Opinie: Steun de demonstranten in Iran en zet de Revolutionaire Garde op terreurlijst

Iraniërs protesteren tegen het regime na de dood van Mahsa Amini, die gearresteerd was door de zedenpolitie. Beeld AP

Voor ons hier in Nederland is een nieuw jaar aangebroken, maar in Iran is de situatie nog van eenzelfde somberheid als vorig jaar. Het begon in september met de dood van Mahsa Amini en daarna was er geen houden meer aan en ging het Iraanse volk massaal de straat op. Miljoenen Iraanse vrouwen en mannen willen vrijheid, strijden voor die vrijheid en doen dat met gevaar voor eigen leven.

Sohila Hijab is een activiste die al sinds 2018 in de gevangenis zit en daar zwaar wordt gemarteld. Mohammed Ghobadlou, Haja Hamidi, Seyed Mohammad Hosseini, Mahsa Mohammadi, de jonge tienerbroers Ali en Mohammad Rakhsani, zij zijn enkelen van de vele jonge Iraanse vrouwen en mannen die recent zijn gearresteerd en van wie de levens nu in groot gevaar zijn.

Zij en honderden anderen lopen nu het risico door het Iraanse regime te worden opgehangen, zoals dat met Mohsen Shekari en verschillende andere demonstranten onlangs al is gebeurd. De hoogste rechter geeft met een nieuw vonnis nu een sprankje hoop, maar of het echt zal leiden tot een andere koers van het regime, is zeer de vraag.

Vrijheidslievend

Nederland en de Europese Unie moeten de vrijheidslievende Iraniërs daarom blijven steunen. Vanuit vrije landen zoals het onze moeten wij hun stem zijn. En na onze eerdere gezamenlijke Kameruitspraken willen wij als fractievoorzitters in de Tweede Kamer die stem nu ook hier publiekelijk laten horen.

De vele duizenden Iraanse vrouwen en mannen, jongeren en ouderen, die met grote moed de straat op gaan en de miljoenen Iraniërs die daarbij achter hen staan, willen vrijheid. Daar hebben ze ook het recht op. Het universele recht op de vrijheid om te geloven en dus ook op de vrijheid om niet te geloven of om van geloof te veranderen. moeten we altijd verdedigen.

Geen enkele overheid heeft het recht van haar burgers religieus gedrag te eisen dat die burgers niet willen vertonen. Het Iraanse regime treedt universele mensenrechten met voeten en vormt met zijn militaire activiteiten ook een dreiging voor de internationale veiligheid. Daarom moeten we grotere druk uitoefenen op dit regime.

Revolutionaire Garde

In navolging van de Verenigde Staten zou de Europese Unie de ruggegraat van het Iraanse regime, de Revolutionaire Garde, op de lijst van terroristische organisaties moeten plaatsen. De Tweede Kamer heeft zich daar al over uitgesproken. Nu is het zaak in Europa samen op te trekken. Nederland kan in Europa daartoe de voorstellen doen. We kunnen, zoals we eerder met Russische machthebbers hebben gedaan, overgaan tot sancties voor specifieke personen uit het Iraanse regime en hun naaste familieleden.

Zo voorkomen we dat zij in Iran vrijheden kunnen schenden om vervolgens hier van onze vrijheden te komen genieten aan bijvoorbeeld onze universiteiten. En zo beschermen we Iraniërs hier, zodat zij hier niet zomaar met (familieleden) van hun onderdrukkers uit Iran worden geconfronteerd.

Meer mensen op de sanctielijst vraagt ook om betere sanctiehandhaving. Dat kan door in Europa informatiedeling over sancties en de handhaving ervan beter te coördineren. En dat kan door ook in te zetten op het bestraffen van landen die Iran helpen bij het omzeilen van sancties. Bovendien zullen we onze bedrijven beter moeten laten informeren door de veiligheidsdiensten, zodat een ondernemer ook te weten kan komen of een bedrijf in Dubai eigenlijk een Iraans bedrijf is dat de sancties omzeilt.

Gevaar hier

Daarnaast moeten we meer aandacht hebben voor het gevaar dat Iraniërs lopen hier of elders in Europa. Ook op ons grondgebied worden Iraniërs bedreigd en geïntimideerd door het regime. Het meldpunt dat het kabinet gaat inrichten is een eerste stap. Vervolgens is meer bescherming, bestraffing en diplomatieke druk nodig. De lange arm van Teheran mag niet tot in onze straten reiken.

Wat ons betreft gaat Nederland hierbij in Europese Unie voorop en zoeken we daarin nauwe samenwerking met de Verenigde Staten en andere vrije landen in de wereld. We kunnen met alle landen samenwerken en de dialoog zoeken, maar we staan op als mensen en hun rechten, hun vrijheid en hun leven op het spel staan. In Iran laten al die dappere en moedige Iraniërs al maanden hun stem horen. Wij willen hierbij onze steun uitspreken. Voor mensenrechten en vrijheid. Voor al die moedige Iraniërs.

Sophie Hermans (VVD), Gert-Jan Segers (ChristenUnie), Attje Kuiken (PvdA), Jan Paternotte (D66), Lilian Marijnissen (SP), Pieter Heerma (CDA), Kees van der Staaij (SGP), Jesse Klaver (GroenLinks), Farid Azarkan (Denk) en Joost Eerdmans (JA21).