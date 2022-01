Opinie: Russische angst voor omsingeling zou worden gevoed door Navo-uitbreiding

Een Navo-fregat van Franse makelij in de haven van Odessa afgelopen maand. Beeld AFP

In het hoofdredactioneel Commentaar ontbreekt het historisch perspectief bij het huidige Russische optreden. In dat geval zou duidelijker zijn waarom Rusland (lees: Vladimir V. Poetin) zo handelt als het nu doet en waarom de Europese landen niet ‘opnieuw de kunst van het afschrikken moeten leren’, zoals wordt gesuggereerd.

Toen de Sovjet-Unie in 1991 uit elkaar viel, was het Westen, en in het bijzonder de Verenigde Staten, er als de kippen bij Rusland op belerende wijze te vertellen hoe je een democratie organiseert. De Amerikanen probeerden hun instituties, inclusief hun rechtssysteem, in Rusland te implanteren alsof het een ontwikkelingsland was.

Daarbij lieten zij zien geen oog te hebben voor de voor ons niet voorstelbare trots die de Russen voor hun geschiedenis en status voelen. In de chaotische periode van president Boris Jeltsin lieten zij zich dit alles, mede verblind door het lonkende materieel gewin, enigszins welgevallen. Maar al gauw begonnen de patriottische sentimenten de kop op te steken. De benoeming van de relatief onbekende Poetin als Jeltsins opvolger was een signaal dat het volk de vernederingen niet langer pikte.

Blunder

Het had anders kunnen lopen als de Navo niet een tweede kardinale blunder had begaan met de plaatsing van een anti-raketsysteem in Polen. Volgens de Navo bedoeld om Iraanse en Noord-Koreaanse raketten neer te halen, volgens Rusland een raketschild ter verdediging tegen Russische raketten. De Russen hadden het niet onbegrijpelijke gevoel dat een nieuwe Koude Oorlog tegen hen op til was.

Ook hier heeft het Westen de geschiedenis veronachtzaamd, door geen rekening te houden met de Russische angst voor omsingeling en invasie. Rusland mag zich dan in de loop van de eeuwen expansief niet onbetuigd hebben gelaten, die angst is begrijpelijk na vernietigende invallen door Napoleon en met name Hitler. Niet voor niets heeft Stalin na de Tweede Wereldoorlog een buffer in het leven geroepen door de landen van Oost-Europa onder zijn invloedssfeer te brengen.

Koketteren

Alsof het niet genoeg was, vonden (en vinden) diverse westerse politici het ook nog nodig openlijk met de toelating van Oekraïne tot de Navo te koketteren. Oekraïne mag dan sinds 1991 politiek een onafhankelijk land zijn, cultureel en historisch is het voor de Russen een onverbrekelijk deel van hun wereld. Los daarvan zou een lidmaatschap van Oekraïne van de Navo Rusland in het hart treffen. Een blik op de kaart laat dat duidelijk zien.

Hoe moet het westen nu met de eisen van Poetin omgaan? Toegeven op alle punten is niet aan de orde. De Navo-leden hebben zich onderling verbonden elkaar bij een aanval van buitenaf te verdedigen. Maar het is wel raadzaam duidelijk te maken dat de Navo zich niet tot andere voormalige onderdelen van de Sovjet-Unie, zoals Oekraïne en Georgië, zal uitbreiden. De Russische angst voor omsingeling zou door die uitbreiding alleen maar worden versterkt en dan is de beer los. Dat moet worden voorkomen. Een Jalta 2.0 is dus wel nodig.

Willem F. Korthals Altes was tot 1 januari 2020 seniorrechter bij de rechtbank Amsterdam en daarvoor tientallen jaren in onder meer Rusland actief als inleider/docent bij trainingen over de uitingsvrijheid voor rechters, advocaten en journalisten en was in 2019 voor de OSCE een van de waarnemers bij de verkiezingen in Kazachstan.