Opinie: Reductie van stikstof is niet genoeg, er moet meer natuur bij

De huidige stikstofcrisis is een ecologische crisis. Vanuit de natuur bekeken is stikstof een belangrijk milieuprobleem, maar zeker niet het enige: ook verdroging, versnippering van natuur en het gebruik van bestrijdingsmiddelen eisen hun tol. In de natuur is alles met alles verbonden. Daarom moeten we de problemen oplossen vanuit het perspectief van de natuur. Als je dat doet, zie je dat er – behalve reductie van stikstof – vooral meer ruimte voor natuur nodig is.

Meer natuur betekent: grotere gebieden, meer landschappelijke eenheid en meer soorten beschermen. Grotere gebieden in landschappelijk logische eenheden bieden meer ruimte voor natuurlijke kringlopen en processen en zijn daardoor robuuster en beter bestand tegen drukfactoren en verstoring. En meer soorten betekent dat je je ook kunt richten op soorten die snel reageren op maatregelen, waardoor je kunt sturen op verbetering in plaats van alleen op een juridisch vastgelegd einddoel.

Ondergrens

In Nederland hebben we de natuur extra kwetsbaar gemaakt door voortdurend te sturen op de ondergrens. In het Biodiversiteitsverdrag 2020 van de Verenigde Naties is afgesproken dat ieder land minimaal 17 procent van land en binnenwater aanwijst als beschermde natuur. De Europese Unie meldde haar Natura-2000-areaal aan en haalde met 18 procent de doelstelling nipt. Nederland komt op basis van Natura 2000 maar tot 15 procent. En die 15 procent is een geflatteerde score, want van het landoppervlak is slechts 9 procent beschermd.

Het percentage valt hoger uit doordat grote binnenwateren zoals het IJsselmeer zijn toegevoegd. Het Natura-2000-netwerk is daardoor geen evenwichtige afspiegeling van de biodiversiteit in Nederland. Het functioneert dan ook maar matig als instrument om de soorten van de Vogel- en Habitatrichtlijn te beschermen. Om vervolgens de afgesproken 17 procent te kunnen halen, heeft Nederland het Nationaal Natuurnetwerk Nederland (NNN) toegevoegd. Daarmee komt Nederland uit op 26 procent. Het NNN is echter veel minder goed beschermd en bovendien bestaat eenderde ervan uit bossen die voornamelijk een houtproductiefunctie hebben.

Papier

Op papier kun je er misschien mee wegkomen, maar al die percentages beschermde natuur zijn niet voor niets afgesproken. Het zijn onderbouwde inschattingen van wat nodig is om ecosystemen te laten functioneren. Als je daaraan geen goede inhoudelijke invulling geeft, organiseer je je eigen falen. Het is dan ook niet verwonderlijk dat Nederland Europees gezien een hekkensluiter is op het gebied van natuurbescherming. We hebben niet alleen de hoogste stikstofuitstoot, maar simpelweg ook te weinig beschermde natuur.

Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) heeft becijferd dat 150 duizend hectare aan nieuwe natuurgebieden nodig is om de natuur in Nederland duurzaam te kunnen beschermen. Dat is grofweg 7 procent van het huidige landbouwareaal.

Ook internationaal wordt de roep om meer beschermde natuur sterker. Zo heeft de Europese Commissie in de EU-biodiversiteitsstrategie 2030 afgesproken dat 30 procent van land- en zeeoppervlak beschermd moet worden, waarvan 10 procent strikt beschermd.

Uitsterven

Die aanscherping van ambities komt er niet voor niets. Het natuurbeleid is bedoeld om een einde te maken aan het grote uitsterven dat we kennen uit de 19de en 20ste eeuw, waarin we veel van onze biodiversiteit zijn kwijtgeraakt. Aan het feit dat we ook in de laatste twintig jaar niet in staat zijn geweest ons te houden aan het zogeheten ‘verslechteringsverbod’ uit de Habitatrichtlijn, danken we nu de stikstofcrisis.

In 2027 wacht ons een vergelijkbare crisis vanuit de Kaderrichtlijn Water. Behalve stikstof, pesticiden en verdroging aanpakken, is er dus vooral ook extra ruimte nodig voor natuur. Het goede nieuws is dat Nederland daar heel veel mooier en gezonder van wordt. Wie wil dat nou niet?

Raoul Beunen, universitair hoofddocent omgevingsbeleid bij de Open Universiteit. Stefan Pasma, publicist en oprichter van website ongerepte-natuur.nl. Sander Turnhout is gepromoveerd op natuurmonitoring en werkt als strategisch adviseur voor Radboud Healthy Landscape en SoortenNL.