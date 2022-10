Opinie: Tibet zou voor iedereen een gruwelijk voorbeeld moeten zijn van wat een leven onder Chinese heerschappij betekent

Een betoger houdt een foto omhoog van de Dalai lama, de bekende spirituele leider van Tibet. Beeld Pacific Press/Sipa USA via Reuters

Precies wat de Russische president Vladimir Poetin nu doet in de Oekraïne gebeurde 70 jaar geleden in Tibet. Direct na de oprichting van de Volksrepubliek China stuurde Mao zijn volksbevrijdingsleger naar buurland Tibet om het te ‘bevrijden’ van niet-bestaande Westerse invloeden.

Het ‘bevrijdingsleger’ trad meedogenloos op. Dorpen, steden, kloosters en tempels werden op brute wijze met de grond gelijk gemaakt. Ondanks jarenlang moedig verzet werd Tibet, een gebied zes keer groter dan Oekraïne, bij China ingelijfd.

Over de auteur Tsering Jampa is voorzitter van de Tibet Support Groep Nederland

Anders dan nu in Oekraïne schoten Westerse landen Tibet destijds niet te hulp. Integendeel, nog voor Tibet goed en wel was veroverd, stonden landen als Nederland alweer op de stoep om het nieuwe regime in Beijing te erkennen en relaties aan te knopen. Tibetanen werden aan hun lot overgelaten en de Chinese machthebbers kregen er vrij spel.

Sindsdien heeft Tibet te maken gekregen met wat neerkomt op een koloniale bezetting: onderdrukking, economische marginalisering, systematische discriminatie, institutioneel racisme en grootschalige roof van grondstoffen. Als tweederangsburgers in eigen land zijn Tibetanen uitgesloten van alle belangrijke beslissingen die 2.500 kilometer verderop in Beijing worden genomen. Tibetanen die protesteren worden gevangengezet, of verdwijnen.

Radicale verschuiving

Bij het aantreden van Xi Jinping als secretaris-generaal van de Communistische Partij van China en als president, tien jaar geleden, kreeg de bezetting van Tibet echter een sinistere wending. Het eerste decennium met Xi aan het roer heeft een radicale verschuiving te zien gegeven van een technocratisch pluriform leiderschap naar een ideologisch gedreven autoritaire eenmansdictatuur. Van pragmatisme naar Mao-achtige persoonsverheerlijking. Precies wat de voormalige Chinese president Deng Xiaoping en zijn opvolgers begin jaren tachtig probeerden te voorkomen.

Inmiddels is Xi voor een derde ambtstermijn gekozen en zijn toespraken op het recente 20ste partijcongres lijken te wijzen op voortzetting en zelfs intensivering van ideologisch gedreven beleid. Naast een draconische politiestaat krijgen Tibetanen onder Xi te maken met beleid dat specifiek gericht is op uitroeiing van de eigen cultuur.

Dit beleid moet de band tussen Tibetanen onderling, met hun land, hun geschiedenis en cultuur voorgoed verbreken, met als uiteindelijke doel het vervangen van de Tibetaanse identiteit met de superieur geachte Han-cultuur.

In het licht hiervan zijn de afgelopen jaren miljoenen Tibetaanse nomaden van hun land verdreven. Van een leven in vrijheid zijn de nomaden in grootschalig relocatieprogramma’s geherhuisvest in uitzichtloze rijen betonnen bunkers in niemandsland.

Het Tibetaans boeddhisme als dragers van de Tibetaanse cultuur is het voornaamste doelwit van Xi’s beleid. Zelfs boeddhistische leerstellingen en teksten worden aangepast aan de ideologie van de Communistische Partij. Monniken en nonnen leven in een verstikkend klimaat waarin ze heropvoeding moeten ondergaan om hun gedachten onder leiding van partijkaders te ‘corrigeren’.

Culturele genocide

Wellicht het meest zorgwekkende beleid onder Xi is dat kostscholen voor Tibetaanse kinderen vanaf 4 jaar verplicht zijn geworden. Hierdoor leven bijna een miljoen kinderen gescheiden van hun families. Op de kostscholen leren ze alleen Chinees en hebben ze geen toegang meer tot hun eigen cultuur, religie of moedertaal. Binnen een generatie onder Xi wordt de Tibetaanse cultuur zo voorgoed vernietigt. Voor Tibetanen komt dit huiveringwekkend vooruitzicht neer op culturele genocide en is in wezen de doodsteek van hun unieke cultuur en identiteit.

Xi maakt er geen geheim van dat zijn ambities ver voorbij de grenzen van Tibet liggen. Rond 2049, honderd jaar na de stichting van de Volksrepubliek, wil China het westen op economisch, militair en diplomatiek gebied voorbij zijn gestreefd. Tibet zou voor iedereen in het Westen een gruwelijk voorbeeld moeten zijn van wat een leven onder Chinese heerschappij betekent.

Zwijgende media

Ondertussen is Tibet hermetisch afgesloten van de buitenwereld en op informatie uitwisselen met het Westen staan zware straffen. Daarom alleen al heeft een vrije pers de morele plicht om vragen te blijven stellen. Sinds Xi aan de macht is, lijken de media Tibet echter volstrekt te negeren. Net als 70 jaar geleden worden Tibetanen opnieuw volledig aan hun lot overgelaten.

Xi’s ongekende derde termijn is een slecht voorteken voor de mensenrechten in China, Tibet en de rest van de wereld. Het is hoog tijd dat het Westen wakker wordt en we accepteren dat mensenrechten een onlosmakelijk onderdeel moeten vormen van ons buitenlands beleid.

Juist door ons rotsvaste vertrouwen in een dictator als Poetin, die als ‘vriend zonder grenzen’ gesteund wordt door dictator Xi, zitten we nu in kou met een torenhoge rekening. Misschien is dit een goed moment voor relativering: China wordt een nog veel duurdere les.