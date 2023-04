Opinie: Regel direct toegang tot medische gegevens voor onafhankelijk onderzoek naar oversterfte

Uitvaartverzorger in Den Bosch verwijdert het plastic van een kist. Beeld Aurélie Geurts

Afgelopen week stuurde minister Ernst Kuipers een brief naar de Tweede Kamer waarin hij een visie geeft op ‘secundair datagebruik’, het gebruik van gegevens voor andere doelen dan waarvoor deze oorspronkelijk in de zorg zijn geregistreerd. Volgens de minister kan secundair datagebruik een nog grotere rol spelen in het verbeteren van de gezondheidszorg. Deze visie kan echter pas over tien jaar worden gerealiseerd, schrijft hij. Zo lang mag en kan onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek niet op zich laten wachten.

Over de auteurs Eline van den Broek is gezondheidseconoom en epidemioloog bij het Amsterdam UMC en doet onderzoek naar de oorzaken van de oversterfte in 2022. Antoinette Vlieger is advocaat bij Boomberg Advocaten. Ze verdiept zich in het recht van wetenschappers op data.

Onlangs sprak de Tweede Kamer met vertegenwoordigers van de Autoriteit Persoonsgegevens, RIVM, CBS en juridische experts over secundair datagebruik, voor onderzoek naar de oorzaken van oversterfte in de afgelopen anderhalf jaar. Vanwege privacyregels worden medische gegevens nu nog, terecht of onterecht, zwaar beschermd, maar zonder die gegevens komt het onderzoek niet verder. En als onderzoek levens kan redden, kan het ontbreken daarvan levens kosten.

Daarom moet er direct een pakket maatregelen komen om toegang tot medische gegevens te regelen. Daar zijn diverse argumenten voor.

Een landelijk register

Allereerst geldt ten aanzien van onderzoek veelal het adagium ‘meer is beter.’ Als grotere aantallen onderzoekers toegang hebben tot meer data, dan kunnen uiteenlopende vragen over individuele of collectieve volksgezondheid worden getoetst. Een landelijk register voor burgers die bezwaar hebben tegen het gebruik van hun deels geanonimiseerde gegevens, zou de wetenschap enorm kunnen ondersteunen en de gezondheidszorg verbeteren. Ook onderzoek met kunstmatige intelligentie (AI) zou daarmee mogelijk worden. Een computer wijst ons dan bijvoorbeeld op bijwerkingen bij combinaties van verschillende medicijnen, iets wat nu onvoldoende te onderzoeken valt.

Ten tweede hebben ambtenaren, bij de huidige gang van zaken, meer toegang tot data dan onafhankelijke onderzoekers. Voor het CBS bestaat er bijvoorbeeld een duidelijke wet op grond waarvan de organisatie data kan opvragen bij zorgverleners. Maar voor onafhankelijke wetenschappers is er geen vergelijkbare wet. Zij kunnen hun werk dus niet doen omdat zorgverleners niet weten of ze data wel of niet beschikbaar mogen stellen voor onderzoek. Aan dat verschil is geen democratische besluitvorming te pas gekomen.

Cruciale elementen

Het derde probleem is dat reproduceerbaarheid de kern is van wetenschappelijke resultaten. Dit houdt in dat een andere wetenschapper na controle van de data en berekeningen tot hetzelfde resultaat moet komen. Daarom is het belangrijk dat, na publicatie van de resultaten, de gebruikte data beschikbaar zijn voor anderen. Hiervoor gelden de zogeheten FAIR-principes: de data van een onderzoek moeten vindbaar (Findable), toegankelijk (Accessible), interoperabel (Interoperability) en herbruikbaar (Reusable) zijn. Deze beginselen zijn inmiddels internationaal geaccepteerd als cruciale elementen voor goed onderzoek.

De FAIR-principes zijn overigens in Nederland ontwikkeld, maar ons eigen zorgstelsel houdt zich er vreemd genoeg niet aan. Zo worden data niet gedeeld, of tegen zulke hoge kosten (tot wel tienduizend euro) dat andere wetenschappers niet de middelen hebben om te kunnen controleren of de conclusies wel juist zijn.

Controleren is onbetaalbaar

Zo gebruikt stichting Dutch Hospital Data (DHD,) opgericht vanuit de algemene ziekenhuizen, voor eigen onderzoek gegevens van onder meer dag- of spoedopnames. De data verlaten dus feitelijk het ziekenhuis al, voor onderzoek door deze stichting. Maar het controleren van de door DHD getrokken conclusies is onbetaalbaar, vanwege de torenhoge facturen die DHD verstuurt. Ook Nivel is een organisatie die verschillende databases onderhoudt, zoals Zorgregistraties Eerste Lijn en de databank Communicatie in de Gezondheidszorg. Terwijl patiënten misschien denken dat hun gegevens nog bij de huisarts op de server staan, zijn ze feitelijk al gedeeld met externe partijen.

In het kader van het onderzoek naar oversterfte kwam er nog zo’n stichting voorbij: bijwerkingencentrum Lareb. Deze organisatie verzamelde tijdens de coronacrisis data over bijwerkingen van de coronavaccins. Deze data werden maanden geleden al gekoppeld met vaccinatiedata van het RIVM, en zorgdata van het NIVEL. Dit was ver voordat in Den Haag de discussie werd gevoerd of die vaccinatiedata mochten worden gedeeld. In de vaccinatieformulieren stond namelijk vermeld dat de data niet zouden worden gedeeld voor onderzoek, met uitzondering van Lareb. Maar wie heeft besloten dat uitsluitend Lareb hiernaar mocht kijken?

We zijn nog ver verwijderd van een ideale situatie waarin onafhankelijke wetenschappers op grote schaal data kunnen gebruiken om medische vooruitgang te boeken. Minister Kuipers liet weten dat hij ermee aan de slag gaat, maar of zijn visie zal leiden tot een initiatiefwet is nog onduidelijk. Het kan jaren duren voordat een dergelijke wet ook door de Eerste Kamer is geaccepteerd. Het lijkt ons dan ook verstandig dat de minister zijn eventuele wetsvoorstellen combineert met een pakket directe maatregelen, zodat we eindelijk kunnen achterhalen wat de oversterfte veroorzaakt, en belangrijker, dat we er wat aan kunnen doen.