd waarbij extracurriculaire lessen zoals onderwijs in democratische waarden en burgerschap niet zelden zijn geschrapt. De consequenties hiervan werken door in de toekomst.