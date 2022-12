Opinie: Stikstofdebat is definitief verbreed naar de samenleving als geheel, en dat is winst

Boeren protesteren met tractoren bij het Kamergebouw tegen de stikstofplannen van het kabinet. Beeld Freek van den Bergh / de Volkskrant

Na een heftig jaar staat het stikstofdebat op een keerpunt. De venijnigste trekkeracties zijn achter de rug terwijl de standvastigheid van stikstofminister Christianne van der Wal en mooie voornemens van landbouwminister Piet Adema de weg naar de toekomst markeren. Maar schijn bedriegt. Een terugblik en een kritische kijk vooruit verwijzen beide naar een factor die vaak over het hoofd wordt gezien: het onvermogen van de staat om de crisis echt aan te pakken.

Over de auteur Jan Douwe van der Ploeg is emeritus hoogleraar rurale sociologie aan de Wageningen Universiteit.

Met het verschijnen van het rapport-Remkes werd een serie belangrijke vragen opgeworpen. De piekbelasters: wie zijn dat, waar liggen die bedrijven, hoeveel zijn het er eigenlijk? In hoeverre draagt het opkopen ervan bij aan de reductie van stikstofemissie en -depositie? Kan Nederland weer in beweging komen (qua huizenbouw en infrastructurele ontwikkeling)? Gaan we zo de natuur adequaat beschermen? En worden onterecht beknelde boeren (de zogeheten PAS-melders) van hun zorgen verlost?

Pijnlijk genoeg zijn het vragen zonder antwoord. Er is zelfs geen adequate definitie ontwikkeld. Wat is een piekbelaster eigenlijk? Iedereen tast in het duister en de gissingen (bijvoorbeeld over het aantal piekbelasters) buitelen over elkaar heen.

‘Kaartje’ van Van der Wal

De geduide vragen liggen op het terrein van het landbouwministerie (LNV). Maar uitgerekend hier schiet het ministerie schromelijk tekort. Het is onmachtig om de vereiste antwoorden te ontwikkelen. En dat is niet de eerste keer. Het befaamde ‘kaartje’ waarmee minister Van der Wal bijna onderuitging is een ander voorbeeld. Voorstellen die hout snijden ontbreken nog steeds. Zo stuurt LNV telkenmale weer politici en volksvertegenwoordiging het bos in.

Dit onvermogen is niet toevallig. Het gaat ten dele terug op de uitkleding van het staatsapparaat. De vereiste kennis, interne continuïteit en ook de noodzakelijke verbindingen zijn grotendeels weg. De voorheen directe relaties met de buitenwereld (via de landbouwvoorlichters bijvoorbeeld) zijn vervangen door digitale systemen die niet goed functioneren.

De interne cultuur draait in toenemende mate om het ‘uit de wind houden van de minister’ – en niet zozeer om het onderkennen en in kaart brengen van de werkelijke problemen. Bovendien is LNV op een hopeloze manier verstrengeld geraakt in een web van deelbelangen. Al met al lijkt het ministerie niet op zijn taken en verantwoordelijkheden toegesneden. Dat stemt niet optimistisch.

Stikstofstromen

Ondertussen schetste minister Adema in zijn recente Kamerbrief de route waarlangs de benodigde verduurzaming dient te verlopen. Het voorgenomen pad, dat moet beklijven in een Landbouwakkoord, kent evenwel twee blinde vlekken. Daarmee dragen de plannen de kiem van het volgende failliet al weer in zich.

Om te beginnen rept de Kamerbrief niet van de grote stikstofstromen die de eigenlijke achtergrond van de huidige problematiek vormen: kunstmest (220 miljoen kilogram pure stikstof per jaar) en krachtvoer (415 miljoen kilogram). Met deze stromen zijn grote financiële en economische belangen gemoeid. Tegelijkertijd is hun negatieve impact in termen van duurzaamheid en klimaat gigantisch.

Met het opteren voor ‘doorontwikkelen’ (een term die in het landbouwjargon staat voor doorgaande schaalvergroting en intensivering) kiest de minister voor het in stand houden van een landbouw die in sterke mate op die stikstofstromen stoelt. Weliswaar is er ook sprake van extensiveren, omschakelen, verplaatsen en stoppen. Maar die nevenschikking laat onverlet dat een belangrijk deel van de landbouw een ‘doorvoerstation’ blijft voor stikstof: van elders aangevoerde stikstof die hier vervolgens in belangrijke mate wordt uitgestoten en daarmee bijdraagt aan de stikstofdeken die over Nederland hangt.

De tweede blinde vlek is het ontbreken van randvoorwaarden waaraan de dialoog (die in het Landbouwakkoord zijn beslag zal krijgen) moet voldoen. Bijna dertig jaar geleden schreef Jaap Frouws een doorwrocht proefschrift (Mest en Macht) over het stikstofprobleem dat al vanaf 1970 speelde. Hij concludeerde (toen al!) dat er aan landbouwzijde sprake was van een ‘defensieve opstelling’. Die leidde er toe dat ‘effectieve maatregelen werden afgehouden’. Dat was, zo merkte Frouws fijntjes op, ‘de agrarische sector duur komen te staan’.

Zachte heelmeester

De landbouw is voor zichzelf een zachte heelmeester en maakt letterlijk stinkende wonden. Ook nu (voorjaar 2023) zal de georganiseerde landbouw zijn geharnaste zijde laten zien. Het risico dat ‘effectieve maatregelen’ andermaal worden gesaboteerd, is groot.

LNV en de georganiseerde landbouw zijn niet bij machte de stikstofcrisis op te lossen. Maar er is ook goed nieuws. Ik noem twee punten die allebei hoop bieden. In de eerste plaats is het stikstofdebat definitief verbreed naar de maatschappij als geheel. Het is nu een socio-politiek debat, dat voorbij de grenzen van technocratie en deelbelangen reikt. Dat was hoog tijd.

In de tweede plaats is duidelijk geworden, ook in de ogen van het brede publiek, dat er heel veel boerenbedrijven zijn die allang (of opnieuw) orde op zaken hebben gesteld. Ze baseren de landbouwbeoefening op een gezonde bodem en solide kringlopen. Ze behoeven geen permanente transfusie met stikstof die van elders komt. De kunst wordt, in het nieuwe jaar, om juist op deze bedrijven voort te bouwen.