Opinie: Struikelen over Chileense stenen in het plaveisel

Onthulling van een struikelsteen in Limache, Chili. Beeld Museo de la Memoria

Onlangs, een paar dagen nadat ik naar Chili was teruggekeerd na een lange afwezigheid vanwege de pandemie, heb ik mijn gezicht lelijk bezeerd. Tijdens een vroege ochtendwandeling struikelde ik over een oneffenheid in het plaveisel en ondanks mijn pogingen om mijn evenwicht te hervinden, knalde ik met mijn neus tegen het raam van een daar geparkeerde auto. Niets gebroken, maar het bloed stroomde rijkelijk over mijn pijnlijke gezicht en mijn lijf, en vlak boven mijn neus zat een diepe snee die gehecht moest worden, gevolgd door antibiotica en een injectie om ontsteking tegen te gaan.

De schuld ligt natuurlijk in de eerste plaats bij de schandalig slecht onderhouden stoepen in Chili, maar evenzeer bij mijn verstrooide geest die niet op de omgeving had gelet, maar wel op de lucht, vol verwondering over de geur van vrijheid die ik inademde in mijn land. Nog maar een maand daarvoor, in december, hadden de kiezers de jonge revolutionaire leider Gabriel Boric een klinkende overwinning bezorgd. Hij beloofde rechtvaardigheid en minder ongelijkheid. Al kuierend kon ik me niet voorstellen dat mij iets slechts zou overkomen; niet nu er zo’n vreugdevolle dageraad van waardigheid gloorde.

Betekenisvol

Hoewel mijn duikeling kan worden gezien als een op zichzelf staande, toevallige gebeurtenis die alleen van belang is vanwege de pijn en het ongemak van een enkel persoon, ben ik als schrijver geneigd om al mijn bijzondere wederwaardigheden te interpreteren als voorbodes of openbaringen van meer betekenisvolle zaken. In dit geval vond ik inspiratie bij Pablo Neruda, de grootste dichter van ons land, die de wonderen van de minerale wereld van Chili heeft bezongen, de muziek in steen en zand, in kiezelstenen en rotsblokken.

In menige ode aan de piedras van zijn geboorteland had Neruda ze gevraagd te spreken vanuit hun stilte. De stenen waren er al voordat mensen dit vulkanische land gingen bewonen en waren getuige geweest van alle zorgen, dromen en frustraties van mannen en vrouwen die gezwoegd hadden om dit land tot een ware Residencia en la Tierra te maken (de titel van Neruda’s uitzonderlijkste dichtbundel), van de patriotten die er gestreden hadden en vaak waren gesneuveld opdat la tierra, de aarde, een woonplaats zou zijn voor iedereen en niet slechts voor enkelen.

Daarom was het voor mij heel natuurlijk om me af te vragen wat de profetische stenen van Chili me probeerden te vertellen met deze bruuske onderbreking van een glorieuze, optimistische ochtendwandeling.

Het meest voor de hand liggende antwoord was dat, nu we het experiment aangingen om de macht over de economie af te pakken van een superrijke minderheid die het volk jarenlang heeft uitgebuit, we met beide benen op de grond moesten blijven en voorzichtig voorwaarts moesten gaan, want de weg zit vol valkuilen en de reis zal niet gladjes of gemakkelijk verlopen. Een boodschap om uit te kijken: als we niet voorzichtig lopen, lopen we het risico om door de wendingen en valstrikken van de harde werkelijkheid tot bloedens toe te worden gekneusd.

Maar kon ik in die steen die me liet struikelen en languit deed gaan, niet een minder voorzichtige en meer verbeeldingsrijke boodschap zien?

De plaquette voor Oscar Armando Farias Urzua. Beeld Museo de la Memoria

Pijn achter elke deur

In de dertig jaar sinds de democratie naar Chili terugkeerde, heb ik me, lopend door de straten van Santiago en Valparaíso en andere steden, afgevraagd wat ik niet wist over wat er gedurende de zeventien jaar (1973-1990) van de Pinochet-dictatuur was gebeurd in de huizen waar ik langsliep: wie waren daaruit gesleurd in het holst van de nacht? Wie waren er nooit teruggekomen uit de detentiecentra of waren kapotgemaakt door wat hun was aangedaan? Welke pijn ging schuil achter elke deur en in degenen die het hadden overleefd?

Daarom was ik blij om van mijn vriend en voormalig student Francisco Estévez, de directeur van het Chileense Museum van Herinnering en Mensenrechten, te horen dat het museum een bescheiden pilot had opgezet voor een herdenkingsprogramma voor de slachtoffers van de dictatuur.

Dit in navolging van het ‘struikelstenen’-initiatief dat in 1992 in Duitsland is gestart en zich over heel Europa heeft verbreid om de Joden en anderen (Sinti, Roma, communisten, homoseksuelen) die door de nazi’s zijn vermoord te herdenken met een steen met inscriptie voor het huis waar degenen die zijn weggevoerd ooit hebben gewoond, gegeten, en liefgehad. Het idee is dat iedere voorbijganger even aan die steen blijft ‘haken’ en zich bewust wordt van de verborgen geschiedenis van die plek. In het geval van Chili zijn er in de stad Limache eind 2018 vijf plaquettes onthuld. Het programma had de titel ‘Residencia de la Memoria’ (Huizen van Herinnering). Dat betekende niet alleen dat de herinnering hier nu was vastgelegd, maar verwees ook naar de schitterende gedichten van Neruda, in antwoord op zijn verlangen dat we in steen heiligen wat we ons collectief herinneren.

Stenen des aanstoots

Zo heb ik mij in de dagen volgend op mijn eigen struikeling over een steen afgevraagd of, nu Chili op het punt staat een president in te huldigen die een vurig voorvechter is van mensenrechten, het geen tijd is deze Huizen van Herinnering massaal aan te pakken en Chili te overspoelen met plaquettes als ‘stenen des aanstoots’ voor onze burgers tijdens hun dagelijkse bezigheden.

Tenslotte hebben miljoenen van mijn landgenoten, 44 procent van het electoraat, tegen Boric gestemd en vóór José Antonio Kast, een ultrarechtse bewonderaar van de dictatuur, een man die heeft gezworen het Museum van Herinnering te sluiten. Als er in het hele land plaquettes waren geweest met de namen van alle mensen die door die dictatuur onherstelbaar beschadigd zijn, dan had Kast misschien minder steun gehad en was dit misschien een land waar niemand het in zijn hoofd zou halen president te willen worden zonder deze misdaden tegen de menselijkheid te verwerpen.

Gezien mijn gevorderde leeftijd is het waarschijnlijk onvermijdelijk dat ik in een nabije toekomst nog eens zal struikelen over een Chileense steen. Niet alleen hoop ik dat ik me die keer niet zal bezeren, maar het zou mij verheugen als ik mijn teen dan stoot omdat ik tot staan word gebracht door een Huis van Herinnering dat er staat om mij en zovele anderen bewust te maken van de tragische geschiedenis van ons land, om ons eraan te herinneren dat we nooit moeten terugvallen naar een traumatisch verleden.

Ariel Dorfman is schrijver. In maart verschijnt de dichtbundel Voices from the Other Side of Death (Stemmen van gene zijde). Hij verdeelt zijn tijd tussen Chili en Durham in de VS, waar hij emeritus-hoogleraar literatuur is aan de Duke University.

Vertaling: Leo Reijnen