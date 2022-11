Opinie: Stikstof vormt ook een bedreiging voor de volksgezondheid

Oogst van sojabonen in de staat North Carolina in de VS. Beeld Charles Mostoller / Reuters

De problemen die de stikstofvervuiling veroorzaakt, zijn vele malen groter dan menigeen beseft. Het gaat daarbij niet zozeer om brandnetels die zeldzame plantensoorten verdringen, maar vooral om steeds verdergaande verzuring van de bodem waardoor kalk, magnesium en andere voedingsstoffen, belangrijk voor planten, insecten en vogels, uitspoelen en verloren gaan.

Deze schade valt niet zomaar met natuurherstelmaatregelen te repareren. Deze zijn pas zinvol wanneer eerst de stikstofvervuiling sterk is teruggebracht.

Over de auteur Frank Berendse is hoogleraar natuurbeheer aan de Wageningen Universiteit en de Universiteit Utrecht.

Bij alle discussies wordt steeds voorbijgegaan aan de kern van het probleem: de uit het lood geslagen stikstofbalans van de Nederlandse landbouw. Bovenop de toevoer van kunstmest (220 miljoen kilogram stikstof) komt jaarlijks 415 miljoen kilo stikstof ons land binnen als krachtvoer (met name soja) dat uit de VS en Brazilië wordt geïmporteerd. In de Nederlandse veeteelt wordt van deze input slechts eenderde in de vorm van producten afgevoerd. Daarmee resteert een onacceptabel groot stikstofoverschot dat als ammoniak de atmosfeer vervuilt en als nitraat het grondwater verontreinigt.

Desastreus

De gevolgen zijn desastreus, niet alleen voor de Nederlandse natuur, maar ook voor de volksgezondheid. Tot nu toe is er nauwelijks aandacht voor de stoffen die via veevoer of medicatie terechtkomen in de mest en vervolgens uitgereden worden over het land. De geïmporteerde soja is systematisch verontreinigd met insecticiden. De scheepsruimen worden behandeld met het uiterst giftige cypermethrin om de lading tegen insectenvraat te beschermen.

Het gebruik van antibiotica is licht gedaald, maar nog steeds komen grote hoeveelheden in de mest terecht. De negatieve gevolgen van deze insecticiden voor de Nederlandse weidevogels zijn inmiddels breed bekend, maar minder duidelijk is wat de gevolgen zijn van de antibiotica die via de mest terechtkomen in de bodem.

Immuunsysteem

De laatste decennia nemen ziekten die het gevolg zijn van een niet goed ontwikkeld immuunsysteem (astma, hooikoorts, maar ook MS en verschillende vormen van kanker) systematisch toe. Normaal wordt ons immuunsysteem in de eerste levensjaren getraind door aanvallen van onschuldige bacteriën.

Kinderen groeien steeds vaker op in een relatief steriele, stedelijke omgeving waar het risico op een slecht ontwikkeld immuunsysteem groter is, zo blijkt uit onderzoek. Het laat zich niet moeilijk raden wat de consequenties zijn voor de landelijke volksgezondheid wanneer het platteland zich verder ontwikkelt tot een omgeving die even steriel en dood is als het stedelijke milieu.

Een echte oplossing van het stikstofprobleem is alleen mogelijk wanneer de instroom van krachtvoer en kunstmest aanzienlijk wordt ingeperkt, zodat boeren veevoer gaan gebruiken dat op eigen land of dat van de buurman is verbouwd. Een veel kleinere veestapel is dan het onvermijdelijke gevolg. De grote vraag is of dit economisch mogelijk is en of daarmee voor boeren een echt toekomstperspectief (met een redelijk gezinsinkomen) kan ontstaan.

Hogere prijs

Dit kan alleen wanneer de boer een hogere prijs krijgt voor zijn producten. Tegelijk moet dan het voedsel dat op een minder vervuilende manier is geproduceerd niet duurder, maar juist goedkoper worden dan producten die geteeld zijn met veel gif, antibiotica en krachtvoer uit Amerika en Brazilië.

Op dit moment zijn deze schone producten duurder zodat hun marktaandeel nauwelijks stijgt. Dat kan worden omgekeerd door fiscale maatregelen, bijvoorbeeld via een progressieve belasting op de hoeveelheden krachtvoer en bestrijdingsmiddelen die per hectare worden gekocht. Op die manier wordt de kiloknaller vanzelf extra duur, terwijl onbespoten fruit en groente – in ieder geval relatief – betaalbaar blijven.

Nicotine

Op zichzelf is dergelijk fiscaal beleid niet zo bijzonder. Veel maatschappelijk ongewenste consumptie (alcohol, nicotine of frisdrank met suiker) wordt op die manier ontmoedigd. Desondanks is er Kamerbrede weerstand, omdat een hogere voedselprijs direct de veelbesproken koopkrachtplaatjes raakt. Onder de huidige omstandigheden vereist het politieke moed om de consument te vertellen dat hij in de toekomst meer voor zijn voedsel gaat betalen.

Dat zal gepaard gaan met een andere omgang met voedsel: kleinere verpakkingen in de supermarkt en minder verspilling thuis. De hogere prijzen zullen daarmee niet volledig worden gecompenseerd. Maar het voedsel dat consumenten dan kopen, is wel geproduceerd in een landschap waar de natuur zich weer kan herstellen en dat niet langer een bedreiging vormt voor de volksgezondheid in ons land.