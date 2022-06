Opinie: Terwijl wij in Nederland zitten te navelstaren op stikstof, speelt op de achtergrond een veel groter probleem

Dronefoto van koeien in de Gelderse Vallei, een van de gebieden waar de stikstofuitstoot drastisch naar beneden moet. Beeld Sem van der Wal / ANP

Een minister van Natuur die boeren harde stikstofdoelstellingen oplegt en een minister van Landbouw die boeren geen enkel perspectief biedt op hoe ze dan wel verder moeten: is het gek dat boeren massaal in opstand komen tegen wat zij – terecht – zien als een aanslag op hun bestaan? Dit is een probleem dat niet alleen boeren aangaat: de hervorming van de landbouw is een maatschappelijke opgave. Boeren zijn als ondernemers verantwoordelijk voor hun eigen keuzes. Maar ze zijn jarenlang om de tuin geleid door politici die om de hete brij heen draaiden. Daarin geruggesteund door de agro-industrie die het meest te verliezen heeft bij een hervorming van het huidige systeem.

In deze discussie worden, zoals in deze tijd bijna gebruikelijk, valse argumenten gebruikt. Zoals dat het stikstofprobleem een typisch Nederlandse uitvinding is en dat een land als bijvoorbeeld Duitsland veel minder strenge normen oplegt. En dat voor elke koe die hier verdwijnt er elders één of meer bijkomen.

Stikstof maakt meer kapot dan ons lief is

Eén blik op de stikstofkaart van Europa laat zien waarom dat onzin is. Nergens is de uitstoot zo hoog als in Nederland, en dit loopt een op een met de kaart van de veedichtheid. In die zin kan het verplaatsen van vee naar gebieden waar nu minder uitstoot is dus wel degelijk nut hebben.

In de discussie over stikstof in Nederland wordt steeds gefocust op de schade voor de natuur. Die is ontegenzeggelijk groot. Maar wat vergeten wordt is dat stikstof nog meer kapot maakt wat ons lief is. Stikstof levert een forse bijdrage aan de vorming van fijnstof in de lucht, wat leidt tot gezondheidsschade: sterfte onder pasgeboren baby’s, luchtwegziektes zoals astma en longkanker.

Gezondheidsproblemen als gevolg van luchtvervuiling door stikstof kosten de mensheid wereldwijd jaarlijks 23,3 miljoen levensjaren, hebben wetenschappers berekend in een onderzoek in het vakblad Science. Uitgedrukt in geld is dat een kostenpost van ruim 360 miljard euro per jaar.

Lokaal

Daarnaast bedreigt stikstof de veiligheid van ons drinkwater door de uitspoeling van nitraat naar het grondwater. Stikstof is een lokaal probleem: het vernielt ónze natuur, schaadt ónze gezondheid en bedreigt óns drinkwater. Het moet daarom ook lokaal worden opgelost.

Dat mensen die er mede voor hebben gezorgd dat het zover kon komen, zoals ex-staatssecretaris Henk Bleker, zich nu opwerpen als kampioen voor de boeren is ronduit cynisch. Boeren zouden er goed aan doen zich te realiseren wie hun echte vijanden zijn. Dat zijn niet natuurbeschermers of D66-politici, maar de valse profeten die hen jarenlang om de tuin hebben geleid met hun loze praatjes en beloftes. Zij zijn er verantwoordelijk voor dat nu zo hard moet worden ingegrepen.

Navelstaren

Maar terwijl wij in Nederland zitten te navelstaren op stikstof, speelt op de achtergrond een veel groter probleem. Ons voedselsysteem is verantwoordelijk voor eenderde van de uitstoot van broeikasgassen in de wereld; het merendeel daarvan is afkomstig van de vee- en vleesindustrie.

Dan helpt het inderdaad niet als onze koeien, varkens en kippen worden verplaatst naar andere landen. Daartegen helpt maar één ding: dat we minder dierlijke eiwitten zoals vlees en zuivel gaan consumeren.

Bij stikstof en broeikasgassen is sprake van marktfalen: de maatschappelijke schade staat niet in verhouding tot de winst die individuele partijen daaruit halen. Waar de markt faalt, moet de overheid ingrijpen.

De prijs van een pakje sigaretten

De mogelijkheden daartoe liggen voor de hand: belast gedrag en producten die ongezond en niet duurzaam zijn. Zoals vliegen, vlees eten, (benzine-)autorijden. Gebruik de opbrengst daarvan om gezond en duurzaam gedrag te stimuleren: maak groenten, fruit en vleesvervangers goedkoper, subsidieer het gebruik van het openbaar vervoer. Help boeren over te schakelen naar plantaardige productie.

Financiële prikkels om gedrag te sturen zijn niks nieuws: de prijs van een pakje sigaretten is een veelvoud van de productiekosten. Daarmee moet roken ontmoedigd worden. Als dat kan, waarom dan niet op meer producten?

Dat vraagt wel om een kabinet met visie en ministers met ballen. Opmerkelijk in dat verband is dat de enige minister die tot nu toe ballen heeft getoond een vrouw is.