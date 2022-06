Opinie: Stop met hokjesdenken in de zorg en houd de ziekenhuisarts in stand

Spoedeisende hulp van ziekenhuis Viecuri in Venlo. Beeld Joris van Gennip

Burgers, opgelet. Er dreigt een zorginnovatie verloren te gaan die u veel had kunnen opleveren, mocht u onverhoopt ooit als patiënt in het ziekenhuis belanden. Al tien jaar worden er in Nederland artsen opgeleid tot medisch generalist, om regie te voeren over alle facetten van uw zorg op het moment dat u met een medisch probleem opgenomen wordt.

Of u nou een operatie moet ondergaan, een hersenbloeding heeft gehad of aan hartfalen lijdt. Deze zogeheten ziekenhuisartsen zijn – anders dan de meer bekende medisch specialisten (bijvoorbeeld neuroloog, orthopeed of cardioloog) – breed opgeleid. Niet voor één orgaan(stelsel), maar voor basale medische problematiek op alle fronten. Een mens is immers méér dan een boel organen bij elkaar.

Waarom was dat er dan niet altijd al, hoor ik u denken. Ook de huisarts bij u thuis en de spoedeisendehulparts (SEH-arts, ook relatief nieuw) in het ziekenhuis zijn voorbeelden van medisch generalisten, maar dan op een andere plek in de zorgketen. Het draaft wat ver om de hele historie van de ziekenhuiszorg hier op te tekenen, maar de verpleegafdeling had dus nog niet zo een arts. Daar hing de zorg af van de grillen van het werkrooster van de specialist. Voor ‘gezonde’ patiënten met één probleem vaak afdoende.

Specifieke expertise

Maar zijn er meer, dan gaat het schuren. Er is dan niet altijd een specialist in de buurt om instabiele patiënten te helpen (en de continuïteit van de zorg te waarborgen), en als de medisch specialist wél tijd heeft om op de verpleegafdeling langs te komen, is het maar de vraag of het opdoemende probleem van de patiënt binnen de specifieke expertise van deze arts ligt.

Over de auteur Jeanne Heijnen is ziekenhuisarts KNMG, momenteel werkzaam als senior beleidsmedewerker bij het ministerie van VWS.

In sommige ziekenhuizen zijn andere nieuwe zorgprofessionals, physician assistants (pa’s) en verpleegkundig specialisten (vs’en), omarmd om het continuïteitsprobleem op de verpleegafdelingen te tackelen. Dit zijn verpleegkundigen met een extra opleiding en een goede oplossing om altijd iemand beschikbaar te hebben. Maar niet zozeer voor de toenemende complexiteit van zorg.

Een team van pa’s en vs’en, naast een breder opgeleide ziekenhuisarts en uiteraard de altijd aanwezige verpleegkundigen, zou een geweldig sterk wapen zijn tegen de steeds complexere zorgvraagstukken door de ouder wordende patiënt met meerdere chronische ziektes. Altijd de juiste zorgprofessional aan het bed van de patiënt. Geen vertraging omdat de chirurg op de operatiekamer staat (zoals het ook hoort) of de maagdarmleverarts een dienst op de polikliniek draait. En daardoor niet ook nog tijd heeft om stante pede aan het bed te verschijnen van een patiënt die zich niet lekker voelt.

Kamervragen

Minister Ernst Kuipers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport stelde in reactie op Kamervragen van de VVD over de ziekenhuisarts dat medisch specialisten al de nodige brede basiskennis hebben om alle problemen die patiënten ondervinden op de verpleegafdeling, te herkennen en te behandelen. Ik nodig hem uit om in een willekeurig ziekenhuis eens te kijken naar hoeveel medisch specialisten om advies worden gevraagd door pakweg de chirurg, op het moment dat er een suikerwaarde uit de bocht vliegt bij een patiënt met suikerziekte, of benauwdheid optreedt bij een patiënt met een longziekte. Waar vervolgens hele dure declaraties voor naar de zorgverzekeraar gaan. En wie betaalt dat? Juist, u, de burger.

Gelukkig hebben de volksvertegenwoordigers opgelet. Ze stemden dinsdag voor de motie van Tweede Kamerlid Judith Tielen (VVD) die alsnog om een onderzoek vraagt naar de toegevoegde waarde van medisch generalisten. Want met het dichtdraaien van de geldkraan voor de opleiding tot ziekenhuisarts dreigt kapitaalvernietiging én een kwaliteitsval. Uiteraard gaat het, zoals altijd, om geld. Maar vergis je niet. Door geld te labelen en in hokjes te stoppen, ga je niet de grootste uitdagingen van een piepend en krakend zorgstelsel te lijf. Door lef te tonen en innovaties de kans te geven, doe je dat wel.

Patiëntveiligheid

Ja, het opleiden van ziekenhuisartsen kost wat. Maar nee, onder aan de streep hoeft dat niet te betekenen dat de zorg duurder wordt. Integendeel. De winst op het gebied van kwaliteit, patiëntveiligheid en efficiëntere zorg zou dat zomaar eens kunnen compenseren.

Je kunt je afvragen of ‘dat allemaal wel moet’, al die nieuwe spelers in de zorg. Maar je kunt je ook afvragen wat de onderliggende uitdagingen zijn die hebben geleid tot deze ontwikkelingen. De geschiedenis neemt geen keer. Maar dat wil niet zeggen dat het altijd goed is om er aan vast te klampen, terwijl de veranderende wereld schreeuwt om een nieuwe aanpak. Een patiënt is meer dan een paar organen. Het lijkt soms overzichtelijk, maar van hokjesdenken is nog nooit iemand beter geworden. Ook patiënten niet.