Opinie: Staat India aan de vooravond van toenemend geweld door hindoe- extremisten?

Islamitische studenten demonstreren in New Delhi tegen het verbod op het dragen van de hijab in sommige scholen in de zuidelijke deelstaat Karnataka. Beeld AP

Sinds Modi in 2014 aan de macht is gekomen in India, is het aantal discriminerende wetten tegen minderheden, in het bijzonder moslims sterk toegenomen. In verschillende deelstaten is het verbod op het slachten van koeien flink aangescherpt door het opleggen van hogere straffen, uitbreiding van het slachtverbod op ook oudere koeien die niet meer vruchtbaar zijn.

Deze strikte naleving, die zelfs tot lynchpartijen leidt van voornamelijk moslims, is waanzin zeker gezien het feit sommige Dalits - de laagste kaste binnen of eigenlijk zelfs buiten het Hindoe kastenstelsel - ook rundvlees eten en er zelfs in oude religieuze geschriften zoals de Rig Veda bewijs is dat Hindoes rundvlees aten.

Anti-bekeringswetten

Het ontstaan van anti-bekeringswetten is terug te leiden naar het koloniale verleden, maar door de druk om de zogenoemde ‘love jihad’, waarbij hindoe-vrouwen worden gelokt om een moslim te huwen, in te dammen, worden er strengere anti-bekeringswetten aangenomen die vooral minderheden, in het bijzonder moslims maar ook christenen, raken. Inmiddels zijn er bijna tien deelstaten waar anti-bekeringswetten van kracht zijn, die het strafbaar maken om iemand onder dwang van geloof te veranderen en die zo interreligieuze huwelijken bemoeilijken en vrijheid van godsdienst inperken.

Andere voorbeelden zijn de Citizen Amendment Act die alle religieuze minderheden, behalve moslims die gevlucht zijn uit Pakistan, Bangladesh en Afghanistan vóór december 2014, de mogelijkheid biedt om de Indiase nationaliteit te verkrijgen. De huidige minister van Binnenlandse Zaken Amit Shah, een grote vertrouweling van Modi, heeft moslimvluchtelingen uit Bangladesh voor termieten uitgemaakt.

Hijab-verbod

Tot slot is er het zeer omstreden hijab-verbod op scholen in de deelstaat Karnataka. De rechtbank hanteerde de doctrine ‘essentieel religieus gebruik’ en concludeerde dat het dragen van een hijab noch essentieel noch verplicht is en daarom het verbod in stand mag blijven, hoewel de moslimvrouwen zelf niet zijn gehoord.

De dood gewaande leider van Al Qaida, Al Zawahari, heeft in een videoboodschap een moslimstudente die opkwam voor de hijab de hemel ingeprezen. Al Qaida maakt zo slim misbruik van het hijab-verbod voor eigen propagandadoeleinden door zich te richten tot alle moslims op het Indiase subcontinent en de democratie in India af te schilderen als een middel om moslims te onderdrukken.

Het geweld tegen moslims wordt vaak gedoogd door de regering en Modi heeft zich niet uitgesproken tegen oproepen tot genocide op moslims tijdens een bijeenkomst eind vorig jaar in de tweede grootste bedevaartsplaats Haridwar. Het aanzetten tot genocide is strafbaar onder het Genocide Verdrag en als verdragspartij heeft India de plicht om genocide te voorkomen en te bestraffen.

Tegengeluiden

Daarnaast worden kritische tegengeluiden de kop ingedrukt. De persvrijheid is aan banden gelegd, de aanscherping van buitenlandse financiering voor NGO’s heeft al geleid dat verschillende kritische mensenrechtenorganisaties beperkt. Er zijn al ruim 20.000 nationale en internationale NGO’s zoals Amnesty International en liefdadigheidsstichting Moeder Theresa,waarvan vergunningen zijn ingetrokken, omdat ze zouden indruisen tegen de nationale belangen van India.

Vorig jaar werd het bekende kledingmerk Fab India gedwongen een advertentie over feestkleding voor Diwali, een hindoe festival, terug te trekken omdat het gebruik van Urdu als anti-hindoe werd beschouwd. Eerder dit jaar werden activistische moslimvrouwen via de app Bulli Bai op een veiling aangeboden, met als doel om deze vrouwen te vernederen. Verder blijkt uit gelekte documenten dat Meta, het moederbedrijf van Facebook, haatzaaiende berichten content slechts ‘selectief’ verwijdert als die tegen moslims is gericht.

Tot slot: Hindutva, de politieke ideologie om een hindoe-natie te creëren, wordt uitgedragen door de politieke partij van Modi, Bharatiya Janata Party (BJP) en de rechtsextremistische paramilitaire organisatie Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS). Dit zorgt voor toenemende polarisatie in de samenleving en kan radicalisering onder zowel hindoes als moslims in India verder aanwakkeren.

Genocide mogelijk

Twee toonaangevende organisaties in Amerika, Genocide Watch en US Holocaust Memorial Museum hebben al aangegeven dat de situatie zeer ernstig is in India en dat al verschillende beginstadia voor genocide zijn gepasseerd. Genocide gebeurt niet plotseling, maar met tekenen aan de wand. Classificatie, discriminatie, symbolisatie, polarisatie, dehumanisatie vinden al plaats in India en experts waarschuwen voor een mogelijke genocide op moslims in India met alle gevolgen van dien.

Met de kennis van nu en de lessen uit het verleden, kan het Westen niet meer wegkijken en moet zich onomwonden uitspreken over de zorgelijke situatie in India waar de vrijheid van vereniging, de vrijheid van meningsuiting en vrijheid van religie onder vuur liggen en waar minderheden in toenemende mate worden gediscrimineerd en weggezet. Indien India terechtkomt in een spiraal van geweld, zal dit verstrekkende gevolgen hebben voor het land zelf en de regio. Dit is een regio waar de regering van Rajapaksa in Sri Lanka zijn ontslag heeft ingediend, waar de Pakistaanse Premier Imran Khan verkiezingen uitschrijft en buurland Afghanistan door de Taliban is overgenomen.

Nee, handel hoort dan niet op hoogste lijstje van prioriteiten te staan, maar het behoud van een democratisch en ooit seculier India, waar de veiligheid van de moslims en alle andere minderheden voorop staat, is de grootste prioriteit.

Tanya Mehra is senior research fellow bij het International Centre for Counter-Terrorism (ICCT) in Den Haag.