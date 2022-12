Opinie: Uw maandelijkse zorgpremie nog verder omhoog? Dat kan niet. Dus moet de politiek gaan kiezen in de zorg

Een operatie-assistent van het Wilhelmina Ziekenhuis in Assen vult een dossier aan. Beeld Harry Cock / de Volkskrant

De Zorgverzekeringswet is helder over wie welke rol heeft in het Nederlandse zorgstelsel. Het ministerie van VWS, zorgverzekeraars, zorgaanbieders, de patiënt en de toezichthouder, ieder heeft zijn eigen plichten en verantwoordelijkheden. Maar in de praktijk is er sprake van rolverwisseling en rolverzaking.

Over de auteur Christiaan Rompen is orthopedisch chirurg en medisch directeur van OCON Orthopedische kliniek.

Zorgaanbieders, zoals ziekenhuizen, hebben taken van anderen op zich genomen. Zij nemen veel meer verantwoordelijkheid voor hun rekening dan de wet hen voorschrijft. Of het nu gaat om het verzekeringsrisico, de vergrijzing, bevolkingsgroei, inflatie of ziekteverzuim, de zorginstelling is zelf verantwoordelijk voor de gevolgen. Verpleegkundigen, artsen en andere zorgmedewerkers voelen dat iedere dag. In de vorm van een alsmaar toenemende werkdruk en groeiende bureaucratische rompslomp.

Budgetbewaker

Rolverwisseling één is die tussen kabinet en zorgverzekeraars. Het kabinet bepaalt de inhoud van het basispakket en hoeveel geld er per jaar wordt uitgegeven aan gezondheidszorg: het budgettair zorgkader (BZK). Zorgverzekeraars moeten iedereen een verzekering aanbieden die vlot toegang geeft tot kwalitatief goede zorg, tegen een betaalbare premie. Omdat het kabinet de uitgaven niet in toom kon houden, zocht zij een budgetbewaker. Die rol namen de zorgverzekeraars op zich.

Tien jaar budgetteren en een pandemie verder, neemt de toegankelijkheid van de zorg snel af dankzij lange wachttijden, hoge werkdruk, loonachterstanden en een financieel noodlijdende zorgsector. De politieke belofte van goed toegankelijke basiszorg, is voor veel mensen langzamerhand een valse belofte. Intussen blijven zorgverzekeraars hun rol als budgetbewaker stug uitvoeren.

Verlegd risico

Rolverwisseling twee is die tussen zorgverzekeraar en zorgaanbieder. De zorgverzekeraars onderhandelen ieder jaar met zorgaanbieders over het budget. Dat zijn spijkerharde contractonderhandelingen. Als een ziekenhuis vervolgens meer zorg moet leveren dan het budget toelaat, dan krijgt het daarvoor niet betaald. Zo is het risico dat bij het vak verzekeren hoort, verlegd van de verzekeraars naar de ziekenhuizen en andere zorgaanbieders. Nergens in de Zorgverzekeringswet is afgesproken dat zorgaanbieders ook verzekeringsmaatschappij moeten spelen.

Waarom zorgbestuurders deze rolverwisseling vrijwillig en collectief op zich nemen, is ronduit raadselachtig, omdat het telkens tot onvoorspelbare financiële tekorten leidt bij zorginstellingen.

Rolverzaking

Bij de toezichthouders zien we rolverzaking. De Nederlandsche Bank bijvoorbeeld, die toezicht houdt op de financiële sector, stelt strenge eisen aan zorgverzekeraars. Die moeten verplicht grote reserves aanhouden om hun verzekeringsrisico af te dekken. En terwijl de verzekeraars hun reserves aanhouden en vergroten, schuiven zij hun risico door naar de zorginstellingen. Toezichthouders weten dit en gedogen dit. Rolverzaking dus.

En patiënten zijn de dupe. Die moeten tegen het eind van het jaar verder reizen naar een plek waar nog wat zorgbudget over is (wachtlijstbemiddeling). Of wachten tot het nieuwe jaar als weer nieuw budget beschikbaar komt.

Nu ziekenhuizen door inflatie en hoge looneisen in een prijs-loonspiraal terechtkomen, is een groei van de zorguitgaven onvermijdelijk. Ziekenhuisbestuurders en de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen gaan met de pet rond, maar zorgverzekeraars en VWS geven vooralsnog niet thuis. Dat is struisvogelpolitiek. Zonder extra budgettaire ruimte komen vrijwel alle ziekenhuizen volgend jaar in grote financiële problemen. De krappe kaders van het recent gesloten Integrale Zorgakkoord zijn nu al ingehaald door de realiteit van snelle prijsstijgingen.

JROJP

Om doemscenario’s af te wenden, is het allereerst noodzakelijk dat ziekenhuisbestuurders zich tot hun eigen rol gaan beperken. Als zij weigeren in 2023 het verzekeringsrisico nog langer op hun bordje te nemen, geen budgetplafonds meer accepteren en geen verlieslatende contracten afsluiten, dan is die rolverwisseling opgeheven. Het verzekeringsrisico ligt dan weer waar het hoort: bij de zorgverzekeraar. JROJP: Juiste Risico Op Juiste Plek dus. De verzekeraars móéten dan wel een realistische premie vaststellen voor de basiszorgverzekering.

En dan wordt pijnlijk zichtbaar dat de premies veel te laag zijn om alles wat de zorgpolis momenteel belooft voor iedereen waar te kunnen maken. Omdat de basis zorgpolis niet nog veel duurder kán worden, resteert geen andere optie dan eindelijk het politiek maatschappelijke debat te openen over keuzes in de zorg. Dus over de vraag wat wij met elkaar willen en kunnen besteden aan zorg en wat je daar als burger voor mag verwachten.