Opinie: Racisme pak je niet alleen aan op voetbalveld, maar vooral in de fase daarvoor

Pupillenvoetbal in Utrecht. Beeld Klaas Jan van der Weij / de Volkskrant

Sinds 2013 ben ik betrokken bij de KNVB als procesbegeleider bij voetbalclubs. Ik heb in de afgelopen jaren allerlei maatregelen voorbij zien komen tegen racisme. Programma’s als ‘sportiviteit en respect’ moesten zorgen voor meer verbinding, meer respect voor elkaar en minder racisme.

Zo werkte ik aan een convenant: kleurrijke en minder kleurrijke clubs in Den Haag zouden met elkaar aan concrete actiepunten werken die moesten zorgen voor meer verbinding, minder racisme en minder excessen. De kleurrijke clubs wilden echter dat hierin gesproken zou worden over racisme, met keiharde maatregelen voor spelers, zoals verbanning voor het leven.

Over de auteur Rajiv Girwar is expert in marketing en strategie.

De minder kleurrijke clubs stonden er wat milder in en wilden alleen praten over verbinding, niet over racisme. Hierdoor voelden de kleurrijke clubs zich niet gehoord. Alle clubs haakten af en stakeholders wilden hun vingers er niet aan branden.

Puntenaftrek

En als er meldingen werden gemaakt van spelers die keiharde racistische uitspraken deden, op of langs het veld, dan werd dit bestraft met bijvoorbeeld puntenaftrek of verwijdering uit de competitie voor een team. Maar het probleem werd niet verholpen, want de bewuste spelers gingen naar een ander team/vereniging en het begon allemaal weer opnieuw.

Na tien jaar kom ik tot de conclusie dat je racisme niet alleen moet aanpakken op de velden, maar vooral in de fases daarvoor. Het is de verantwoordelijkheid van overheid, onderwijs, werkgevers, welzijnsorganisaties, ouders en media om samen racisme te bestrijden met keiharde maatregelen. Denk aan verplichte cursussen diversiteit voor scholieren, werknemers et cetera. Opvoeding hoort niet alleen thuis plaats te vinden, maar daar waar de samenleving bij elkaar komt.

Wat dacht je van deze maatregelen?

Apengeluiden

Apengeluiden door supporters in stadions worden keihard afgestraft met een stadionverbod voor het leven. En misschien moet je wel een stap verder gaan. Verban de betaaldvoetbalorganisatie (bvo) voor de rest van het seizoen uit de competitie. Ja, de belangen zijn megagroot en het gaat om veel geld, maar geen enkele miljoen euro gaat boven racisme. Kijk in ieder geval naar maatregelen die echt pijn doen, in plaats vqn een paar punten aftrekken of een boete.

Langs en op het veld bij amateurverenigingen wordt racisme aangepakt met verbanning uit de competitie voor de gehele club voor minimaal één seizoen. Verban individuele spelers voor het leven, waardoor verenigingen echt hun best gaan doen.

Maar... alles valt en staat met leiderschap en eigenaarschap. We hebben leiderschap nodig op dit gebied waarbij politiek, overheden en uitvoerende organisaties met keiharde maatregelen komen. Dwing mensen tot verbinding. Maak het niet vrijblijvend.

Commissie-Mijnals

En wie moet die leider zijn? De KNVB doet als uitvoerende organisatie zijn best. Er is een actieplan in het leven geroepen, en de commissie-Mijnals. Maar dit vraagstuk begint bij de politiek. Als je echt racisme wil aanpakken, verhoog dan de straffen en verplicht de samenleving tot verbinding op alle niveaus. Start met het heropvoeden van de managementlagen van alle stichtingen en verenigingen die worden gesteund door de landelijke en/of lokale overheid.

Krijg je gemeenschapsgeld, dan word je verplicht cursussen te volgen en een afspiegeling van de samenleving te vormen in alle lagen van de organisatie. Doe je dit niet, krijg je geen gemeenschapsgeld meer. Pas dan krijg je echte verbinding: weliswaar afgedwongen, maar vrijblijvendheid werkt niet.