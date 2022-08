Opinie: Snikheet Spanje zucht vooral onder een ijscrisis

Bereiding van een mojito met veel ijsblokjes in een bar in Madrid, 4 augustus. Beeld REUTERS

Spanje gaat gebukt onder een ijscrisis. Denk daarbij niet aan het smelten van het ijs in de Pyreneeën, hoewel het waar is dat die hun gletsjers in recordtempo aan het verliezen zijn; de crisis die het land nu treft, is er een die de in zomerzweet badende burger rechtstreeks raakt. Een waartegen het sluiten van de ogen geen enkele tijdelijke verlichting biedt. Ja: Spanje is deze dagen in de ban van een even acuut als pijnlijk tekort aan… ijsblokjes.

Run

IJsblokjes, zegt u? Ja, ijsblokjes. Volgens Spaanse media is in praktisch het hele land een run ontstaan op bevroren water, nu er niet genoeg blokjes lijken te zijn om deze zomer alle drankjes mee te koelen. Supermarktketens hebben hun ijs op rantsoen gezet en laten klanten maximaal enkele zakken mee naar huis nemen. Restaurants en bars beklagen zich over de gestegen prijzen en geven op fluistertoon toe soms een blokje minder in hun glazen te stoppen. Op hun beurt spreken horecagasten er schande van dat ze een extra bedrag voor het ijs in hun koffie hebben moeten betalen, en daar pas achter kwamen bij het lezen van de bon.

De media slagen er evenmin in het hoofd koel te houden en rijgen de alarmistische nieuwskoppen aaneen: ‘Dit is de ijscrisis waaronder Spanje lijdt’ (nieuwswebsite HuffPost), ‘Tot wanneer zal de ijsschaarste duren?’ (radiozender OndaCero). Crisis is het ook in de kolommen van de invloedrijke krant El Mundo, die de onterecht voor lief genomen ijsblokjes ‘diamanten van water’ noemt.

Energieprijzen

De schaarste blijkt grotendeels terug te voeren op de explosief gestegen energieprijzen. In de hoop op een spoedige daling van die prijzen hebben ijsproducenten in de aanloop naar de zomer verzuimd een ruime voorraad aan te leggen. Nu de zomer ook voor Spaanse begrippen extreem warm is, met juli als heetste maand ooit gemeten, en het uitgaansleven en toerisme na de coronacrisis weer terug zijn, overspoelt de vraag het karige aanbod.

Hoewel sommige ijsfabrieken 24 uur per dag draaien om de schade in te lopen, is het einde voorlopig niet in zicht. De komende weken worden zelfs ‘dramatisch’, noteert El Mundo uit de mond van de grote ijsproducent Miguel Ángel Vázquez, een man die mediabreed ‘de ijsblokjeskoning’ wordt genoemd. ‘Iedere dag bellen ondernemers me huilend op om te vragen of ik nog ijs heb.’

Onrust

Waar komt al deze onrust door een gebrek aan gestold water vandaan? De foto’s van lege vriesvakken op sociale media spelen zeker een rol, net als de onvermijdelijke hoaxes en overdrijvingen op dezelfde kanalen, schrijft El País in haar hoofdredactioneel commentaar. Zo blijken sommige bars al lang voor het uitbreken van de ijscrisis te zijn begonnen met het rekenen van een extra bedrag voor ijs in je café con leche.

Mogelijk is het hamstergedrag ook terug te voeren op de onzekere tijden die Spanjaarden beleven, filosofeert de krant. Uit hun evenwicht gebracht door de oorlog in Europa en gierende inflatie richten zij zich op dat wat ze nog wél in de hand denken te kunnen hebben: ijsblokjes in de vriezer.

Hulp

Over de vriezer gesproken: je zou bijna vergeten dat ook niet-raketgeleerden thuis ijsblokjes kunnen maken. Voor wie toch worstelt, is er gelukkig hulp uit journalistieke hoek. ‘Zo doe je langer met je ijs’, kopt tv-zender La Sexta op zijn website. De crux blijkt ’m te zitten in het maken van zo groot mogelijke blokjes. ‘Die smelten minder snel.’

Dion Mebius is correspondent in Spanje.