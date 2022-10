Opinie: Soep gooien op een schilderij heeft wel degelijk nut voor het klimaatdebat

Activisten van Just Stop Oil hebben net soep gegooid over een schilderij van Van Gogh, in de National Gallery te Londen. Beeld Reuters

Hadden Van Gogh en Monet kunnen bedenken dat ze ooit een glansrol zouden spelen in het klimaatdebat? Zondag gooiden Duitse activisten aardappelpuree over een schilderij van Monet, dat achter glas zat. Daarmee lijkt een nieuwe kunstzinnige trend in activisme te ontstaan. Die begon een week eerder toen twee jonge klimaatactivisten van Just Stop Oil een blikje tomatensoep over Van Goghs wereldberoemde zonnebloemenschilderij (ook achter glas) gooiden.

Het schilderij bleef ongedeerd, de actie haalde de wereldpers en het filmpje haalde 35 miljoen views in een weekend. Wie met één actie in een paar dagen zo’n bereik heeft en media van The New York Times tot de Volkskrant over gevoelige soepspatten laat praten, mag van een wereldwijd succes spreken.

Over de auteur Lena Hartog is freelance campagnevoerder, coördinator, spreker en trainer.

Toch stond niet iedereen te juichen. Zelfs mensen die zich zorgen maken over het klimaat niet. De vaakst terugkerende kritiek is ongeveer zo samen te vatten: ‘Ik sta natuurlijk ontzettend achter klimaatactie, maar deze activisten hebben niks van maatschappelijke verandering begrepen.’ Vaak met de suggestie om ‘publieksvriendelijke’ acties te voeren ‘want anders raken ze mij kwijt!’.

Campagnevoerders

Wie tot deze groep behoort, kan zich wellicht optrekken aan de wetenschappelijke inzichten op het gebied van sociale verandering; mensen veranderen zelden van mening door één soort actie. Hoe graag we dat als campagnevoerders en bewegingen soms ook zouden willen, meningen over klimaatbeleid zijn slechts een klein onderdeel van waarden en individuele wereldbeelden.

Mensen passen hun meningen niet zomaar aan; er is veel tijd voor nodig, en veel uiteenlopende acties. Dat is maar goed ook, want een gezonde democratie drijft op burgers die zich verdiepen en een mening vormen die niet meewaait met de politieke windrichting van de dag.

De wetenschap achter maatschappelijke verandering zou juist leidend moeten zijn bij de beoordeling van acties. Waar organisaties en bedrijven actie nu beschouwen als braaf en een duurzaamheidsafdeling uit de grond stampen, of evenementen over circulaire economie organiseren, laat onderzoek zien dat ook stevige acties noodzakelijk zijn.

Radicaleflankeneffect

De Just Stop Oil-actie in de National Gallery en andere disruptieve acties hebben een duidelijke strategie: het radicaleflankeneffect. Hierbij verhogen de radicalere delen van een sociale beweging de steun voor meer gematigde delen. Zo vonden onderzoekers dit jaar nog dat stevige tactieken binnen de klimaatbewegingen niet voor verminderde steun zorgen voor de doelen van de beweging. Verstrekkende tactieken door het ene deel laten een ander deel minder radicaal ogen, waardoor deelnemers zich sterker identificeren met het gematigde deel.

Momenteel is transitie een verzachtend toverwoord dat de suggestie wekt dat klimaatbeleid als de soepele overgang tussen twee filmshots is: als kijker merk je er niks van. De realiteit wordt veel pijnlijker. De energietransitie, zonder twijfel de grootste maatschappelijke omschakeling sinds de naoorlogse wederopbouw, is geen verplicht teamuitje waar je, al kauwend op een ‘duurzaam broodje van de week’, halfslachtig aan mee kunt doen. Het is een diepe economische en maatschappelijke transformatie met win-winsituaties, maar ook veel botsende belangen – bijvoorbeeld die van de fossiele industrie, waar de gooiers van soep of aardappelpuree zich tegen keren.

Duurzaamheidsconsultants

Uiteraard zijn de positieve evenementen en duurzaamheidconsultants hard nodig om de economie te verduurzamen – alle hulp is welkom – maar als de maatschappij het tempo van oplossingen wil verhogen moet zij eveneens het werk van actievoerders (gewone mensen die hun vrijheid op het spel zetten) omarmen.

Activisten van Last Generation hebben zojuist aardappelpuree gegooid op het schilderij 'Les Meules' van Claude Monet, in het museum Barberini te Potsdam. Beeld AFP

In dit licht zijn de soepactie en het gooien met aardappelpuree voorbeelden van wat kunst anno 2022 kan zijn: een spiegel van de maatschappij. Harde acties zullen blijven terugkeren zolang stuurmannen aan wal blijven vertellen hoe men eigenlijk de wereld zou moeten veranderen. Men verandert namelijk de wereld niet, wij allemaal doen dat.