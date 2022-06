Opinie: ‘Sociologenjargon’ komt kabinet goed uit om institutioneel racisme te erkennen, maar zo makkelijk is het ook weer niet

Premier Rutte wordt gehoord door de parlementaire enquêtecommissie Kinderopvangtoeslag, 26 november 2020. Beeld Bart Maat / ANP

In de brief waarin het kabinet het racisme en de discriminatie van de Belastingdienst erkent, gaat het niet om incidenteel, maar om institutioneel racisme. Dat pakt erger uit dan bewust racisme door een enkel persoon, maar het is daardoor helaas nauwelijks aan te pakken.

Wie de brief van de staatssecretaris leest, vraagt zich af waarom de politiek deze terminologie niet eerder heeft ontdekt. Het door Rutte zo gehate ‘sociologenjargon’ blijkt ineens erg nuttig om grove fouten toe te geven, zonder verantwoordelijkheid te hoeven nemen of iemand aansprakelijk te hoeven stellen. Maar zo makkelijk is het toch ook weer niet. Daarvoor is een lesje institutionele theorie nodig.

Over deze auteur Hans Bosselaar is bestuurskundige aan de Vrije Universiteit, Amsterdam.

Structuren

Klassiek denken over instituties gaat over structuren die het handelen van mensen bepalen. De normen, gewoonten en regels die zich rond een bepaald verschijnsel ontwikkelen zijn zo dominant dat het moeilijk is je hier als individu aan te onttrekken. Of het nu gaat over het instituut huwelijk, een bepaalde religie of de manier waarop een organisatie (zoals de belastingdienst) zijn taken organiseert en uitvoert. Tussen droom en daad staan nu eenmaal normen en wetten in de weg en vele praktische bezwaren. Het is het sociologische perspectief dat het kabinet nu kiest om zonder risico de hand in eigen boezem te steken.

Dit ‘structuralistische’ denken roept een beeld op waarin systemen min of meer uit de lucht komen vallen en op geen enkele manier verband houden met het handelen van mensen dat voorafgaat aan het ontstaan van instituties. En dat is vreemd. Immers het huwelijk is geen natuurverschijnsel, maar wel degelijk een samenlevingsvorm die in de loop der eeuwen in de interactie tussen mensen betekenis heeft gekregen. En, hoewel het huwelijk een eeuwenoud fenomeen is, zit er behoorlijk wat rek in de normen, gewoonten en regels die zich rond deze samenlevingsvorm blijven ontwikkelen. Dat komt door ons, door de mens.

Beweging

Aan de ene kant bevestigen we de bestaande structuren dag aan dag, maar aan de andere kant zorgen we er met elkaar ook voor dat zij voortdurend in beweging zijn. Wie en hoe die beweging op gang komt, dat is de vraag die sociologen bezighoudt. Daarbij gaat het natuurlijk over macht, maar ook over het instrumentarium dat mensen tot hun beschikking hebben, zoals geld, taal en informatie. Zaken die vooral in handen zijn van politici, bestuurders en managers.

En daar ligt ook de basis van het ongemak van Rutte met de sociologen. Waar juristen hun interesse voor misstanden snel verliezen bij het ontbreken van een ‘smoking gun’, zoeken sociologen door, dieper. Niet per se om de verantwoordelijken aansprakelijk te stellen, maar dat kan natuurlijk wel.

De spanning tussen mens en systeem is een belangrijk onderwerp om te reflecteren op de wijze waarop de samenleving zich ontwikkelt en ook op de manier waarop de samenleving wordt bestuurd. Immers, systemen zijn nodig om een beetje orde te houden en hiervoor niet elke dag opnieuw het wiel uit te hoeven vinden. Maar iedereen weet dat systemen de boel ook kunnen overnemen en het doel waarvoor ze ontwikkeld zijn volledig aan het oog kunnen onttrekken. De toeslagenaffaire is er een voorbeeld van, maar er zijn legio andere.

Argwaan

De beroemde socioloog Habermas noemt dit de kolonisering van de leefwereld door de systeemwereld. Systeembouwers en systeemverantwoordelijken zouden zich hiervan voortdurend bewust moeten zijn. Of je nu systeemverantwoordelijke bent in een gezin, een bedrijf of bij de Belastingdienst. Sterker nog, een gezonde argwaan zou de natuurlijk houding van iedere systeemverantwoordelijke moeten zijn.

En, omdat de waan van de dag snel gaat overheersen, is het organiseren van deze argwaan een belangrijke eis die aan die verantwoordelijken gesteld kan worden. Argwaan doet ertoe. Argwaan gaat namelijk over het lot van de leefwereld, van de mensen met wie, omwille van het systeem, de directe communicatie op een laag pitje is gezet. Het niet nemen van de verantwoordelijkheid om de stem uit de leefwereld te blijven horen, maakt de systeemmakers en -uitvoerders hierop aanspreekbaar.

Het is een vorm van gekwalificeerde nalatigheid waarvoor bestuurders en managers zich voor hun cliënten, hun medewerkers en zo nodig ook voor de bestuursrechter zouden moeten verantwoorden. Daar is geen woord sociologisch jargon bij.