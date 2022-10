Opinie: Steden en hun inwoners staan te veel buitenspel bij plannen voor het klimaat, terwijl ze cruciaal zijn

File op de A10 bij Amsterdam. Beeld Ramon van Flymen / ANP

De mondiale aanpak van de klimaatverandering gaat met horten en stoten vooruit. Nationale overheden hebben moeite met het tegengaan van de opwarming van de aarde. Wetenschappelijke experts van het VN-klimaatpanel IPCC stellen dat een versnelling nodig is, omdat anders de afgesproken klimaatdoelen uit zicht raken. Ze geven daarbij eveneens aan dat steden een cruciaal onderdeel van de oplossing zijn.

Het meer en beter betrekken van steden en omliggende regio’s om internationale klimaatafspraken concreet te maken, is fundamenteel voor die versnelling. Nu staan steden en hun regio's te veel buitenspel, terwijl daar wereldwijd de meeste mensen wonen, de uitstoot met name daarvandaan komt en het tegelijk broedplaatsen van klimaatinnovatie zijn.

Over de auteur Sharon Dijksma is burgemeester van Utrecht en speciaal gezant stedennetwerk voor de Verenigde Naties.

In 2015 is in het historische klimaatakkoord van Parijs mondiaal afgesproken de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5 tot 2 graden. We zijn inmiddels zeven jaar verder. Nationale overheden zijn sindsdien met wisselend succes met elkaar in de weer om deze afspraken om te zetten in concreet beleid.

Hittegolven

We hebben geen tijd te verliezen. Hittegolven, extreme droogte én overstromingen bedreigen de toch al kwetsbare delen van onze wereld: miljoenen mensen verliezen huis en haard, boeren zien hun oogst verpieteren, met grote gevolgen voor de voedselvoorziening. Het is van groot belang dat we tijdens de jaarlijkse mondiale klimaatconferentie – die in november plaatsvindt in de Egyptische badplaats Sharm el-Sheikh (COP27) – en erna het vizier op actie zetten, met als belangrijk doel ervoor zorgen dat de partijen die het verschil kunnen maken hun stem laten horen.

Steden en hun beleidsmakers vormen die bepalende stem in de aanpak van klimaatverandering. Immers, 68 procent van de wereldbevolking woont in 2050 in steden. Daarmee zijn steden en hun regio’s omgerekend verantwoordelijk voor ruim 70 procent van de totale CO 2 -uitstoot. Steden hebben dan ook de sleutel van de groene transitie in handen. Sterker nog, steden wíllen hierin ook vooroplopen. Steden zorgen voor innovatie en hebben het vermogen om op grote schaal in te zetten op schone mobiliteit, verduurzaming van de gebouwde omgeving en een vergroening van de energievoorziening.

Energieneutraal

Een mooi voorbeeld is het initiatief van de Europese Commissie, 100 Climate-Neutral Cities: een groep van honderd steden in Europa die ernaar streven zo snel mogelijk klimaatneutraal te worden. Als deelnemer hieraan werkt Utrecht aan het doel om zo snel mogelijk energieneutraal te worden. Dat doen we door zoveel mogelijk energie te besparen in al onze (publieke) gebouwen, het aanleggen of aanpassen van infrastructuur voor duurzame warmtevoorziening en het ontwikkelen van nieuwe duurzame energiebronnen voor elektriciteit en warmte.

Toch zien we tijdens die jaarlijkse belangrijke klimaatonderhandelingen dat vertegenwoordigers van steden er maar een beetje bijhangen. De focus ligt op nationale overheden dan wel ministers en regeringsleiders, waarbij een link met hun belangrijke steden en regio’s veelal ontbreekt. Het gaat nog te vaak en te veel over een herbevestiging van het belang van de transitie en over de grote, abstracte lijnen, terwijl het moet gaan om vooruitgang, verdieping en een heldere uitvoering van de plannen.

Als gevolg hiervan ontbreekt de inbreng van de steden, ontbreekt overheidssamenwerking op verschillende niveaus én ontbreken directe financieringsstromen voor steden en hun regio’s.

Sociaal-economische agenda

Dat brengt een nog groter gemis met zich mee: het erbij betrekken en enthousiasmeren van de inwoners van de steden, en met name van degenen die nu al moeite hebben het hoofd boven water te houden, gebeurt onvoldoende. Juist in deze tijd moet daar aandacht voor zijn. De sociaal-economische agenda is al jaren een ontbrekend hoofdstuk tijdens de klimaatonderhandelingen, terwijl onze samenleving de kurk is waarop maatschappelijke vooruitgang drijft.

Het sociale aspect van de groene transitie is iets waaraan burgemeesters en vertegenwoordigers van lokale overheden bij uitstek aandacht kunnen geven. Het is aan de steden om inwoners mee te krijgen én om kwetsbare groepen te laten profiteren van de vergroening. Alleen als we dat kunnen bereiken, heeft de transitie echt kans van slagen. Als burgemeester van een grote stad in Nederland én speciaal gezant van het stedennetwerk voor de VN zal ik in aanloop naar COP27 deze boodschap overbrengen in het Europees Comité van de Regio’s.

Kortom, de stem van de steden kan doorslaggevend zijn. Daarvoor moeten we een sterk samenwerkingsverband optuigen, steden en regio’s consulteren tijdens de onderhandelingen en financieringsstromen organiseren waar steden en regio’s direct aanspraak op kunnen maken.