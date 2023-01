Opinie: Rotte appels binnen advocatuur kunnen met kleine ingreep al aangepakt worden

De extra beveiligde gerechtsbunker in Amsterdam-Osdorp voor de rechtszaak tegen Ridouan T. Beeld Joris van Gennip

Sinds de aanhouding en veroordeling van advocaat Youssef T. die als boodschappenjongen voor moordverdachte Ridouan T. figureerde, is de discussie over het toezicht op de advocatuur geïntensiveerd. In een recente bijdrage roept NRC-journalist Folkert Jensma op tot meer zelfreinigend vermogen binnen de advocatuur en wordt de stelling betrokken dat de vraag niet is óf bekend zal worden dat meer advocaten zich niet aan de invloed van hun criminele cliënten kunnen ontworstelen, maar wanneer dat zo is.

Telegraaf-journalist John van den Heuvel doet daar al tijdenlang stelselmatig een schepje bovenop, en fulmineert over wegkijken binnen de beroepsgroep.

Over de auteur Sander Janssen is strafrechtadvocaat en kandidaat-Eerste Kamerlid voor D66.

Het lijkt een nuancering die bijna niet meer gemaakt mag worden, maar voorop moet worden gesteld dat de zaak-T. een uitermate bijzonder geval betreft. Dat juist deze verdachte om wie al zoveel te doen was werd toegestaan zijn volle neef als vierde advocaat in de arm te nemen en zich veelvuldig en langdurig te laten bezoeken in de zwaarst beveiligde gevangenis van Nederland, heeft ook binnen de advocatuur grote vragen opgeroepen.

Verbazing

Dat later gebleken is dat bij het Openbaar Ministerie al informatie lag die suggereerde dat de reden om Youssef als advocaat te nemen gelegen was in de gewenste mogelijkheid Ridouan T. te kunnen laten communiceren met zijn criminele organisatie, heeft die verbazing alleen maar vergroot. Op vragen daarover heeft toenmalig minister Sander Dekker (Rechtsbescherming) geantwoord dat alles in het werk was gesteld om bezoek tegen te houden, maar dat de middelen daartoe ontbraken. Nadat de deken van de Orde van Advocaten in Gelderland geen grond had gevonden om in te grijpen, kon justitie niet anders dan het bezoek doorgang laten vinden, aldus destijds de minister.

Nog los van het feit dat dit een uiterst kwalijk en onjuist frame is – het onderzoek van de deken ging over een heel andere kwestie en zij bleef ondanks meerdere verzoeken langdurig verstoken van informatie vanuit het Openbaar Ministerie – zou verwacht worden dat de wetgever zich na zo’n ernstig incident inspant om te zorgen dat er instrumenten komen om wél te kunnen ingrijpen. Opmerkelijk genoeg gebeurt dat niet.

Er zijn diverse moties ingediend die oproepen tot het verder beperken van een grote groep verdachten, het bijna tot nul terugbrengen van contactmomenten en tot het beperken van het aantal advocaten, maar het creëren van een duidelijke en adequate rechtsgang waarmee het Openbaar Ministerie bij verdenkingen als deze toegang van een advocaat tot een gedetineerde kan tegenhouden zit er niet bij.

Vrij verkeer

Dit terwijl de wet de mogelijkheid voor het Openbaar Ministerie om vrij verkeer tussen advocaat en verdachte tegen te houden al biedt, én deze bovendien voorziet in een toetsing van die beslissing door de rechtbank (voor de juristen: artikel 46 van het Wetboek van Strafvordering).

Dat kan echter maar voor korte tijd en moet eindigen wanneer een zaak naar de zitting gaat. Met een aanvulling zou dit artikel ook van toepassing kunnen worden in geval van ernstige aanwijzingen voor voortgezet crimineel handelen via een advocaat. Dat zou, anders dan meerdere generieke maatregelen gericht op een veel grotere groep gedetineerden en advocaten, specifiek beantwoorden aan het volgens de minister tekortschietende instrumentarium van het Openbaar Ministerie.

Ik durf te stellen dat hier een trend kan worden gezien: na ernstige maatschappelijke incidenten wordt door Tweede Kamerleden via moties opgeroepen diverse maatregelen te nemen, maar omdat er onvoldoende kennis van het vakgebied is lossen die maatregelen het probleem niet op. Het zal het misschien goed doen bij de achterban om te betogen dat het maar eens afgelopen moet zijn met die boeven (en hun onbetrouwbare advocaten) en dat het daarom nodig is dat gedetineerden nog maar 10 minuten per week (!) mogen bellen met familieleden die daarvoor naar het politiebureau moeten gaan, of dat er camera’s gezet moeten worden op gesprekken die verdachten met hun advocaten voeren, maar ook die maatregelen hadden in het geval van Ridouan T. niet kunnen voorkomen dat hij via zijn neef die boodschappen had kunnen uitwisselen.

Rotte appels

Anders dan wordt gesuggereerd, trekt de beroepsgroep zich dit rampzalige incident wel degelijk ernstig aan, en is er een groot draagvlak voor het grondiger onderzoeken en aanpakken van advocaten die hun boekje te buiten gaan. Als er rotte appels zijn, moeten deze sneller en effectiever uit de mand worden verwijderd. Of dit nou door de dekens van de verschillende orden van advocaten moet gebeuren of door een nieuw op te richten toezichthoudend orgaan: probleem blijft daarbij dat de toezichthouder zelf geen opsporingsdienst heeft en grotendeels is aangewezen op informatie vanuit politie en justitie.

Ik constateer dat het daar te vaak nog mis gaat. Er is kennelijk onvoldoende onderling vertrouwen of er ontbreekt een toereikende infrastructuur om die informatie-uitwisseling op een goede en zorgvuldige manier tot stand te laten komen, en daar vervolgens op door te pakken.

Advocaten kijken niet weg van de problemen die er als gevolg van de verharding van de criminaliteit ook in de eigen beroepsgroep spelen. Effectief toezicht en de mogelijkheid in te grijpen wanneer dat nodig is, is zeker ook in het belang van de advocatuur én van de individuele strafrechtadvocaat. Laat de wetgever zich richten op het opstellen van de daartoe benodigde wet- en regelgeving, en laat de verschillende partijen in de strafrechtketen de onderlinge contacten intensiveren. Dat maakt de kans dat een uitermate ernstig incident als dit zich herhaalt pas echt kleiner.