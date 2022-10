Opinie: Rusland is geen staat, maar een misdaadsyndicaat

‘Pruisen’, aldus de Franse revolutionair Mirabeau ruim twee eeuwen geleden, ‘is geen land dat een leger bezit, maar een leger dat een land bezit’. In diezelfde geest kan men stellen dat Rusland geen land is dat een geheime dienst bezit, maar een geheime dienst die een land bezit. En waar die niet alleen het eigen land heeft leeggeroofd, maar ook met grof geweld buurlanden berooft, is Rusland daarmee van een staat veranderd in een misdaadsyndicaat.

Motieven

Er is de laatste tijd enige discussie ontstaan over de Poetins motieven. Gaat het inderdaad om het herstel van het Russische Rijk, waar hij al vroeg de ontrafeling van de Sovjet-Unie als de grootste geopolitieke catastrofe van de 20ste eeuw had betiteld? Of gaat het inderdaad alleen om het veiligstellen van de bijeengeplunderde miljarden door zijn ex-KGB-kliek, zoals Helga Salemon twee weken geleden betoogde?

Haaks op de daaruit sprekende neiging om één enkele hoofdoorzaak voor het kwaad aan te wijzen, denk ik dat het om een mix gaat, waarbij, afhankelijk van het klieklid, het ene zwaarder weegt dan het andere. Vergelijk het in dat opzicht met de motieven voor de Amerikaanse inval in Irak in 2003: die waren ook bij de belangrijkste betrokkenen heel verschillend.

Annexatie

Hoe dan ook: met de brutale annexatie van Oekraïens grondgebied via nep-referenda combineert Poetin in de traditie van Stalin in elk geval de methoden van Hitler ten aanzien van Oostenrijk en het Tsjechische Sudetenland. Met dat verschil, dat Hitler op dát moment nog geen oorlog begonnen was en hij in beide gevallen vermoedelijk ook wel op de steun van de meerderheid binnen de geannexeerde gebieden kon rekenen.

Van dat 'enthousiasme' van 1938 is nu duidelijk geen sprake – de Russische soldaten werden in februari niet op bloemen maar op bommen onthaald. Hier is Poetin met zijn valse verwachtingen het slachtoffer geworden van zijn eigen leugens en die van zijn ondergeschikten, die hem met het oog op de eigen carrière in zijn leugens sterkten.

Tot wat voor fictieve droomwereld dat kan leiden, zagen we al eerder in 1989 bij de Ceaucescu’s, oprecht verrast door de plotselinge vijandigheid van de menigte tijdens die fameuze manifestatie. Of bij de verkalkte bejaardentop van de DDR enige maanden eerder – het hulpeloze ‘ich liebe euch doch alle’ van veiligheidschef Erich Mielke – die vermoedelijk echt geloofde een arbeidersparadijs te hebben geschapen.

Onderknuppels

In dat opzicht is het feit dat de Russische media en autoriteiten, in het aangezicht van de totale mislukking van de ‘speciale militaire operatie’ de schuld op onderknuppels schuiven teneinde Poetin te sparen, misschien toch net iets minder absurd dan ons, met het idee van een almachtige – en 'dus' alwetende? – dictator op het eerste gezicht misschien lijkt.

Het is overigens een hele oude wijsheid: The King can do no wrong. Denk aan het Wilhelmus met de Koning van Hispanje die daarin door Willem van Oranje ook altijd heet te zijn geëerd. Elk falen en elke ontsporing wordt aan foute raadgevers geweten, omdat met de aantasting van het beeld van wijsheid en welwillendheid van de chef het hele systeem onder vuur komt te liggen. Het doorbreken van die fictie stelt iedere onderdaan namelijk direct voor een loyaliteitsprobleem.

Wenn der Führer das wüsste: dat was ook in het in vele opzichten voor Poetins Rusland voorbeeldige nazi-Duitsland de vaste mantra om de schuld voor alles wat er fout ging vooral niet bij Hitler zélf te hoeven leggen. Vandaag zijn de rekruteringsofficieren de gebeten hond, nu honderdduizenden jonge Russische mannen op de vlucht zijn geslagen om aan de massamobilisatie te ontkomen en zelfs gehandicapten een oproep voor de dienstplicht krijgen, waarbij zij zonder enige uitrusting en training naar het front worden gestuurd.

Personeelsadvertenties

Hoe hoog de militaire nood aan Russische zijde is gestegen, blijkt wel uit de vorige zaterdag door Tom Vennink geciteerde personeelsadvertenties voor vacatures in het Russische leger, die kennelijk weinig hebben opgeleverd. De gestelde vakmatige eisen zijn dermate laag dat het bijna komisch wordt. Een tankbestuurder ‘bezit een persoonlijk wapen en is in staat dat te gebruiken’. Waarschuwing: ‘Werkzaamheden worden gekenmerkt door aanzienlijk werkdruk’. De gezochte sluipschutters ‘moeten recht kunnen schieten’. Zou voor de laatste het winnen van een Russische teddybeer bij prijsschieten op de kermis, en voor de eerste ervaring met het besturen van botsautootjes volstaan?

Veel Russen die daarin terecht weinig trek hebben, proberen naar Europa te vluchten. Terwijl Brussel hen als vluchtelingen wil toelaten, houden de Balten, Polen en Finnen hun grenzen gesloten: in plaats van te vluchten dienen zij te vechten, en wel tégen Poetin. Er bestaat ginds weinig begrip voor hen, omdat de meesten een half jaar lang tijdens de Russische vernietigingsoorlog geen kik hebben gegeven, en pas nu die ook henzelf bedreigt, wakker worden. Daarnaast waarschuwen zij voor het gevaar van verkapte spionnen.

Spionage

Wat ik mij bij dat laatste moet voorstellen, is mij in dit geval niet duidelijk. Serieuze defensiespionage vergt namelijk een grote tijdsinvestering: je moet eerst jarenlang vertrouwen zien te winnen, voor je misschien toegang tot defensiegeheimen krijgt. Het is niet zo dat je als Rus met een camera in de hand gewoon bij het kernwapendepot in Woensdrecht voor een rondleiding kan aanbellen.

Het eerste is als sentiment begrijpelijk, alleen dient nu alles te worden aangemoedigd wat kan leiden tot desintegratie van het Russische leger – en massale desertie wil dan wel eens helpen. Die mag en moet het Westen dus aanmoedigen, omdat Moskou zich vrijdag compleet buiten de internationale rechtsorde heeft geplaatst.

Thomas von der Dunk is cultuurhistoricus.