Opinie: Terwijl de digitale bommen om ons heen vallen, is onze verdediging nog steeds niet op orde

Een activist zwaait met een vlag met de letter 'Z' tijdens een bijeenkomst ter ondersteuning van de Russische strijdkrachten op de Myakininsky-brug in Krasnogorsk, nabij Moskou. Beeld ANP / EPA

Tegen de context van de oorlog in de Oekraïne gaat er flink meer budget naar defensie. Vorige maand stemde de Tweede Kamer in om de reeds geplande verhoging van de defensie-uitgaven zo snel mogelijk naar voren te halen om zo ook aan de Navo-normen te voldoen. Opvallend genoeg wordt echter niet gesproken over de noodzaak van extra financiering voor de online verdedigingslinies. We lijken namelijk te vergeten dat we al sinds 2014 in een wereldwijde informatieoorlog zijn. Zo liet onderzoek van de Groene Amsterdammer al zien dat Russische troll-accounts flinke invloed uitoefenden op de publieke opinie rond MH17 en het Oekraïne-referendum in 2018.

De huidige oorlog in Oekraïne laat zien dat de Russische desinformatiecampagne inmiddels stevige voet aan de grond heeft gekregen en de retorische trucs van het Kremlin nu ook vertegenwoordigd zijn in de Nederlandse publieke opinie. Het lijkt erop dat Oekraïense autoriteiten hier al nadrukkelijker op anticipeerden door bijvoorbeeld al in 2019 een minister van Digitale Zaken aan te stellen, met als speerpunt ‘open data’.

Deze minister, Mychajlo Fjodorov, handelde bijvoorbeeld snel door op 27 februari, een week na de Russische invasie van Oekraïne, Elon Musk te vragen het satellietnetwerk Starlink in te schakelen voor breedbandinternet voor Oekraïne. Zo kon de datavoorziening in het land op gang worden gehouden, ondanks de grotendeels vernietigde digitale infrastructuur, en kreeg de Russische desinformatiecampagne weinig voeten aan de grond.

Kwetsbaar

Maar hoe goed is Nederland eigenlijk voorbereid op dergelijke kwetsbaarheid? Ondanks het feit dat minister Ollongren zes jaar geleden – als minister van Binnenlandse Zaken – al waarschuwde voor Russische inmenging in het Oekraïne-referendum en in 2018 al een (tandeloze) bewustwordingscampagne rond desinformatie begon, is onze digitale verdedigingslinie nog niet versterkt. Nu we in het heetst van de strijd zitten en de online bommen dagelijks onze huiskamers binnendringen, is het op deze thema’s opvallend stil.

De speciaal in het leven geroepen overheidswebsite rondom desinformatie en nepnieuws geeft opvallend genoeg geen informatie over desinformatie rondom de oorlog in Oekraïne. En ondanks waarschuwingen vanuit onder andere het Nationaal Cyber Security Centrum over verhoogde cyberaanvallen, wordt hierover nauwelijks gesproken bij het vrijspelen van meer geld voor defensie.

Propagandakanalen

Wel schrijft staatssecretaris Van Huffelen (Koninkrijksrelaties en Digitalisering), samen met collega’s Adriaansens (Economische Zaken en Klimaat), Yeşilgöz-Zegerius (Justitie en Veiligheid) en Weerwind (Rechtsbescherming) begin deze maand in een brief aan de Tweede Kamer over het belang van meer regie over de nieuwe informatiesamenleving. ‘De recente ontwikkelingen laten zien hoe urgent en actueel dit is: naast de verschrikkelijke oorlog in Oekraïne woedt online een informatiestrijd.’

De meest in het oog springende maatregel tegen Russische desinformatie is op Europees niveau genomen: het verbieden van Kremlinpropagandakanalen Sputnik en RT (voormalig Russia Today). Van Huffelen merkte daarbij zeer terecht op dat deze ban periodiek zou moeten worden geëvalueerd. Een permanente ban van een nieuwskanaal is immers in strijd met de kernprincipes van ons pluriforme medialandschap.

Alleen geld naar een online verdedigingslinie is niet genoeg. Democratische controle op de besteding ervan is crucialer dan ooit. We zijn allemaal tegen fake news, maar zijn het niet met elkaar eens over wat ‘fake’ precies is. Wie mag dat dan bepalen? Nu zijn dat vooral de online platforms zelf, die dat zonder al te veel wettelijke kaders doen. Overheidsinmenging hierin is gewenst, maar dat kan alleen maar goed aflopen wanneer die inmenging transparant en controleerbaar is.

Het is onze sterke hoop dat er snel concrete strategieën worden ontwikkeld, maar vooral ook serieus budget wordt vrijgemaakt voor online verdedigingslinies. Behalve reeds bewezen effectieve strategieën zoals het verhogen van digitale weerbaarheid via lessen mediawijsheid en digitaal burgerschap, het verbeteren van cybersecurity, het zorgdragen voor een onafhankelijk en goed geëquipeerd medialandschap, geldt daarbij ook budget voor innovatie en onderzoek, zodat we op basis van geleerde lessen ons beter kunnen wapenen en we ons ook in de digitale wereld zowel defensief als offensief kunnen versterken.

Marije Arentze, Daniëlle Arets, Jo-An Kamp en Bart Wernaart zijn als onderzoeker of lector verbonden aan de Fontys Hogeschool; Leon Kester is verbonden aan TNO.