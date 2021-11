Opinie: Universiteiten moeten niet doen alsof grootschalige verengelsing noodzakelijk is

Groninger studenten demonstreren voor huisvesting van buitenlandse studenten. Beeld Harry Cock

In haar column legt Aleid Truijens (Ten eerste, 9/11) de vinger op een aantal zere plekken. De misère waarin de Nederlandse universiteiten door de onstuitbaar groeiende studentenaantallen verzeild zijn geraakt is voor een belangrijk deel het gevolg van hun eigen keuze om de meeste opleidingen (inmiddels 71,6 procent van het totale aanbod) volledig in het Engels aan te bieden. Die opleidingen werden zo voor buitenlandse studenten onweerstaanbaar aantrekkelijk. De universiteiten staat het water intussen aan de lippen en de landelijke wooncrisis wordt door het universitaire taalbeleid verdiept.

Voor wie niet op voorhand gelooft dat de spectaculaire groei van het aantal buitenlandse studenten het directe gevolg is van het slechten van de taalbarrière maar zich graag door harde cijfers laat overtuigen, het volgende. Toen de opleiding psychologie aan de Universiteit van Amsterdam (UvA) in het studiejaar 2018-2019 voor het eerst een volledig Engelstalig programma aanbood, steeg het aantal buitenlandse eerstejaars studenten op slag van 12 naar 259 (54 procent van de totale populatie). Inmiddels staat de teller op 70 procent.

Balans zoek

Elders in het land en bij andere opleidingen gebeurde hetzelfde. Vijf van de acht landelijke psychologieopleidingen die in het studiejaar 2017-2018 een volledig Engelstalig programma aanboden, hadden toen al meer buitenlandse dan Nederlandse eerstejaarsstudenten. In twee gevallen was de balans totaal zoek (79 en 83 procent buitenlanders).

Van de eerstejaarsstudenten communicatiewetenschappen en economie aan de UvA komt respectievelijk 63 procent en 56 procent uit het buitenland. Al in het vorige studiejaar studeerden aan de twee Amsterdamse universiteiten samen 14.955 buitenlandse studenten. Aan de Rijksuniversiteit Groningen, die onlangs de noodklok luidde vanwege de penibele huisvestingssituatie, waren het er 8.254. Voor alle universiteiten samen stond de teller op 70.248.

Dat zijn honderden straten, tientallen wijken, aan woningen. Dat is een kleine stad. Dat zijn duizenden Nederlandse studenten die noodgedwongen langer bij hun ouders zullen moeten wonen – en op winst beluste beleggers die de schaarse woningvoorraad wegkapen voor de ogen van woningzoekenden en daarmee de woningprijzen generiek opdrijven.

Fractie van de kosten

En waarom? We weten intussen dat de universiteiten er niet rijker van geworden zijn. Integendeel. De samenleving ook niet, want verreweg de meeste buitenlandse studenten betalen enkel collegegeld, een fractie van de totale studiekosten. De rest moet worden bijgepast. Al dat Engelstalige onderwijs leidt ook nog eens voor status- en domeinverlies van het Nederlands.

Laat de universiteiten vooral ruiterlijk erkennen dat al dat Engelstalige onderwijs aanzienlijke nevenschade heeft aangericht en laat ze ophouden te suggereren dat grootschalige verengelsing van het onderwijs een noodzakelijke voorwaarde is om te internationaliseren.

Laat ze ook ophouden te klagen dat ze klem zitten omdat ze studenten uit EER-landen vanwege het vrije verkeer van personen binnen Europa wel móéten toelaten. Vrij verkeer van studenten binnen Europa gaat prima samen met onderwijs in de taal van het gastland.

Tweetalig

Laat de universiteiten durven doen wat Truijens als (begin van een) oplossing voorstelt: veel van die Engelstalige opleidingen weer terugbrengen in hun oude staat, in naam Nederlandstalig maar feitelijk redelijk tweetalig.

Het weer ‘vernederlandsen’ van een klein aantal grote opleidingen waarbij je je sowieso kunt afvragen of het land wel zit te wachten op meer van hun afgestudeerden, zet al veel zoden aan de dijk. En laat de universiteiten vooral haast maken met deze koerswijziging, want wil de nood volgend jaar niet nog hoger zijn, dan moeten de bijbehorende gewijzigde toelatingsprocedures per direct in werking treden.

Het water staat de universiteiten inderdaad aan de lippen en ze mogen van de politiek wat verwachten. Maar ook van zichzelf.

Annette de Groot is emeritus hoogleraar Taalpsychologie aan de UvA.