Opinie: Schoolcijfers dien je niet te geven via een appje op ieder willekeurig moment van de dag

Leerlingen met hun mobieltjes in de pauze op de middelbare school in Nijmegen. Beeld Marcel van den Bergh/ de Volkskrant

Ouders moeten volgens staatssecretaris Maarten van Ooijen (VWS) voor Jeugd en Preventie kinderen minder snel naar de psycholoog sturen. Een moedige opening van een debat, want een samenleving waarin steeds meer kinderen jeugdhulp krijgen vraagt om een samenleving die kritisch naar zichzelf kijkt. Dinsdag begint Van Ooijen met een serie gesprekken met jongeren, ouders en professionals over de begrenzing van de professionele hulp.

In deze gesprekken zal het ongetwijfeld gaan over langetermijnoplossingen, cultuurveranderingen en zal met enige regelmaat worden verwezen naar de hervormingsagenda gemaakt door het Rijk, gemeenten en jeugdhulp. Tegelijk zal er ook de roep zijn om de zogenaamde snelle oplossingen: ‘Kunnen we nu al iets doen?’ En alhoewel ook ik denk dat we het moeten hebben van de lange termijn denk ik dat er in ieder geval één oplossing is waar we morgen mee kunnen beginnen. Eén die bovendien mooi aansluit bij een ander debat dat in de Tweede Kamer wordt gevoerd, namelijk het debat over een mobieltjesverbod in het onderwijs.

Over de auteur: Bert Wienen is onderzoeker Jeugd aan de Hogeschool Windesheim. Dit is een ingezonden bijdrage, die niet noodzakelijkerwijs het standpunt van de Volkskrant reflecteert. Lees hier meer over ons beleid aangaande opiniestukken.

Als u zelf ouder bent van kinderen in de leeftijd van het basisonderwijs, maar meer nog in het voortgezet onderwijs, dan heeft u vast ook een handige ouderbetrokkenheidsapp waarop u kunt zien welke cijfers uw kind heeft gehaald. Zodra de leraar de toetsen heeft nagekeken en de cijfers in het systeem heeft gezet, weet de ouder, al dan niet gewaarschuwd door een notification, dit ook. Ouders weten het cijfer van het kind zo tegelijkertijd of soms eerder dan het kind zelf. Het idee dat een kind de mogelijkheid krijgt om thuis zelf het cijfer te vertellen, of juist even te wachten tot het moment dat er weer iets positiefs te melden is, ligt al ver achter ons.

Voor kinderen geldt precies hetzelfde. Op totaal willekeurige momenten, namelijk het moment waarop de leraar bedenkt om de toetscijfers in het systeem te zetten, worden zij geconfronteerd met het cijfer. En dat is heus niet alleen onder schooltijd. Als ‘Huizinga van wiskunde’ ’s avonds om 23.00 de cijfers publiceert en de toets is onverhoopt niet goed is gemaakt, dan kan het zomaar zo zijn dat klas Havo4c of GT3a met een onvoldoende naar bed gaat: ‘lekker slapen schat’.

Maalstroom van beelden

Deze cijfers maken onderdeel uit van de maalstroom aan beelden die kinderen te verstouwen krijgen via social media. Beelden over het ideale lijf, over hoe te presteren, een cijfer voor Nederlands, een groepsbericht in de groepsapp, beelden over hoe je gezicht eruit moet zien, een cijfer voor Engels, een roosterwijziging, een melding van 113-zelfmoordpreventie: de hele dag gaan die beelden door en dringen zich op aan deze kinderen. Onder schooltijd, maar vooral ook voor- en na schooltijd en in het weekend.

Cijfers zijn daarmee los komen te staan van de pedagogische relatie tussen leraar en leerling. Op elk willekeurig moment kun je worden geconfronteerd met je cijfer. Misschien is dit wel één van de verklaringen achter de gevoelde prestatiedruk. Het hele idee dat een cijfer iets uitdrukt van wat er tussen leraar en leerling is gebeurd, of juist niet, lijkt zo te verdwijnen. Een cijfer is los verkrijgbaar, elk moment van de dag. Onvoorspelbaar en bovendien kan je ouder zomaar op een avond zeggen: ‘Hey, zie ik nu een 3 voor scheikunde?’

Klaslokaal

Als we iets aan de prestatiedruk van kinderen zouden willen doen, is een snelle oplossing dat scholen stoppen met het verspreiden van toetscijfers via allerlei apps. Cijfers horen thuis in het klaslokaal waar de leraar bovendien context kan meegeven aan het cijfer, hij de reacties van leerlingen kan inschatten en kan uitleggen hoe hij zelf omgaat met het resultaat van de toets.

Bovendien zouden we dan ook direct aan kinderen de kans bieden om zelf thuis te vertellen welk cijfer ze hebben gehaald. Door bijvoorbeeld af te spreken dat er altijd twee weken tussen de bekendmaking van het cijfer aan de leerling en aan de ouders zit.

Een beetje speelruimte lijkt mij niet verkeerd. Ik denk niet dat dit hoeft met een wettelijk maatregel. Elke verstandige school snapt zelf ook wel dat deze omgang met cijfers een voorbeeld van de doorgedraaide prestatiesamenleving is. Daar is geen gesprek met de staatssecretaris voor nodig.