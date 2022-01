Opinie: Rembrandt (daar heb je ’m weer) ontneemt het zicht op kunstenaars van nu

Kunstenaar Lisa Wiersma aan het werk aan haar Nachtwacht in het tv-programma Het geheim van de meester. Beeld Avrotros

We werden de afgelopen weken op televisie in ronkende zinnen aangemoedigd te gaan kijken naar nieuwe afleveringen van de serie Het geheim van de meester. Dit keer betrof het ‘een kolossale uitdaging; de onmogelijke opgave om het genie Rembrandt te doorgronden, in de ongelooflijk ambitieuze opdracht het wereldberoemde meesterwerk van de miraculeuze schilder te kopiëren’.

Dat had in de eerste aflevering al met tegenslagen te maken: het door een wetenschappelijk team zorgvuldig uitgezocht okerpigment werd donkergroen op de problematische ondergrondschildering (de doodverf). Een kolossale uitdaging.

Tegelijkertijd startte een nieuwe serie afleveringen van Project Rembrandt waar ‘uit gepassioneerde talenten de meest getalenteerde kunstschilder gekozen gaat worden’. Een wedstrijd waarnaar 2,5 miljoen mensen kijken.

En dan is er Operatie Nachtwacht, waarvoor een laboratorium is gebouwd waar 25 ‘topspecialisten’ zich buigen over de vraag hoe ‘een van de grootste schilderijen ter wereld behouden kan blijven voor de toekomst’. De tekstschrijvers hebben hun best gedaan.

17de eeuw

Wat me zo verbaast, is dat al deze populaire programma’s teruggrijpen op de schilderkunst van de 17de eeuw, en dan het liefst gekoppeld aan Rembrandt.

Het vormt in ieder geval een een succesvolle marketingcampagne voor het Rijksmuseum dat De Nachtwacht zo graag promoot als een van de belangrijkste kunstwerken op aarde. En als je dat maar vaak genoeg herhaalt, is het zo.

En natuurlijk laat je dan een topwerk als De Vaandeldrager niet schieten.

Maar we leven in 2022.

We leven in een land waarin zo’n twintig kunstacademies jaarlijks honderden ondernemende, avontuurlijke, zoekende kunstenaars en vormgevers afleveren, afkomstig uit alle delen van de wereld. Die proberen allemaal een plek te veroveren om hun verhalen te vertellen, op welke wijze dan ook. Fris, spannend en vol plannen.

Inkleuren

En wat doet de publieke omroep? Die doet alsof er in de beeldende kunst niks gebeurd is sinds 1669. Die laat het nauwgezet inkleuren van een overgetrokken lijntekening van een foto van De Nachtwacht zien, in vier afleveringen. Ongetwijfeld garant staand voor hoge kijkcijfers.

De helft van de amateurs werd in Project Rembrandt door docenten naar huis gestuurd na het schilderen van een geschilde citroen en een zelfportret. Daar zaten vast de leukste schilders tussen.

Er zijn meer en minder geslaagde pogingen gedaan hedendaagse beeldende kunst op de Nederlandse televisie voor het voetlicht te brengen. Het blijkt een lastige onderneming. Praten over wat je gemaakt hebt, is voor veel kunstenaars geen dagelijkse praktijk en doorgaans geen groot genoegen. De formats van de programma’s zijn niet gebaat bij onderwerpen die tijd vragen en als het niet in de vorm van een wedstrijd kan, wordt het helemaal moeilijk.

Tien jaar geleden was De Nieuwe Rembrandt (daar heb je ‘m weer) een moedige poging, hoewel wat geforceerd. De deelnemende kunstenaars moesten in korte tijd een opdracht maken en hen werd de deur gewezen als dat niet lukte. Ook weer een wedstrijd, maar in ieder geval gaf dat programma wat meer zicht op drijfveren en enthousiasme van kunstenaars van nu. De Artmen (David Bade en Jasper Krabbé) waagden het erop, maar werden al snel van de buis gehaald.

Misverstand

Het kopiëren van De Nachtwacht en het naschilderen van een citroen vergroten het misverstand dat kunst daarover gaat. Het is vertekenend en regressief, niet meer van deze tijd en lui. Lui van programmamakers om het daartoe te reduceren, zo alle geldende vooroordelen bevestigend.

En daarmee wordt de betekenis van alles wat er nú wordt gemaakt niet voldoende onderkend, of beperkt tot een kleine groep ingewijden. Zo blijft het een marginale aangelegenheid, die gemakkelijk over het hoofd wordt gezien door politici, beleids- en televisiemakers.

Ik denk dat we er enorm veel plezier aan gaan beleven wanneer die opgewonden, gedreven kunstmakers-van-nu wél serieus worden genomen. Als er programma’s zouden worden ontwikkeld waarmee de kern van de creatie, de lust en de lol van het maken, van verbeelden, van nieuwe dingen uitproberen, van falen en veroveren zouden worden getoond.

En dan niet als wedstrijd, niet als kopie, maar verleidelijk en voedend, als inspiratiebron. Als aanzet om anders naar de wereld te kijken en als begin van een mooiere, daar geloof ik in.

Erik Mattijssen is beeldend kunstenaar.