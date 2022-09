Opinie: Vaar meer op de eigen verklaring van de burger, dat scheelt zo veel bureaucratie

Stadhuis van Den Haag. Beeld ANP / Laurens van Putten

Kort door de bocht kunnen we stellen dat een groot deel van de door de overheid gestelde regels is gegrondvest op wantrouwen van diezelfde overheid in de burger. Dat kost bij uitvoering van die regels onevenredig veel administratieve inspanningen, met een bijna niet te behappen controlelast. Dat laatste komt doordat de overheid de bewijslast voor het oneigenlijk gebruik van regels nog steeds grotendeels bij zichzelf legt. Dat is allemaal wel verklaarbaar, maar daarmee niet minder verwerpelijk.

Frauduleus handelen

Een verantwoordelijk mens is zijn vrijheid waard: onder dat motto pleit ik voor het gericht benutten van de eigen verklaring door burgers en bedrijven die voordeel hebben van overheidsbeleid. In zo’n eigen verklaring kunnen burgers aangeven dat zij zich aan de geldende voorschriften zullen houden. Het idee erachter: ‘We vertrouwen u op uw woord, maar wee uw gebeente als u zich daar niet aan houdt...’ Het centraal stellen van de eigen verklaring vergemakkelijkt de uitvoering, vergroot de snelheid en legitimeert het achteraf aanpakken van frauduleus handelen veel meer.

Over de auteur Chris Kalden is oud-rijksambtenaar.

Dat vraagt wél om twee dingen. In de eerste plaats helder en eenduidig beleid, waaruit bij de uitvoering onderscheidende criteria kunnen worden afgeleid. Het mag niet zo zijn dat achteraf de uitleg kan verschillen. Dat is een hele opgave in het huidige tijdsgewricht, maar met een frisse kijk en niet al te veel ‘ja, maar’-ambtenaren is dat voor veel onderwerpen goed te doen.

Milde kant

In de tweede plaats vraagt dit om adequate sancties. Schending van de eigen verklaring mag op geen enkele manier lonen. Gemiddeld genomen zijn onze bestuurlijke straffen aan de milde kant, maar dat is makkelijk te veranderen. In het kader van het bouwen aan vertrouwen zou de eigen verklaring van de burger dus vaker gebruikt kunnen worden door de overheid, als stap op weg naar de high trust society die we zo graag weer willen zijn.