Opinie: Vaders wil is nog altijd wet bij de achternaam van een kind. Gaat Rutte-IV dat veranderen?

Een man komt zijn baby inschrijven op het gemeentehuis van Barendrecht. Beeld David Rozing / ANP

Het is afgelopen met de vrouwendiscriminatie in het Italiaanse naamrecht, meldde correspondent Rosa van Gool (Ten eerste, 28 april). Het Grondwettelijk Hof in Rome heeft de huidige wetgeving van tafel geveegd. Italiaanse baby’s krijgen voortaan standaard de naam van beide ouders. Die mogen ook samen kiezen voor de naam van één van de ouders.

Wie gelooft dat in Nederland mannen en vrouwen gelijk zijn voor de wet (en wie gelooft dat niet?) zal denken dat wij dit al lang netjes hebben geregeld. Maar dat is helaas niet zo.

Vrouwendiscriminatie

Toen ik een aantal maanden geleden mijn achternaam aan mijn dochtertje wilde doorgeven, moest mijn man mee naar het gemeentehuis om een zogenaamde ‘akte van naamskeuze’ op te maken. Ja, u leest het goed. Mijn man moest hiervoor toestemming geven.

Nu heb ik het geluk dat ik een geëmancipeerde echtgenoot heb en wij het eens waren over de achternaam. Maar stel nu dat wij het niet eens waren geworden? Dan had mijn dochtertje automatisch de achternaam van haar vader gekregen. Anno 2022 is het naamrecht in Nederland nog steeds een schoolvoorbeeld van ongelijke behandeling en directe seksediscriminatie. Hieronder de geschiedenis in een notendop.

In 1991 werd Nederland partij bij het Verdrag inzake de uitbanning van alle vormen van discriminatie van vrouwen (het VN-Vrouwenverdrag). Sindsdien moet ons land mannen en vrouwen dezelfde rechten en verantwoordelijkheden als ouder met betrekking tot hun kinderen garanderen. Hetzelfde jaar lag er een wetsvoorstel waarin ouders samen kunnen kiezen voor vaders naam óf moeders naam. Een dubbele achternaam was onbespreekbaar voor het ministerie van Justitie: nergens voor nodig, on-Nederlands. Enige probleem: als ouders niet tot een gezamenlijke keuze komen, welke naam moet de ambtenaar van de burgerlijke stand dan inschrijven?

Tussen 1991 en 1997 werden alle denkbare varianten van een ‘vangnetbepaling’ besproken. Maar in de slotfase sloot de VVD zich aan bij oppositiepartij CDA. Bij gebrek aan overeenstemming zou de naam van de vader worden ingeschreven. De gelijkberechtiging van mannen en vrouwen werd dus alsnog ingeruild voor vaders-wil-is-wet.

Het VN-comité dat toezicht houdt op het Vrouwenverdrag heeft Nederland al driemaal op de vingers getikt, omdat de huidige wet indruist tegen het fundamentele uitgangspunt van gelijkheid. Maar helaas denkt het ministerie van Justitie nog steeds het beter te weten.

Gecombineerde achternaam

Maar zie, D66 wierp zich op als voorvechter van een nieuwe keuzemogelijkheid: de combinatie van de namen van beide ouders, waarmee meteen de vrouwendiscriminatie zou kunnen worden beëindigd. Dat werd een lang gevecht. In 2019 kreeg de partij steun in de Tweede Kamer voor een motie waarin gevraagd werd met een wetsvoorstel te komen. Dat werd uiteindelijk pas eind 2021 ingediend. Ouders mogen gaan kiezen voor een gecombineerde geslachtsnaam, maar als er geen overeenstemming kan worden bereikt? Natuurlijk, de naam van de vader!

Het nieuwe kabinet, dat zich graag presenteert als een geëmancipeerde ploeg met een mooie m/v-balans, heeft de kans laten lopen het wetsvoorstel meteen met een nota van wijziging te ontdoen van de discriminerende vangnetbepaling. Technisch-juridisch is dat een fluitje van een cent: een paar woorden wijzigen.

De verantwoordelijkheid ligt nu bij de nieuwe minister voor Rechtsbescherming: Franc Weerwind (D66). Hij moet reageren op het verslag van de Tweede Kamer. D66, PvdA, Volt en Bij1 hebben daarin al laten blijken dat een sekseneutrale vangnetbepaling noodzakelijk is.

En het is verstandig als het kabinet ook even naar België kijkt. Eenzelfde voorstel als het Nederlandse kabinet nu doet, werd daar in 2014 aangenomen. Maar omdat België een Grondwettelijk Hof heeft, moest de federale wetgever die wet in 2016 corrigeren. Geen overeenstemming tussen ouders? Dan beider naam, in alfabetische volgorde. Wat mij betreft een prima oplossing.

Annemarie Middelburg is coördinator van de werkgroep naamrecht van de Vereniging voor Vrouw en Recht Clara Wichmann.

Patriarchale naamsrealiteit

Het lijkt leuk en aardig om kinderen naar ouderwens of automatisch bij wet een dubbele achternaam mee te geven, maar wat betreft het streven naar gelijkheid voor man en vrouw is deze herziening van het naamrecht een zinsbegoocheling. Ook in Nederland wordt op last van de minister van Justite gewerkt aan de mogelijkheid voor aanstaande ouders om hun kinderen niet een van beider namen door te geven, wat dankzij de wetsherziening van 1998 mogelijk werd, maar om voor hen formeel beide namen in de door de ouders verkozen volgorde te laten registreren.

De bezwaren hiertegen worden al te gemakkelijk weggewuifd. Ten eerste verschuiven de ouders van nu nogal egoïstisch het keuzeprobleem door naar hun eigen kinderen. Men is het er immers al over eens dat het belachelijk zou zijn als een volgende generatie niet twee maar vier achternamen zou dragen, zijnde de combinatie van de namen van hun ouders. Zij zullen dan evengoed een keuze moeten maken, waarbij minstens twee van de vier namen afvallen.

Ten tweede is het Iberische namensysteem dat als model dient ondanks de koppeling van vaders naam en moeders naam niet minder patriarchaal. In de volgende generatie vallen immers de namen van die moeders steevast af. We kennen allemaal Messi, maar wie weet dat hij Messi Cuccittini heet? De Spaanse voetballers zijn slechts bekend met de eerste naam van hun dubbele achternaam, de naam van hun vader.

Er kan nu wel een wetswijziging geforceerd worden om het ouders van nu naar de zin te maken, maar we zouden ons ook eens kunnen afvragen waarom er überhaupt zo verkrampt met achternamen moet worden omgegaan. Ons systeem berust op wat Napoleon ons destijds voorschreef. Beseffen we eigenlijk wel dat het Engelse en Amerikaanse naamrecht zoveel soepeler is en dat men zich daar in principe noemt zoals men zich noemen wil?

Leendert Brouwer, Nederlandse Familienamenbank

