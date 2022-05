Opinie: Solidariteit met Oekraïense studenten in Nederland moet verder gaan dan mooie woorden

Burgemeester Buma van Leeuwarden praat met Oekraïense studentes, die een tentoonstelling hebben gemaakt over de oorlog in hun land. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

De laatste en de bloedigste fase van de Russische agressie tegen Oekraïne heeft de wereld op zijn kop gezet. De verschrikkelijke interstatelijke oorlog op ons continent, die nu al in zijn derde maand is, heeft meer dan 11 miljoen Oekraïeners op de vlucht gejaagd. Van hen zijn er minder dan 50.000 naar Nederland gekomen – voor het grootste deel vrouwen en kinderen.

Onder de Oekraïense vluchtelingen in Nederland is er een substantiële groep studenten, die hun studie in Oekraïne moesten onderbreken. Sommigen van hen proberen hoorcolleges op afstand te volgen voor zover hun universiteit onderwijs online blijft aanbieden. Hoewel precieze cijfers ontbreken, staan alle jongeren uit deze groep voor dezelfde uitdagingen.

Sinds het begin van de volledige invasie in Oekraïne op 24 februari zijn zij al hun zekerheden kwijt. Terwijl het leven van hun dierbaren onzeker is, en hun stad of dorp soms bezet is of onder vuur ligt, hebben zij alles achter moeten laten om zichzelf in veiligheid te brengen. Hun toekomst is onzeker en ze kunnen niet terug.

Onder deze omstandigheden is het voor deze studenten onmogelijk om aan iets anders te denken dan aan wat er nu in Oekraïne gebeurt.

Studie oppakken

Toch zouden de meeste Oekraïense studenten die nu in Nederland zijn, het allerliefst hier hun studie oppakken. Om met iets constructiefs bezig te zijn, om vooruit te kijken en om aan de toekomst te werken – hun eigen toekomst en die van hun land.

Vanaf het begin van de oorlog hebben de Nederlandse universiteiten hun solidariteit betuigd met studenten en academici uit Oekraïne. Studenten, docenten en de bredere academische gemeenschap zetten zich belangeloos en met enthousiasme in om hulp te verlenen aan gevluchte studenten en wetenschappers. Op kleine schaal en veelal op eigen initiatief bieden zij studenten de mogelijkheid om aan te sluiten bij onderwijs. Nederlandse, Oekraïense en Russische studenten en docenten – waaronder de ondertekenaars van deze open brief – werken hierbij nauw samen.

Ondanks grote woorden en eindeloze persberichten over solidariteit met Oekraïne, is de hulp die gevluchte Oekraïense studenten van Nederlandse universiteiten en overheid in werkelijkheid krijgen zo goed als nihil.

Slechte informatie

Hoewel de universiteiten enkele beperkte maatregelen genomen hebben – zoals het opzetten van een noodfonds voor Oekraïense studenten die al in Nederland studeerden toen de oorlog begon – gebeurt er in ons land, in tegenstelling tot in andere Europese landen, verder maar heel weinig voor de Oekraïense studenten die na het begin van de oorlog naar Nederland zijn gevlucht. Meer dan een doorverwijzing naar de reguliere programma’s waarvoor ze zich mogen aanmelden zit er meestal niet in.

Dat betekent: slechte en tegenstrijdige informatievoorziening over welke opleidingen beschikbaar zijn en hoe je je daar als een vluchteling voor kunt aanmelden, deadlines voor aanmeldingen die inmiddels verstreken zijn en geen erkenning van de vakken die je al gevolgd hebt in Oekraïne (ben je derdejaars? Jammer, begin maar opnieuw). Sommige studenten krijgen zelfs ten onrechte te horen dat ze eerst maar een studentenvisum moeten gaan aanvragen in Oekraïne.

Mocht je als een gevluchte Oekraïense student al deze obstakels hebben weten te overwinnen, en je hebt je toch kunnen aanmelden voor het komende academische jaar, dan rest enkel nog de kwestie van het collegegeld voor studenten afkomstig uit niet-EU landen. Voor één jaar van een driejarige bacheloropleiding bedraagt dit zo’n 12.000 euro, voor sommige masterprogramma’s bijna 30.000 euro. Deze bedragen kunnen studenten uit Oekraïne in normale tijden al niet opbrengen, laat staan nu hun land wordt platgegooid, families en gemeenschappen uiteen zijn gerukt, de economie stil ligt en studiebeurzen in de verste verte niet te krijgen zijn.

Financiële mogelijkheid

De Nederlandse universiteiten – wier financiering al jaren onder enorme druk staat – kunnen zich blijkbaar geen ‘concessies’ veroorloven en verwijzen naar het kabinet. Zo hebben de organisaties Universiteiten van Nederland en Vereniging Hogescholen samen met de Stichting voor Vluchteling-Studenten op 19 april het kabinet het ‘dringend advies’ gegeven om het financieel mogelijk te maken voor (aankomende) studenten uit Oekraïne hun studie in Nederland voort te zetten.

Concreet vragen zij het kabinet om het ‘wettelijke’ collegegeldtarief in plaats van dat voor ‘derde landen’ toe te passen en daarnaast vluchtelingen uit Oekraïne ook in aanmerking te laten komen voor studiefinanciering.

Na meer dan twee maanden van oorlog is het de hoogste tijd dat het kabinet deze stap daadwerkelijk zet. Op zijn minst moeten Oekraïense vluchtelingen in Nederland toegang krijgen tot studiebeurzen of studiefinanciering en worden vrijgesteld van collegegeld. Ook zouden hun (studie)reiskosten vergoed moeten worden en zou hen een intensieve cursus Nederlands moeten worden gegeven.

De visumplicht voor studenten dient te worden opgeheven als onderdeel van de tijdelijke bescherming status. Ten slotte dient er rekening te worden gehouden met de vakken die zij in Oekraïne al gehaald hebben en dient de informatievoorziening beter te worden geregeld.

Bijdragen aan de verdere opleiding van gevluchte Oekraïense studenten is positief voor alle betrokkenen: het biedt perspectief aan jonge mensen die alles achter hebben moeten laten, draagt bij aan de naoorlogse wederopbouw van Oekraïne en geeft universiteiten de kans om dat te doen waar ze goed in zijn. Dit is het minste wat onze samenleving kan en moet doen voor de gevluchte Oekraïense studenten. In gewoon Nederlands dus: geen woorden maar daden.

Freddie Aldershoff is student Slavische talen & culturen en Europese geschiedenis, UvA.

Beau Boogaart is afgestudeerd in de forensische linguïstiek en student bij de interfacultaire lerarenopleiding Engels, UvA.

Svitlana Buriak, docent FdR, UvA.

Vincent de Graaf, gastdocent FdR, UvA.

Arina Kolesnik, derdejaars studente internationaal recht, gevlucht uit Kharkiv.

Maksym Pastuchenko, tweedejaars student wiskunde, gevlucht uit Kyiv.

Eliza Shyhapova, Master’s studente internationaal recht, gevlucht uit Kharkiv.

Sergey Vasiliev, docent FdR, UvA.