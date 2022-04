Opinie: Strategische dubbelzinnigheid van de VS over Taiwan moet nu stoppen

Amerikaanse Congresleden poseren samen met de president van Taiwan Tsai Ing-wen, rechts in het midden, tijdens een ontmoeting in het presidentieel paleis op 15 april van dit jaar. Beeld AP

De invasie van Rusland in Oekraïne heeft velen herinnerd aan de gespannen relatie tussen China en Taiwan. Hoewel er drie overeenkomsten zijn tussen beide gebiedsdelen, zijn er echter ook belangrijke verschillen.

De eerste overeenkomst is dat er een grote militaire machtskloof bestaat tussen Taiwan en China, net zoals die er was tussen Oekraïne en Rusland. Bovendien wordt die kloof elk jaar groter.

In de tweede plaats heeft noch Oekraïne noch Taiwan formele militaire bondgenoten. Beide landen zijn gedwongen bedreigingen of aanvallen op eigen kracht het hoofd te bieden.

In de derde plaats kan, omdat zowel Rusland als China allebei permanent lid van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties zijn en dus een vetorecht hebben, bij conflicten waarbij deze landen zijn betrokken niet worden vertrouwd op de bemiddelingsrol van de VN.

Maar de situatie rond Taiwan is nog complexer. Hoewel Taiwan geen bondgenoten heeft, is er wel de Taiwan Relations Act, een Amerikaanse wet uit 1979 die de Verenigde Staten verplicht Taiwan te voorzien van militair materiaal en voorraden, ʻdie nodig zijn om Taiwan in staat te stellen tot voldoende zelfverdediging’. Deze wet geldt als een vorm van compensatie voor Amerika’s onwil om expliciet te zeggen dat het ‘Taiwan zal verdedigen’, mocht het worden aangevallen. Deze wet zou wat mij betreft nu moeten worden aangepast.

In reactie op de Russische agressie tegen Oekraïne verklaarden de VS al in een vroeg stadium dat zij hun troepen niet zouden inzetten ter verdediging van Oekraïne. Maar als het om Taiwan gaat, voeren de VS bewust een dubbelzinnig strategisch beleid. Dit is het tweede punt van verschil: het blijft in de kwestie-Taiwan onduidelijk of de VS bereid zijn met geweld te interveniëren in geval van een acute crisis.

Avonturisme

Omdat Amerika in het midden laat hoe het zal reageren op een aanval op Taiwan, is China (althans tot nu toe) ontmoedigd om militair avonturisme te bedrijven. De Chinese machthebbers moeten namelijk rekening houden met de mogelijkheid dat de VS tot militaire actie zullen overgaan. Tegelijkertijd heeft de ambiguïteit van de VS Taiwan gedwongen rekening te houden met de mogelijkheid dat de VS niet militair zullen ingrijpen, en dit heeft radicale pro-onafhankelijkheidsgroeperingen op het eiland afgeschrikt.

De VS houden al tientallen jaren vast aan deze Januskop-politiek. Dat deze aanpak moet veranderen, bewijst het derde en belangrijkste verschil tussen Oekraïne en Taiwan: Oekraïne is een onafhankelijk staat en Taiwan is dat niet.

VN-Handvest

De invasie van Rusland is niet alleen een gewapende schending van de territoriale soevereiniteit van Oekraïne, maar ook een poging om met raketten en granaten de regering van een onafhankelijke staat omver te werpen. Op dit punt bestaat er in de internationale gemeenschap geen onenigheid over de interpretatie van het internationaal recht en het VN-Handvest. Hoewel de mate waarin landen deelnemen aan de sancties tegen Rusland verschilt, heeft geen enkel land beweerd dat Rusland het internationale recht niet ernstig schendt.

China beweert daarentegen dat Taiwan ‘deel uitmaakt van de Chinese staat’, en zowel de VS als Japan wensen dit te respecteren. Noch Japan noch de VS hebben officiële diplomatieke betrekkingen met Taiwan, en de meeste landen in de wereld erkennen Taiwan niet als soevereine staat.

Anders dan in Oekraïne zouden de Chinese leiders dus kunnen beweren dat een eventuele invasie van Taiwan door China noodzakelijk is om anti-regeringsactiviteiten in een van zijn eigen regio’s te onderdrukken, en dat dergelijke acties daarom niet in strijd zijn met het internationale recht.

Krim

Toen Rusland de Krim annexeerde, legde de internationale gemeenschap zich daar uiteindelijk bij neer, ook al had Rusland de Oekraïense soevereiniteit geschonden. Gezien dit precedent is het niet verwonderlijk dat de Chinese leiders verwachten dat de wereld toleranter zal zijn als ook zij de logica van ‘regionale’ onderwerping – in plaats van nationale onderwerping – volgen.

De strategische dubbelzinnigheid van de VS werkte uitstekend zolang de Amerikanen sterk genoeg waren om het te handhaven, en zolang China qua militaire macht ver onderdeed voor de VS. Maar die dagen zijn voorbij. Juist die dubbelzinnigheid ten aanzien van Taiwan werkt nu instabiliteit in de regio in de hand: China immers zal de vastberadenheid van de VS onderschatten, terwijl het de regering in Taipei onnodig ongerust maakt.

Gezien de veranderde omstandigheden zouden de VS een duidelijke keuze moeten maken, die niet vatbaar is voor verkeerde of meervoudige interpretaties. Namelijk dat de tijd daar is voor de VS om Taiwan te verdedigen tegen iedere poging tot invasie door China.

Onwrikbaar

Toen ik in mijn tijd als Japanse premier president Xi Jinping ontmoette, heb ik hem steeds opnieuw duidelijk gemaakt dat hij de intenties van Japan om de Senkaku-eilanden in de Oost-Chinese Zee te verdedigen onwrikbaar was en dat hij dat niet verkeerd mocht inschatten. De menselijke tragedie die Oekraïne nu heeft getroffen, heeft ons een bittere les geleerd: er mag niet langer twijfel bestaan over onze vastberadenheid ten aanzien van Taiwan en over onze vastberadenheid om vrijheid, democratie, mensenrechten en de rechtsstaat te verdedigen.

