Opinie: Transgender volwassenen én kinderen hebben meer perspectief nodig

Vorige week besprak de Tweede Kamer de wijziging van de wet op de geslachtsvermelding, oftewel de Transgenderwet. Want daar gaat het om: het kunnen wijzigen van de geslachtsregistratie door mensen die in een ander geslacht leven dan waarin ze bij geboorte geregistreerd werden. Een situatie die je niemand toewenst: telkens bij elke officiële handeling, internationale reis of het ophalen van een postpakketje weer geconfronteerd worden of moeten uitleggen dat je geslacht verkeerd geregistreerd staat. Een situatie die nu met een verklaring van deskundigen hersteld kan worden, zodat je voortaan door het leven kan als de persoon die je bent.

Over de auteurs Frank Buijs is voorzitter van het CDA Pride netwerk. Suzanne van Erven is secretaris van VVD LHBT. Zij schrijven deze bijdrage namens de regenboognetwerken van CDA, D66, GroenLinks, PvdA en de VVD.

In 2014 maakte het kabinet een einde aan verplichte sterilisatie en lichamelijke aanpassing als voorwaarden voor het wijzigen van de geslachtsvermelding op de geboorteakte. Voor deze internationaal erkende schending van de mensenrechten van transgender en intersekse personen heeft de regering inmiddels officieel haar excuses aangeboden.

Het komt nu tussen de 600 en 700 keer per jaar voor dat mensen vanaf 16 jaar via een deskundigenverklaring hun geslachtsregistratie in de overheidssystemen wijzigen. De voorgestelde wetswijziging maakt mogelijk dat de eigen verklaring van een transgender of intersekse persoon voldoende is voor wijziging van de geslachtsvermelding en dat de deskundigenverklaring wordt afgeschaft. In de praktijk was er nauwelijks tot geen draagvlak meer voor de deskundigenverklaring, ook de deskundigen zelf zien het afschaffen ervan als winst.

Voorafgaand aan hun 16de jaar kunnen minderjarigen volgens hetzelfde wetsvoorstel straks via rechterlijke toetsing hun geslachtsvermelding wijzigen. Het gaat naar verluidt om circa 30 tot 50 minderjarigen per jaar. Een aantal Kamerleden wil ook minderjarigen zonder de voorgestelde rechterlijke toetsing een perspectief bieden op het wijzigen van hun geslachtsvermelding.

Deze wetswijziging maakt officiële handelingen, internationale reizen, zaken doen en uitgaan veiliger voor transgender personen. Wat het debat ook moge opleveren: deze wetswijziging is hard nodig voor deze groep mensen die tot zeven keer vaker met (bedreiging met) mishandeling te maken krijgt en waarvan bijna de helft het afgelopen jaar gediscrimineerd werd, of negatief bejegend.

Als regenboognetwerken van politieke partijen die deze wetswijziging mogelijk kunnen maken, zeggen wij tegen het parlement: verbeter de veiligheid en erkenning van transgender volwassenen én minderjarigen en stem alsjeblieft voor de wetswijziging.