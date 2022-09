Opinie: Sproeischaamte is nergens voor nodig

Een echtpaar verzorgt hun achtertuin in Wamel. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

In deze ongekend droge zomer is er veel aandacht voor dreigende watertekorten, ook voor een mogelijk drinkwatertekort. Deze aandacht zorgt voor een veranderende morele waardering voor het gebruik van drinkwater die kernachtig wordt samengevat in de term sproeischaamte. Maar is dat wel terecht?

OVER DE AUTEUR Erik Liefting werkt bij Partners4UrbanWater, een onderzoeks- en adviesbureau voor stedelijk water.

Gemiddeld valt in Nederland per jaar ruim 30 miljard m3 (kubieke meter) neerslag. Daarvan verdampt weer ruim 20 miljard m3. Jaarlijks blijft zo 10 miljard m3 over. Naast dit neerslagoverschot komt er gemiddeld ruim 80 miljard m3 zoet water via de grote rivieren Nederland binnen. De totale omvang van de drinkwaterproductie in Nederland is hiermee vergeleken klein.

Alle drinkwaterbedrijven in Nederland samen produceren zo’n 1,3 miljard m3, minder dan 2 procent van de totale zoetwateraanvoer van ruim 90 miljard m3. Een drinkwatertekort is op basis van deze verhouding niet aan de orde. Nederland heeft zoet water in overvloed.

Neerslagtekort

Natuurlijk is ook water nodig voor andere doelen en is de beschikbare hoeveelheid niet constant. Bijna altijd is in de zomer sprake van een neerslagtekort, dan is er meer verdamping dan neerslag.

De kunst is om het water in natte perioden vast te houden om te kunnen gebruiken in droge perioden. Drinkwaterbedrijven doen dit gelukkig al, maar de rest van het waterbeheer in Nederland heeft hier nog flinke slagen te maken. Waterbeheerders moeten er beter voor zorgen dat de neerslag wordt vastgehouden voor drogere tijden.

Daarnaast is het water in Nederland niet altijd van voldoende kwaliteit voor de drinkwaterproductie. Vooral de toenemende aanwezigheid van stoffen als bestrijdingsmiddelen, medicijnresten en pfas in het milieu zorgt voor problemen. Vanwege de hoge eisen die aan drinkwater worden gesteld, betekent dit steeds vaker dat zoet water niet kan worden gebruikt om drinkwater van te maken. Dit is een reëel probleem, dat de burger echter niet kan oplossen door zuinig te zijn met drinkwater.

De vervuiling moet bij de bron worden aangepakt, want niet alleen het drinkwater, maar het hele milieu heeft er last van.

Goedkoop

Voor een hoogwaardig product als drinkwater betaalt de Nederlandse burger relatief weinig. Er klinken pleidooien om drinkwater dat niet wordt gebruikt om te drinken duurder te maken. Het is echter niet voor niets dat drinkwater in Nederland zo goedkoop is.

Het produceren en distribueren van drinkwater kost namelijk verrassend weinig energie: 0,0005 kWh per liter. Hoe weinig is dit? Ter vergelijking: om 50 liter water voor een douchebeurt te verwarmen is ongeveer 2 kWh (0,2 m3 gas) nodig, 80 keer zoveel als nodig is voor de productie en de distributie van het water. Als we zuinig zijn met drinkwater vooral zien als een energievraagstuk, dan kunnen we 1 minuut douchen gelijk stellen aan 80 minuten de tuin sproeien. Douche eens wat korter en verwen je tuin.

Maar sproeien met drinkwater, dat is toch niet meer van deze tijd? Is een regenton niet veel duurzamer? Ook niet. Een regenton van 200 liter weegt 6 kilo aan gerecycled plastic. Voor de productie van deze regenton is (voorzichtig geschat) 40 kWh aan energie nodig. Een regenton moet 80 duizend liter hemelwater opvangen (400 keer volledig gevuld en geleegd worden) vóórdat het energiegebruik van de productie van de ton is gecompenseerd. Voor de meeste regentonnen in ons land zal dit evenwicht pas na vele jaren bereikt worden.

Planten

Zullen we het sproeien dan maar helemaal laten? Nou nee, wat tegenwoordig als waterverspilling wordt gezien, heeft wel degelijk nut. In de eerste plaats natuurlijk voor de planten zelf die lijden onder langdurige perioden van droogte. Maar ook zorgt meer verdamping in bebouwd gebied voor het tegengaan van hittestress.

Op plekken waar water verdampt, is de temperatuur lager dan in een steenachtige omgeving zonder water of groen. Verdamping van water in de stad zorgt er dus voor dat de airco niet zo hard hoeft. Vooral bomen die met hun wortels het water diep uit de grond halen, zijn nuttige verdampers. Maar ook het sproeien van een stadstuin, wanneer de planten daarom vragen, draagt bij aan hittebestrijding.

Sproeischaamte is echt niet nodig. We moeten deze term maar snel vergeten en vooral investeren in het systeem dat ons dagelijks voor minimale kosten van water met een zeer hoge kwaliteit voorziet.