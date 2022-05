Opinie: Stel ook internationaal onderzoek in naar de oorlogsmisdaden in Jemen

Verwoestingen na luchtaanvallen in Sanaa, de hoofdstad van Jemen. Beeld Mohammed Huwais / AFP

Kort na de Russische invasie in Oekraïne besloot de Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties tot een onderzoek naar oorlogsmisdaden. Nederland was mede-indiener van het voorstel hiertoe en stelde er meteen een miljoen euro voor beschikbaar. Later werd ook een forensisch team naar Oekraïne gestuurd om bewijsmateriaal veilig te stellen. In de woorden van premier Rutte rust Nederland niet ‘totdat elke oorlogsmisdaad is onderzocht en de verantwoordelijken worden vervolgd’. Het is een houding die, gezien de Russische agressie en waarschijnlijke oorlogsmisdaden, terecht op veel sympathie kan rekenen.

Alhoewel de afgelopen maanden logischerwijs veel aandacht wordt opgeslokt door de oorlog in Oekraïne, is dit helaas niet het enige verwoestende conflict van dit moment. Ook in Jemen woedt een oorlog, inmiddels alweer ruim zeven jaar. In deze oorlog zijn al honderdduizenden Jemenieten door het oorlogsgeweld of de indirecte gevolgen daarvan om het leven gekomen en hebben miljoenen gedwongen hun huis moeten ontvluchten.

Al jarenlang is in Jemen de grootste humanitaire crisis ter wereld gaande, waardoor driekwart van de bevolking (zo’n 23 miljoen mensen) op levensreddende hulp is aangewezen. Voor velen dreigt de hongerdood, ook voor meer dan twee miljoen kinderen. Dat het land tot voor kort in belangrijke mate graan uit Oekraïne importeerde – handel die nu wegvalt, waardoor prijzen de lucht in schieten – voorspelt bovendien weinig goeds. Zeker niet nu de Verenigde Naties meer en meer moeite hebben om aan voldoende financiële middelen voor Jemen te komen.

Staakt-het-vuren

Inmiddels is er gelukkig een staakt-het-vuren overeengekomen tussen de strijdende partijen in Jemen, met name tussen de coalitie onder leiding van Saoedi-Arabië en Houthi-strijders uit het noorden van het land, die in 2014 en 2015 grote delen van het land veroverden. Maar in het verleden hebben zulke afspraken nooit lang stand kunnen houden. Zicht op duurzame vrede is er in Jemen nog allerminst.

In de afgelopen zeven jaar zijn er naar alle waarschijnlijkheid talloze oorlogsmisdaden begaan, door alle strijdende partijen. Burgerdoelen, zoals ziekenhuizen en scholen, zijn bewust gebombardeerd en honger wordt nadrukkelijk ingezet als oorlogswapen. Met name de vele luchtaanvallen onder leiding van Saoedi-Arabië, dat door de VS en een aantal Europese landen stevig wordt bewapend, hebben veel burgerslachtoffers veroorzaakt. Eveneens dodelijk is de blokkade die Saoedi-Arabië jarenlang in stand heeft gehouden, waardoor havens en vliegvelden onbereikbaar waren en hulpgoederen niet werden toegelaten. Gelukkig is sinds het staakt-het-vuren de blokkade flink afgeschaald.

Een van de weinig lichtpuntjes in de afgelopen jaren was dat van 2017 tot 2021 in Jemen onderzoek naar oorlogsmisdaden werd uitgevoerd door de VN, net als in Oekraïne nu. Ook dit onderzoek kwam met Nederlandse steun tot stand. Het leverde rapporten op met stevige beschuldigingen aan het adres van de strijdende partijen. Als gevolg van het VN-onderzoek en de media-aandacht die dat kreeg, nam het geweld, en dus ook het aantal burgerslachtoffers, soms behoorlijk af.

Intensieve lobby

Maar in oktober vorig jaar, na een intensieve lobby onder leiding van het olierijke Saoedi-Arabië, werd het onderzoek beëindigd, en luwde de media-aandacht. In de maanden daarna escaleerde het geweld in Jemen aanvankelijk, waar de strijdende partijen immers niet langer in de gaten werden gehouden – een overwinning voor de straffeloosheid.

Ondanks eerdere inzet in de VN, is het kabinet de laatste maanden vooral heel erg stil op dit onderwerp. De indruk ontstaat zo dat een (inter)nationaal zeer gewaardeerde inzet in het verleden tegen straffeloosheid in Jemen wordt losgelaten. Het is een gemiste kans om te laten zien dat bepaalde waarden, waar in de oorlog in Oekraïne nu terecht een beroep op wordt gedaan, universeel zijn en dus ook moeten gelden voor een arm land verder weg.

Daarom roepen wij de Nederlandse regering op opnieuw een initiatief te nemen voor voortzetting van onderzoek naar oorlogsmisdaden in Jemen, ook omdat het een goede manier is om bij te dragen aan de verduurzaming van het staakt-het-vuren. Dat kan door volgende maand, wanneer de Mensenrechtenraad van de VN in Genève bijeenkomt, een voorstel hiertoe te doen. De Nederlandse inzet met betrekking tot de oorlog in Oekraïne kan hiervoor als inspiratie dienen.

Anna Timmerman is directeur van PAX, Pim Kraan is directeur van Save the Children Nederland, Kees Zevenbergen is directeur van Cordaid, Michiel Servaes is directeur van Oxfam Novib en Dagmar Oudshoorn is directeur van Amnesty International Nederland.