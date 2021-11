Opinie: Staatsbosbeheer verwoest de Peel, onder het mom van hoogveenherstel

Door Staatsbosbeheer gekapte berken in de Peel. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

Het bos verdwijnt, de paden gaan dicht. De Peel wordt ons afgenomen, en wij moeten het laten gebeuren. Lommerrijke lanen en verstilde vaarten maken plaats voor de groei van nieuw veenmos. Een megalomaan plan dat alle sporen van de Peelwerkers uitwist. Wie fluit het almachtige Staatsbosbeheer terug? Hoogste tijd voor Kamervragen.

‘Niets beschadigen of verontrusten, artikel 461 Wetboek van Strafrecht’, waarschuwt onze grootste bos- en natuurbeheerder nota bene op groene borden. Want de Groote Peel, Deurnsche Peel en Mariapeel vallen onder Natura 2000, beschermd Europees natuurgebied. Voor datzelfde SBB geen reden om de Peel niet compleet op de schop te nemen, door dijkenbouwers te laten inpolderen en onze sprookjesachtige natuur onder water te zetten, met als dwingende reden: hoogveenherstel. De grote truc om hiervoor bij de EU subsidie los te weken, want alles draait om geld. Het voelt alsof de Peel haar ziel heeft verkocht aan de duivel.

Het miljoenenproject ‘Life+ Peelvenen’; pakt goed uit voor aannemers en grondverzetbedrijven. Terug naar de ijstijd. Berkenwouden leggen het loodje, eiken en elzen worden geveld. Daarvoor in de plaats verrijzen dijken en kades. Maar eerst zijn er scheepsladingen wit zand aangevoerd ten behoeve van het zware materieel. Een doodzonde in zo’n kwetsbaar gebied, en rampzalig voor het bodemleven.

Helaas, wij hebben geen reserve-Peel om van de ongerepte natuur te genieten. In plaats daarvan resten ons ontoegankelijke blubbervelden, omsloten door damwanden, met kaarsrechte hekken. Links en rechts stroomt water weg. De Peel als lekkende badkuip. Het is van een troosteloosheid die Peelbewoners en wandelaars een brok in de keel bezorgt, en iedereen vervult met plaatsvervangende schaamte. Hadden we dit nou echt niet kunnen voorkomen?

Bijna zeven jaar geleden begon de nietsontziende ‘herinrichting’ van de Peel. Eensgezind laten Staatsbosbeheer en Waterschap Aa en Maas weten dat het ‘herstel’ van de Peel voorspoedig verloopt. Af en toe krijgen genodigden een uiteenzetting. Met de verzekering dat het veenmos – een plantje dat alleen gedijt bij de gratie van genoeg regenwater en lagere temperaturen – vanzelf weer zal gaan groeien.

Peelbewoners voelen zich in de steek gelaten. Ze voerden speelse acties als ‘Het bos de klos’ en ‘Help, de Peel verzuipt’. Een hardere aanpak om Staatsbosbeheer met waarschuwingsborden de toegang tot de Peel te ontzeggen, een brandbrief aan de Raad van Toezicht, een procedure bij de Raad van State, ons hoogste bestuursorgaan: het bleek allemaal tevergeefs, al blijven er wat bosschages gespaard. Dus draagt de Peel haar verdriet in stilte. Een uithoek van het land. Een laboratorium voor biologen die de natuur een lesje willen leren, terwijl de natuur hén een lesje leert, namelijk dat staal en beton het moeras jammerlijk misvormen, ondanks alle glanzende billboards die het tegendeel beloven.

Voorbij is de grootschalige turfwinning, en de glorietijd van de veenkoloniën. Mag je het verleden dan zonder scrupules uitwissen, alsof de turfstekers nooit hebben bestaan? Bij Griendtsveen, net als Helenaveen een beschermd dorpsgezicht, naderen de graafmachines. Majestueuze bomenrijen sneuvelen, zijvaarten groeien dicht of worden gedempt en rijplaten tieren welig, anders zou de aarde bijkans bezwijken onder het gewicht van draglines en bulldozers. Woest en ledig zal ze wederom zijn. Cultuurhistorische waarde lijkt van geen belang. ‘Uw generatie weet nog hoe de Peel er vroeger uitzag. De generatie na u niet meer.’ Aldus probeert Staatsbosbeheer het leed te verzachten. Gelaten mag de hedendaagse Peelbewoner muggen en schimmels trotseren.

Dat wandelpaden zijn verdronken en bruggen zijn weggehaald, het hielp natuurlijk niet om de grootste natuurbrand te blussen die ons land ooit teisterde. De inzet van helikopters was nodig voordat deze rampzalige Peelbrand vorig jaar was bedwongen, en bewoners moedeloos naar huis konden terugkeren. Om te hopen en te bidden dat de volgende brand uitblijft.

Werkgroep Behoud de Peel, die de weelderige natuur bij gebrek aan vrijwilligers al jaren boven het hoofd groeide, probeert het proces zo goed en zo kwaad als het gaat bij te sturen. Ook daar zijn de nodige bedenkingen gerezen. Moeten wij ons dan troosten met de gedachte dat de Peel zonder ingrijpen zou zijn dichtgegroeid? Het idee dat hoogveen deze verwoesting van natuur en erfgoed waard is – eerlijk, ik probeer me er al zeven jaar tevergeefs mee te verzoenen.

Erik Vink is oud-journalist van het Eindhovens Dagblad en toneelschrijver.