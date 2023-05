Opinie: Stel de gemeentelijke loketten open voor de registratie en beoordeling van asielverzoeken

Asielzoekers 's nachts bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Beeld ANP / ANP

Met verbazing en ook herkenning las ik het artikel ‘Hoe in Zuidbroek noodopvang veranderde in ‘probleemopvang’. Verbazing over het verhaal van de mensen die daar opgevangen worden en de situatie waarin zij leven. Maar de herkenning over de opvangproblematiek en de uitzichtloosheid waartegen de vluchtelingen aanlopen. De gemeentelijke opvangen, waar nu zo’n zevenduizend asielzoekers verblijven, staan op barsten. De slaapplekken in snel verbouwde kantoren, schepen, tenten en portocabins zijn bedoeld voor een paar weken, niet voor vele maanden zoals nu dreigt - en op veel plekken al het geval is.

Daarnaast wordt het tekort aan onderwijs en zorg steeds nijpender op deze opvanglocaties. Rijksinspecties komen controleren en bekritiseren de omstandigheden. Maar een eerste gesprek met de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) duurt vijftien maanden, vijftien maanden waarin mensen zoals in Zuidbroek vastzitten in het proces. Een oplossing? Gemeenten kunnen helpen bij een snellere beoordeling en zo de opvang ontlasten voordat deze verder vastloopt.

René Verhulst is burgemeester van Ede. Dit is een ingezonden bijdrage, die niet noodzakelijkerwijs het standpunt van de Volkskrant reflecteert. Lees hier meer over ons beleid aangaande opiniestukken. Eerdere bijdragen in deze discussie vindt u onder aan dit artikel.

Bijna 53 duizend asielzoekers wachten momenteel op een verblijfsvergunning. Maar de IND heeft niet voldoende mensen voor de beoordeling en die nieuwe werknemers opleiden duurt bovendien twee jaar, zo luidt de noodkreet van staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel en Migratie). Opvang van vluchtelingen is en blijft een taak van het Rijk, maar laat gemeenten de IND ondersteunen bij de registratie en beoordeling van asielverzoeken. De gemeentelijke medewerkers doen namelijk een deel van het werk al voor Oekraïense vluchtelingen en reguliere vluchtelingen in de zogenaamde crisisnoodopvang (CNO) én kennen de systemen.

Er zijn op dit moment zo’n 92 duizend Oekraïners door gemeenten geregistreerd. Dat betekent dat hun documenten, zoals een paspoort, op echtheid zijn gecontroleerd, ingevoerd zijn bij de afdelingen Burgerzaken en van een sofinummer zijn voorzien; Zij mogen, kortom, werken. Niet iedereen is door die controle gekomen. Vluchtelingen die niet konden aantonen dat zij ten tijde van het uitbreken van de oorlog verbleven in het land, zoals de zogeheten derdelanders, zijn niet ingeschreven. In Ede gold dat voor circa 20 procent van de aanmeldingen. Deze mensen zijn teruggekeerd naar het land van herkomst, doorgereisd of zit in een gemeentelijke opvang te wachten op een gesprek met de IND, die vele maanden later tot dezelfde conclusie zal komen.

Gemeenten hebben dus ervaring, ook met arbeidsmigranten en expats. Benut dat.

Gemeenten ontvangen momenteel per ingerichte plek in de crisisnoodopvang (CNO)een bedrag van 100 euro per dag. Er zijn nu zo’n zevenduizend van die tijdelijke plekken in Nederland. En dat is te weinig. De vluchtelingen gaan ondertussen van hot naar her. Het einde is nog niet in zicht, want in de komende periode worden nog eens 73 duizend asielzoekers verwacht. De opvang door gemeenten zal dus nog fors toe moeten nemen. De 700.000 euro per dag die gemeenten nu ontvangen wordt straks minstens een miljoen euro. Een miljoen per dag!

Een snelle beoordeling van asielverzoeken is urgent. De lange procedures zijn vaak al bekend bij vluchtelingen, en ook de jonge ‘veiligelander’ weet dat hij maanden probleemloos in een gemeentelijke opvang kan zitten. IND-medewerkers bezoeken de opvang enkel met de mededeling dat een eerste gesprek minimaal een jaar gaat duren. Tot die tijd blijft men in en rondom dat kantoorgebouw of schip rondhangen. Werken is niet mogelijk ; hen rest niets anders dan wachten, zoals ook in het artikel over Zuidbroek staat.

Maar als gemeente wachten we ook. Het is namelijk opnieuw wachten op verzoeken van het Rijk aan gemeenten om meer plaatsen, dat zou de komende maanden wel eens een verdubbeling kunnen worden, als gemeenten dat al willen en kunnen leveren. Mijn eigen gemeente heeft een azc, een opvang voor Oekraïense vluchtelingen en een eigen crisisopvang (CNO) in een verbouwd kantoorgebouw. De kantoren doen dienst als slaapzalen voor vier asielzoekers, in de kantine wordt gegeten en er zijn douches gebouwd. De kinderen spelen op het parkeerterrein, wat overigens niet ideaal is. Dat kan voor een paar maanden, langer is eigenlijk niet verantwoord. Maar we doen het wel, er is nergens anders plek.

In plaats van het beheren van opvanglocaties, kunnen de gemeentelijke loketten beter worden ingezet voor de beoordeling van de asielverzoeken. Kies een aantal gemeenten die dat willen, de mensen zijn opgeleid en beëdigd, geef hen toegang tot de IND-systemen of plaats desnoods IND-medewerkers bij gemeenten.

Pak de uitgestoken hand van gemeenten. Alles beter dan maanden rondhangen en wachten tot binnenkort de mensen weer in het gras voor Ter Apel of in dit geval Zuidbroek liggen.

Liever een klagende vluchteling, dan een dankbare In het artikel over de crisis in de asielopvang vermoedt een vrijwilliger uit Zuidbroek dat vluchtelingen bewust slecht worden behandeld, om een ontmoedigingsbeleid te creëren. Tot die schokkende conclusie waren wij, als gastgezin voor statushouders die nog geen woning hebben, ook al gekomen. Onze vorige Syrische gast heeft haar baan in Den Haag bijna misgelopen, omdat het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) halsstarrig bleef weigeren haar plaats op de woningwachtlijst van Leeuwarden te verruilen voor die van Den Haag. Onze huidige, weer Syrische, gast, is aangenomen voor een opleiding in Deventer. Maar het COA weigert hem daar op de lijst te zetten, hij blijft gekoppeld aan Leeuwarden. Weg opleiding. Dat de grote toestroom aan asielzoekers een ingewikkeld probleem is, staat buiten kijf. Maar dit zijn dus mensen met een status, ze hoeven niet meer tegengehouden of teruggestuurd te worden, ze hoeven alleen nog maar te integreren. En dat lijkt stelselmatig gefrustreerd te worden. Liever een klagende vluchteling, dan een dankbare. Terwijl in de Haagse politiek de geesten warm worden gemaakt voor het Deense model, lijkt het in de praktijk al te worden uitgevoerd. Met als gevolg een grote verspilling van gemotiveerde en geschoolde mensen.

Ernst Graff, Alexandra Berculo, Leeuwarden