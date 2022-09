Opinie: Rusland moet zelf ook eens begrip tonen voor het perspectief van de buren

Michail Gorbatsjov en zijn echtgenote Raisa Gorbatsjova (in de gestippelde jurk) worden hartelijk ontvangen op het vliegveld van Kyiv. Beeld Bettmann Archive

In de Russische geschiedenis was Michail Gorbatsjov een uitzonderlijk humaan leider, is sinds zijn verscheiden op 30 augustus veel geconstateerd, en terecht. Heel uitzonderlijk was zijn oog voor de kijk van inwoners van Sovjet-satellietstaten. In augustus 1968 zag Gorbatsjov, toen een regionaal bestuurder in Stavropol, tv-beelden van Sovjet-tanks die een einde maakten aan de Praagse Lente. Het leidde bij hem tot vragen: waarom stuiten die tanks in Tsjechoslowakije op zoveel weerstand? Waarom interveniëren wij daar met geweld? Er loopt een lijn van dat moment in 1968 naar het einde van de Sovjetbezetting van Midden- en Oost-Europese landen in 1989.

In de Russische geschiedenis is Vladimir Poetin geen uitzonderlijke leider, stelde de Britse historicus Orlando Figes in een interview met deze krant op 9 september: ‘De Russen hebben hun eigen kijk op Oekraïne en veiligheid, daar moeten (westerse leiders) serieus aandacht aan besteden’. Daar kun je weinig op tegen hebben – míts je er aan toevoegt dat Oekraïners hun eigen kijk hebben op Oekraïne en veiligheid en dat Russische leiders daar serieus aandacht aan moeten besteden. Omdat Poetin zich niet in die Oekraïense kijk wenste te verdiepen, zijn miljoenen mensen in de ellende gestort in een oorlog die onnodig en vermijdbaar was.

Over de auteur Olaf Tempelman is redacteur van de Volkskrant en was jarenlang correspondent in Oost-Europa.

Orlando Figes is een van de grootste Rusland-historici van onze tijd; ik gaf meerdere van zijn boeken vijf sterren. Het is altijd goed als historici het Westen op een blinde vlek wijzen, of die nou het koloniale verleden of Ruslands kijk betreft. Echter: in interviews ter promotie van zijn nieuwe boek Het verhaal van Rusland haalt Figes wel erg vaak uit naar een partij die deze oorlog niet is begonnen.

In deze krant: ‘Het Westen heeft fouten gemaakt. Sinds 2008 is Rusland niet werkelijk betrokken bij het beleid inzake Oekraïne.’ ‘Er was een soort toondoofheid voor de manier waarop Rusland de Oekraïne-crisis van 2014 ervoer.’ ‘Het Westen hield onvoldoende rekening met de Russische reactie.’ En: ‘Het Westen dacht dat de geschiedenis er niet toe deed. Maar dit is een oorlog over de geschiedenis.’

Traumatisch

Dat dit een oorlog over de geschiedenis is, staat buiten kijf. Juist daarom is het zaak óók oog te hebben voor de manier waarop Oekraïners die geschiedenis hebben beleefd. De 20ste eeuw in de invloedssfeer van Moskou was traumatisch. In de jaren 1932-1933 stierven meer dan drie miljoen inwoners van de toenmalige Oekraïense Sovjet-republiek in een door het Kremlin veroorzaakte hongersnood (de Holodomor). In de jaren 1937-1938 belandden 300 duizend Oekraïners voor Stalins vuurpelotons (de Grote Terreur). In de jaren 1941-1944 kwamen minstens vijf miljoen Oekraïense burgers en anderhalf miljoen soldaten om in de strijd tegen nazi-Duitsland. Desondanks gaf Stalin in 1944 opdracht tot executies onder Oekraïners wegens collaboratie met nazi-Duitsland, in 99 procent van de gevallen vermeend.

Pas onder Gorbatsjov kon een begin worden gemaakt met de verwerking van dit pijnlijke verleden. Dat Poetin dit proces de pas afsneed, betekent niet dat inwoners van Rusland weigerden eraan mee te werken. De door Poetin verboden organisatie Memorial, nog door oud-dissident en Nobelprijswinnaar Andrej Sacharov opgericht onder Gorbatsjov, deed alles om het Sovjetverleden in kaart te brengen. Het Westen, zegt Figes, moet begrijpen dat Poetin zelfs een massamoordenaar als Stalin rehabiliteert omdat hij ‘de trots op de Russische geschiedenis wil herstellen’.

'Herstel van trots’

Het is goed erbij te zeggen dat de inwoners van Rusland nooit voor zulk ‘herstel van trots’ hebben geopteerd, ook niet de tv-kijkers die nu aan Poetins propaganda blootstaan. Die keuze voor ‘herstel van trots’ is niets anders dan de keuze van een dictator voor bloedige rancunepolitiek. De Rus Jevgeni die in deze krant schrijft, citeerde popzanger Joeri Sjevtsjoek: ‘Het moederland is niet de kont van de president.’

Als een beroemd historicus als Figes pleit voor meer aandacht voor ‘de eigen kijk van Rusland’, is dat iets anders dan als Forum voor Democratie-leider Thierry Baudet dat doet. Het versterkt dat toch al wijdverbreide idee dat het Westen Rusland heeft geprovoceerd, dat de oostwaartse Navo-uitbreiding kwetsend was voor die arme Poetin, dat het Westen die oorlog in Oekraïne de facto heeft uitgelokt.

In dat discours ontbreekt elke vorm van aandacht voor ‘de eigen kijk’ van de landen en volkeren die tegen hun wil in de invloedsfeer van Moskou belandden, die hun eigen versie van de goelag kregen, die hun politici, schrijvers en geestelijken in strafkampen zagen verdwijnen. Waar dat gebeurde, zien inwoners Rusland tot op de dag van vandaag als een bedreiging.

In de voormalige Sovjetsatellietstaten in Oost-Europa betrof het aantal voorstanders van Navo-lidmaatschap na 1989 soms wel 98 procent. Het idee dat ‘de Amerikanen’ stonden te trappelen het oude Oostblok ‘in te lijven’, is geschiedvervalsing. Wie de jaren negentig in een Oost-Europees land meemaakte, weet dat de VS daar aanvankelijk juist huiverig voor waren, maar dat Amerikaanse bewindslieden in Polen, de Baltische staten of Roemenië telkens de vraag kregen: ‘Wanneer laten jullie ons toe tot de Navo?’

Rode lijn

Ook in Oekraïne waren er mensen die bij de Navo wilden. Over een Oekraïens Navo-lidmaatschap is echter nooit serieuze discussie geweest, omdat bekend was dat dit voor het Kremlin een rode lijn was, omdat ‘het Westen’ rekening hield met ‘de eigen kijk van Rusland’. Dat Oekraïners in 2004 en 2014 massaal de straat opgingen uit protest tegen Russische invloed, kwam niet doordat europarlementariërs ze stonden op te hitsen, hoe vaak de Russische televisie de beelden van Guy Verhofstadt op dat podium in Kyiv ook herhaalt.

Waarom europarlementariërs wél en Russische tanks niet met bloemen werden onthaald in Kyiv, zou in het Kremlin onderwerp moeten zijn van reflectie. Als Poetin Memorial niet had verboden, de organisatie die zo goed en kwaad als het ging het Sovjetverleden in kaart trachtte te brengen, had hij daar te rade kunnen gaan.