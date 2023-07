Opinie: Terecht krijgen scholen extra geld voor kinderen met achterstanden. Maar de rekenmethode is niet in de haak

Leerlingen van groep 8 van De Regenboog buigen zich over de Centrale Eindtoets, een van de vijf toegestane eindtoetsen op de basisschool. Beeld Hollandse Hoogte / ANP

In Nederland krijgen scholen extra geld wanneer zij meer leerlingen hebben uit achterstandssituaties. Dat is op zichzelf een uitstekend idee, want het vergroot de kansengelijkheid. Maar de manier waarop het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) voor het ministerie van Onderwijs uitrekent hoeveel geld scholen zouden moeten krijgen, de ‘onderwijsachterstandsscore’, is in onze optiek niet in orde.

Over de auteurs Rolf van der Velden is emeritus hoogleraar onderwijs en beroepsloopbaan aan de Universiteit Maastricht. Herman van de Werfhorst is hoogleraar sociologie aan het European University Institute. Dit is een ingezonden bijdrage, die niet noodzakelijkerwijs het standpunt van de Volkskrant reflecteert. Lees hier meer over ons beleid aangaande opiniestukken. Eerdere bijdragen in deze discussie vindt u onder aan dit artikel.

Het CBS is deze zomer bezig met een herziening van dit berekeningsmodel voor scholen, en vraagt zich af of er nog andere factoren mee moeten tellen. Maar volgens ons is een veel fundamentelere herziening nodig. Het CBS weegt bij de berekening van achterstanden van leerlingen namelijk ook de intelligentie van kinderen mee. En dat zou niet moeten.

Eerst even hoe het model nu werkt: in het CBS-model wordt op basis van de sociale samenstelling van de leerlingpopulatie berekend hoeveel extra geld een school moet krijgen om onderwijsachterstanden te compenseren. Denk daarbij aan de opleiding van de ouders, een migratieachtergrond of ouders met schuldenproblemen. Op die manier krijgt een school in een achterstandswijk meer geld dan een school in een villabuurt.

Gedachte

Maar, en nu komt het probleem, het CBS-model weegt daarbij de intelligentie van de kinderen mee. Want, zo is de gedachte, er zijn ook ‘natuurlijke’ verschillen in aanleg tussen leerlingen, en die hoeven niet te worden gecompenseerd. Eenvoudig geformuleerd: voor slimme achterstandskinderen gaat er weer wat geld af.

Wij vinden deze methode om meerdere redenen niet in de haak. Het maakt ons namelijk hier niet uit of intelligentie is aangeboren of aangeleerd, waarover eindeloze debatten zijn en worden gevoerd: het is een beetje van beide. Intelligentie is een indicatie voor wat men in aanleg of ‘van nature’ zou kunnen, maar bij intelligentie speelt de sociale omgeving van het kind een aanzienlijke rol – juist in achtergestelde milieus. En bij een jong kind altijd weer meer dan op latere leeftijd.

Het is moeilijk om bij intelligentie de genetische en omgevingseffecten te scheiden, laat staan om het ‘netto’-effect van de omgeving te meten. Maar dat is wel wat er in het huidige model gebeurt: scholen krijgen minder geld omdat slechts de netto-sociale effecten worden meegenomen in de berekeningen. De sociale feiten worden genegeerd.

Sociale processen in gezinnen hebben ook effect op de ontwikkeling van de intelligentie van kinderen, denk aan of er thuis wordt voorgelezen, welk taalgebruik er is en hoe groot de speelgelegenheid is. Die sociale invloed op schoolloopbanen, via intelligentie-ontwikkeling, wordt evenmin meegenomen in de berekeningen. Daardoor krijgen scholen met veel laagopgeleide ouders te weinig geld. In andere landen met een financieringsregeling voor onderwijsachterstanden (zoals in Engeland) worden sociale verschillen daarom expliciet niet gecorrigeerd voor intelligentie.

Toevalsfactor

De motivatie om scholen met meer achterstandsleerlingen te compenseren door extra middelen toe te kennen, komt omdat het nu eenmaal moeilijker is om deze leerlingen op een bepaald kennisniveau te brengen, de zogenaamde streefniveaus. Deze streefniveaus zijn door de overheid vastgesteld opdat iedereen kan meekomen in een steeds complexer wordende maatschappij. Het minimale beheersingsniveau van kernvaardigheden als rekenen en taal komt daardoor wel steeds hoger te liggen. Scholen moeten steeds meer moeite doen om leerlingen uit een achterstandssituatie op dat streefniveau te brengen.

Maar: datzelfde geldt ook voor leerlingen met een lage intelligentie. Het is inconsistent om de ene vorm van moeilijkheid wel te compenseren en de andere niet. Of je als kind wordt geboren in een achterstands- of welvarend milieu, of je ouders slim zijn en jij ook of juist niet, het zijn allemaal toevalsfactoren. Als de samenleving zo verstandig is om scholen te compenseren voor hun sociale samenstelling zou het niet uit moeten maken of die sociale constellatie via intelligentie of via een andere weg bepalend is voor schoolloopbanen.

Kortom, het CBS zou naar onze mening de intelligentiemaat uit hun model moeten halen. Dit zal mogelijkerwijs grote effecten hebben op de gemeten achterstand op scholen en dus op de huidige verdeling van onderwijsachterstandsgelden. Maar het zal wel leiden tot een rechtvaardiger verdeling van deze middelen.