Opinie: Rechten voor de Waddenzee hebben wel degelijk een positieve impact, minister

Garnalenvisser op de Waddenzee. Beeld Harry Cock / de Volkskrant

Minister Christianne van der Wal (Natuur en Stikstof) heeft besloten om de Waddenzee géén eigen rechten toe te kennen, rapporteerden de noordelijke dagbladen vorige week. Andere landen die rechten voor natuur wél hebben erkend, zouden dit namelijk steevast doen ‘vanwege een sterke relatie met de wijze waarop inheemse volkeren verbonden zijn met de natuur’.

Bovendien zouden zulke rechten volgens de minister alleen symboliek toevoegen aan het bestaande beschermingsregime. Deze argumenten berusten echter op een misverstand.

Over de auteur Laura Burgers werkt als universitair docent aan de Universiteit van Amsterdam en is een van de experts over rechten voor natuur binnen het VN-Netwerk ‘Harmony with Nature’.

Eigenaardig genoeg noemt de minister Spanje in haar reactie. In Spanje is afgelopen najaar een wet afgekondigd die de lagune Mar Menor als rechtspersoon met eigen rechten erkent. Bij de totstandkoming van die wet hebben inheemse volkeren echter geen rol gespeeld, aangezien Spanje – net als Nederland – nooit is gekoloniseerd en dit concept dus niet werkelijk kent. De wet kwam er dankzij gepassioneerde juristen, een vasthoudende groep oudere dames die handtekeningen verzamelde en steun vanuit de politiek.

‘Communistisch’ initiatief

Afgelopen week gebeurde er nog iets belangwekkends op het gebied van de rechten voor natuur: de rechtse Spaanse partij Vox kondigde een klacht aan tegen de wet over Mar Menor, bij het Constitutionele Hof van Spanje. Vox vreest dat de wet de rechtszekerheid in het gedrang zal brengen en noemt die een ‘communistisch’ initiatief dat op gespannen voet staat met het recht om vrijelijk een bedrijf te ontplooien, vooral in de agrarische sector. En zo komen we bij het andere argument van de minister.

Want welke uitkomst deze rechtszaak ook zal hebben, het is zonneklaar dat Vox vreest dat rechten voor natuur meer dan alleen symbolische effecten zullen sorteren. Dat is ook gebleken in Ecuador, dat in 2008 als eerste land ter wereld rechten voor natuur in de grondwet opnam. In hun boek The Politics of Rights of Nature analyseren Craig Kauffman en Pamela Martin hoe de interpretatie daarvan verstrekkende effecten kreeg.

De twee beschrijven onder andere de campagne van de Ecuadoraanse overheid tegen illegale mijnen in beschermde natuurgebieden. Op basis van de grondwettelijke bepalingen over de rechten voor natuur gaven rechters toestemming illegale mijnwerken te vernietigen en mijnbouwwerktuigen in beslag te nemen. Hiermee werd het precedent geschapen dat rechten voor natuur soms voorrang kunnen krijgen boven privé-eigendom. Dat werd onder andere in 2015 bevestigd in een zaak die ging om illegale garnalenkwekerijen.

Meer dan symboolpolitiek

Kortom, de ervaringen tonen aan dat rechten voor natuur wel degelijk praktische gevolgen kunnen hebben. Rechten voor de Waddenzee zouden meer zijn dan symboolpolitiek. Een laatste argument van de minister, dat ‘niet duidelijk’ is welke rechten dan erkend zouden moeten worden, wekt verbazing. Bestaande wetgeving over rechten voor natuur is redelijk consistent.

De wet over de Spaanse lagune Mar Menor erkent bijvoorbeeld het recht op bescherming, behoud, onderhoud en indien nodig herstel. Verder wordt het recht ‘natuurlijk te bestaan’ erkend, en wordt in de wet duidelijk gemaakt dat dit onder andere impliceert dat Spanje zich aan zijn klimaatdoelstellingen houdt. Vergelijkbare rechten zijn terug te zien in andere wetten over rechten voor natuur, bijvoorbeeld uit Ecuador, Bolivia en Oeganda.

Uiteraard kunnen we in Nederland de Spaanse wet niet copy-pasten, maar het zou mooi zijn als de minister haar ambtenaren een wetsvoorstel zou laten voorbereiden en zo zelf duidelijkheid zou scheppen over wat rechtspersoonlijkheid voor de Waddenzee zou kunnen behelzen. Als zij dat wetsvoorstel dan indient, ontstaat er democratisch debat, en kan de wet in de Tweede Kamer waar nodig worden aangepast en aangevuld, zodat we als Nederlanders kunnen bepalen hoe wij rechten voor natuur willen vormgeven.

Kanttekeningen

In dat debat kan worden besproken hoever de gevolgen moeten strekken – misschien minder ver of juist verder dan in andere landen. Hoe beter politici hierover nadenken, hoe minder ze later bij de rechter voor verrassingen komen te staan. Kritische kanttekeningen van alle (flank-)partijen zijn in zo’n proces louter behulpzaam.

De minister geeft aan dat ze meer wil doen om de Waddenzee te beschermen en onder andere het voorzorgsbeginsel (dat de overheid uit voorzorg ingrijpt, ook als de schadelijkheid van een bepaalde activiteit nog niet volledig is bewezen, red.) wil versterken. Dat is mooi, maar het is zonde om het idee van rechten voor de Waddenzee met twijfelachtige argumenten voortijdig overboord te gooien.