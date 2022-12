Opinie: Te veel giftreinen denderen door onze steden, doe daar iets aan staatssecretaris

Het rangeerterrein Kijfhoek bij Zwijndrecht, waar ook veel goederentreinen met gevaarlijke stoffen gerangeerd worden. Beeld Jeffrey Groeneweg/Qphoto

Per dag rijden om en nabij zestig treinwagons met gevaarlijke stoffen dwars door onder meer Breda, Tilburg, Eindhoven en Dordrecht. Het zijn de grijsgrauwe wagons, die iedereen wel eens heeft zien rijden. Daarin worden onder andere chemische en brandbare stoffen, zoals ammoniak en lpg, vervoerd.

Op een veilige manier vervoerd vormt dit geen direct gevaar, maar dit gaat hand in hand met een heleboel ‘wat als’-scenario’s. Een kleine kans, maar elk van die scenario’s kan rampzalige gevolgen hebben voor de inwoners die rondom het spoor wonen. De verwachting is bovendien dat het spoorvervoer van gevaarlijke stoffen in de toekomst structureel met 40 procent zal toenemen.

Over de auteurs Theo Weterings is burgemeester van Tilburg, Paul Depla is burgemeester van Breda, Jeroen Dijsselbloem is burgemeester van Eindhoven en Wouter Kolff is burgemeester van Dordrecht.

Nederland heeft tegelijkertijd een enorm tekort aan woningen. Tot 2030 willen we 900 duizend woningen erbij bouwen. Veel van deze woningen zullen binnenstedelijk worden gebouwd, met name in de grootschalige woningbouwlocaties die het Rijk heeft aangewezen. Veel van de woningen zullen rondom spoorzones worden gebouwd. Dat heeft vele voordelen. Zo kunnen voorzieningen bijvoorbeeld beter benut en versterkt worden door binnenstedelijk te bouwen. Ook zorgt binnenstedelijk bouwen ervoor dat natuur en landschap buiten de steden niet verder wordt aangetast.

Maar, de toename van het vervoer van gevaarlijke stoffen over het spoor staat op gespannen voet met de verdichting in spoorzones. Gemeenten stellen veiligheidseisen aan bouwprojecten in de buurt van het spoor, om daarmee inwoners zo veel mogelijk te beschermen. Tegelijkertijd staat de toekomst en toename van treinen die gevaarlijke stoffen vervoeren volledig buiten onze lokale invloed. Het voorgenomen rijksbeleid betekent een oncontroleerbare toename van vervoer van gevaarlijke stoffen. Wij kunnen de veiligheid van onze inwoners zo onvoldoende waarborgen. En dat is onacceptabel.

Begrenzing losgelaten

Gemeenten hebben onvoldoende zicht op welke stoffen er in de toekomst vervoerd worden door onze steden, de frequentie waarmee dat gebeurt en dus de mogelijke risico’s voor onze inwoners. Met de plannen van het Rijk zal dit alleen nog maar erger worden. Den Haag geeft nu vooral vrij baan aan het vervoer van gevaarlijke stoffen met meer treinen over de Brabantroute. De begrenzing (in de vorm van risicoplafonds) worden losgelaten. Er is zo onbalans met veiligheid.

En wat zijn de risico’s dan? Een ontploffing van een wagon met bijvoorbeeld lpg heeft dodelijke gevolgen voor iedereen binnen een straal van 135 meter. Dat is een oppervlakte van pakweg acht voetbalvelden. De kans hierop is klein, maar de impact in onze steden zou enorm zijn. De veiligheid van álle inwoners moet serieus genomen worden, en het Rijk moet hiervoor verantwoordelijkheid nemen.

We willen inzicht hebben in hoeveel en welke gevaarlijke stoffen er in de toekomst door onze steden worden getransporteerd, om rekening te kunnen houden met de veiligheid van onze inwoners. Anders is het onmogelijk om als gemeente te kunnen sturen op de risico’s. We willen dat er zo min mogelijk giftreinen over ‘onze’ sporen rijden en dat de risicoplafonds overeind blijven staan, en waar mogelijk verscherpt worden. We dringen er bij de Tweede Kamer en het kabinet op aan om serieus werk te maken van de alternatieven, want die zijn er wel degelijk.

Betuweroute

Het Rijk moet de regie nemen en zorgen voor het gebruik van de veiligste route bij het vervoer van gevaarlijke stoffen: een routeaanpak bij de bron. Dit zou betekenen dat er meer dan nu gebruik zal worden gemaakt van de Betuweroute. Dat kan ook. Al jarenlang is bekend dat de Betuweroute de veiligste route is voor gevaarlijke goederen, maar ook dat deze niet optimaal wordt benut. Daarnaast kan er meer vervoer van gevaarlijke stoffen plaatsvinden over water.

Voor de langere termijn is een mogelijke oplossing het inzetten op vervoer door buisleidingen. Er wordt gewerkt aan de zogeheten Delta Corridor. Dit is een project waarbij door buisleidingen tussen Rotterdam, Venlo, Moerdijk, Chemelot en Noordrijn-Westfalen ondergronds transport plaatsvindt van duurzame energiedragers en (circulaire) grondstoffen, ten behoeve van de industrie. Dit project moet met spoed worden uitgevoerd, waarbij we de garantie willen dat er door dit project ook daadwerkelijk minder vervoer van gevaarlijke stoffen zal komen.

Kortom, wij burgemeesters van Tilburg, Breda, Eindhoven en Dordrecht, roepen staatssecretaris Vivianne Heijnen van Infrastructuur en Waterstaat op om te laten zien dat het Rijk de regie neemt. Ook roepen we de Tweede Kamer op om in het debat van komende donderdag op te komen voor de veiligheid van onze inwoners.