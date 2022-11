Opinie: Tijd voor meer nuance en minder oriëntalisme in Qatar-debat

Bouwvakker loopt in Qatar langs billboard met de WK-mascotte. Beeld Hassan Ammar / AP

Het wordt weleens vergeten dat de meeste koloniale bestuurders oprecht overtuigd waren van de goede zaak van hun missie. Ook Multatuli, schat ik zo in, begon zijn ambt vanuit de overtuiging dat de koloniale overheersing in toenmalig Nederlands-Indië voor zowel de overheerser als onderdaan een win-winsituatie was. Immers, wie anders ging de lokale bevolking binnen afzienbare tijd meenemen in de vaart der volkeren?

Over de auteur Mark van Embden Andres is directeur van een stichting die actief is in conflictpreventie. Hij woont in Ivoorkust en komt met enige regelmaat in Qatar voor familiebezoek.

Multatuli leerde door schade en schande dat verandering zich niet van buiten laat opleggen. Een les die velen in het Westen, vele decennia na het proces van dekolonisatie, blijkbaar nog moeten leren. Zij lijken er nog steeds van overtuigd dat als wij maar hard genoeg van onze daken schreeuwen, de wereld zich vanzelf naar ons evenbeeld zal vormen.

Rotlanden

Neem Qatar: uiteraard is hier van alles mis. Het kafalasysteem moet natuurlijk op de schop. Er is veel te weinig transparantie over het werkelijk aantal doden in de bouw. Maar de nuance is tegenwoordig heel ver te zoeken. Een columnist van de Volkskrant serveerde onlangs hele naties in het Midden-Oosten af als ‘rotlanden’, puur omdat hun regeringen hem niet aanstaan.

‘Zandbak’, ‘oliestaatje’, het gemak waarmee dit soort termen in de mond worden genomen in het publieke domein, ook door prominente opiniemakers, is zorgwekkend. Onvervalst oriëntalisme, in een nieuw, zogenaamd progressief jasje.

Het verzet hiertegen groeit, maar krijgt slechts met mondjesmaat aandacht. Antropoloog Neha Vora van Lafayette College zei onlangs in een interview met de Volkskrant dat ‘met lompe stereotyperingen van steenrijke, islamitische ministaatjes mensenrechten niet zijn geholpen’. Midden-Oostenexpert Crystal Ennis van de Universiteit Leiden schrijft dat gezien onze eigen misstanden met arbeidsmigranten, de huidige mate van kritiek op Qatar ruikt naar oriëntalisme, islamofobie en racisme.

Misinformatie

Marc Owen Jones van de Hamad Bin Khalifa University in Doha, die op Twitter beschreef hoe de vaak genoemde aantallen van ‘duizenden doden’ bij de bouw van stadions meer weg heeft van misinformatie dan goede journalistiek, toont aan dat de kritiek op Qatar in geen verhouding staat tot die over Rusland toen dat land het WK voetbal organiseerde in 2018.

En als uw eerste reactie hierop is dat Owen Jones als werknemer van een universiteit in Qatar toch zeker geen onafhankelijk denker kan zijn, dan verzoek ik u vriendelijk alsnog de definitie van oriëntalisme op te zoeken.

Een pas op de plaats zou ons sieren. Verandering komt zelden van buitenaf, en al helemaal niet als de boodschap van buitenaf als onevenredig, hypocriet en stigmatiserend wordt opgevat. Dan is het tegenovergestelde het geval: Men zal de hakken eerder in het zand zetten. En dan stranden daar onze beste bedoelingen alsnog. In het – excusez le mot – o zo hete woestijnzand van dat dorre oliestaatje.