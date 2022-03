Opinie: Spreek als ouders en school af hoe je samen opvoeding en onderwijs aanpakt

Overleg tussen leraar, ouder en kind op basisschool de Ploeg in Apeldoorn, 15 december 2021. Beeld Jiri Büller

Recent stond in de krant een uitgebreide reportage over de soms moeilijke samenwerking tussen ouders en school (‘Die lastige ouder is zo gek nog niet’). Ouders moeten soms lastig zijn, mogen dat ook, maar tegelijk dienen de belangen van ouders en school wel in elkaars verlengde te liggen: het laten opgroeien van een kind tot een volwassene, die later zelfstandig in het leven kan staan. En daarvoor competenties heeft verworven, zowel door de lessen op school als door de opvoeding en het voorleven door de ouders.

Hoewel het zeker niet mijn bedoeling is een controlemechanisme te ontwerpen, noch om een afrekencultuur te beginnen, wil ik toch een voorstel doen tot een zogenaamde ‘Schoolovereenkomst’. Dit is een set van afspraken tussen school en ouders, en voor het voortgezet onderwijs ook met de jeugdige, waarin een aantal zaken duidelijk wordt vastgelegd.

Afspraken die natuurlijk jaarlijks kunnen worden bijgesteld op grond van opgedane ervaringen en ontwikkelingen die plaats hebben gevonden, zowel thuis, als bij het kind als binnen de school. Zo’n overeenkomst lijkt op die welke kan worden afgesloten op basis van de Wet op de geneeskundige behandel overeenkomst(Wgbo), waarmee ik goede ervaringen heb opgedaan.

Elementen van een overeenkomst

Een Schoolovereenkomst (SO)regelt dus onder meer de volgende zaken, de opsomming is niet uitputtend en slechts een voorzet:

- Afspraken met betrekking tot het leren (het niveau, de vakken, bijzondere interesses, beperkingen op een of ander gebied )

- De school legt vast welke prestaties zij leveren op een leergebied, zoals het aantal lesuren en de kwaliteit van de invulling ervan.

- Eveneens wordt vastgelegd wat van de leerling wordt verwacht ten aanzien van bijvoorbeeld zelfstudie en huiswerk, zodat de ouders weten aan welke eisen hun kind moet voldoen.

- Afspraken over de regels van de school.

- Afspraken over het gewenste gedrag en over de sancties als dit gedrag een keer niet passend wordt geacht (hierbij gelden vanzelfsprekend de normen die de school hanteert )

- Afspraken over de ouderbetrokkenheid, zowel bij officiële gebeurtenissen zoals tienminutengesprekken, ouderavonden en dergelijke.

- Vastgelegd wordt op elke wijze ouders en school contact met elkaar onderhouden, zowel wanneer het allemaal voorspoedig gaat maar vooral wanneer er iets aan de hand is: een goede communicatie, fysiek, per telefoon op per e-mail is van het grootste belang.

- Er wordt in opgenomen welke pedagogische- en zorgtaken de school heeft en ook welke niet (zo is de school niet primair verantwoordelijk voor de opvoeding zoals zij dit wel is voor het onderwijs).

- Belangrijk zijn natuurlijk de afspraken wanneer er sprake is van disfunctioneren, hetzij op didactisch gebied, hetzij op gedragsgebied. Klip en klaar moet zijn vastgelegd hoe ouders en school hierbij optreden, elkaar bereiken en samenwerken. De school dient aan te geven welke hulp zij wel en niet kunnen bieden als het leren niet goed verloopt en welke sancties zij wil toepassen als het gedrag niet deugt. Ouders dienen met de voorstellen in te stemmen. Daarmee leggen zij zich vast op hun aandeel in extra hulp of pedagogiek, zoals zij dit immers ook van de school verwachten.

- Specifieke zaken worden geregeld wanneer er sprake is van een leerling met bijvoorbeeld een ‘rugzakje’.

- Vanzelfsprekend kunnen ook wederzijds wensen worden besproken en vastgelegd.

Kennen is: meer vertrouwen

Zo’n Schoolovereenkomst is belangrijk om vóór het begin van de schoolgang af te spreken, dan weten alle partijen waar ze aan toe zijn. Tenslotte hebben ze in het basisonderwijs acht jaar en daarna vier tot zes jaar met elkaar te maken, perioden die van enorm belang zijn voor een kind. Op die manier werkt een Schoolovereenkomst preventief en kan van welke kant dan ook snel contact gezocht worden als er iets niet goed verloopt.

Elkaar kennen is elkaar meer vertrouwen. Momenteel voorziet het onderwijsrecht niet in een dergelijke Schoolovereenkomst. Maar scholen kunnen dit ook op eigen gelegenheid doen. Voor het kind is het heel goed om te merken dat ouders en school een goede samenwerking hebben, juist ten behoeve van de ontwikkeling van het kind. Als zo’n ‘coalitie’ goed functioneert, staat immers de sterkste combinatie in het veld.

Jan Meerdinkveldboom is gepensioneerd kinder- en jeugdpsychiater en gezinstherapeut.