Opinie: Propaganda kan wel degelijk opmaat vormen voor genocide in Oekraïne

Auto beschilderd met het Russische symbool ‘Z’, in de door de Oekraïners heroverde plaats Trostianets. Beeld Chris McGrath / Getty

President Zelenski van Oekraïne stelde vorige week dat er sprake is van genocide gepleegd door de Russen in de Oekraïense stad Boetsja, waar honderden burgers dood werden aangetroffen. In de Nederlandse media werd door meerdere experts gesteld dat het in Boetsja waarschijnlijk niet gaat om genocide, maar wel om oorlogsmisdaden. Maar klopt dit wel? Om de context van Boetsja beter te begrijpen, is het ook van belang om te kijken naar de Russische propaganda en hun gebruik van de term genocide.

Toen in 2014 de Maidan-revolutie uitbrak in Kyiv en de pro-Russische president Janoekovitsj door het parlement werd afgezet, ontwikkelden de Russen het retorische frame van Oekraïne als een nazistaat die genocide wil plegen op de Russischtalige bevolking. Het Westen werd afgeschilderd als een perverse, fascistische, ondermijnende macht die uit is op de vernietiging van de Russische waarden. Het naziframe speelde ook een belangrijke rol bij de annexatie van de Krim in 2014 en bij de steun aan de zelfverklaarde volksrepublieken in de Donbas-regio.

Frame

In Rusland was de bevolking gevoelig voor dit frame, mede vanwege de diepe emoties die de Tweede Wereldoorlog oproept in Rusland. Daar waar Oekraïne juist steeds democratischer werd en zich wilde oriënteren op het democratische Westen, begon Rusland juist steeds meer trekken te vertonen van een fascistische dictatuur. Het feit dat in Oekraïne ook rechtsextremistische groeperingen waren, doet daar niets aan af. Bewijs van genocide op de Russischtalige bevolking, bijvoorbeeld in de Donbas, werd niet geleverd door Rusland. In feite was het enige ‘bewijs’ voor genocide het terugdraaien van een taalwet uit 2012, waarbij het Oekraïens weer de enige taal werd van de overheid.

Ondertussen werden de Russen dag in dag uit in de door de staat gecontroleerde media blootgesteld aan het ‘nazi-genocide’-frame. Maar niet alleen de Russen kregen deze boodschap, ook in de Russischtalige gebieden van Oekraïne werkte deze agressieve propaganda door. Dit verklaart mede waarom Oekraïne in 2019 een wet aannam om het Oekraïens verder te promoten ten koste van het Russisch. Voor Oekraïne was en is de eigen taal van grote betekenis als symbool van de culturele eigenheid en van de eigen natiestaat, van de onafhankelijkheid van Rusland. In Rusland sprak men echter van ‘taalgenocide’. Hoe agressiever de Russische propaganda, hoe groter de neiging van Oekraïne om het Russisch uit te sluiten als officiële taal.

Geen bestaansrecht

In Rusland werd ondertussen niet alleen het ‘nazi-genocide’-frame uitgestort over de Russische bevolking, Poetin zelf verklaarde in 2021 dat het Oekraïens en de Oekraïense cultuur geen eigen bestaansrecht hebben en onderdeel zijn van de Russische taal en cultuur. Dit en het opvoeren van de anti-Oekraïense propaganda vormde de aanzet tot de oorlog. Rusland zette zichzelf daarbij neer als de bevrijder van het nazi-juk waaronder de Oekraïners zuchten.

Een voorlopig dieptepunt in deze propaganda is een artikel dat op 3 april verscheen op het staatspersbureau RIA Novosti getiteld ‘Wat Rusland moet doen met Oekraïne’. De Russische auteur van het artikel, Timofej Sergejtsev, ooit betrokken bij de campagne van de pro-Russische Oekraïense president Janoekovitsj in 2004, ziet een parallel tussen de denazificatie van Duitsland na de Tweede Wereldoorlog en de denazificatie of ‘de-oekranificatie’ van Oekraïne.

Strafkampen

Volgens hem moeten diegenen die vechten voor Oekraïne, in zijn terminologie nazi’s, zoveel als mogelijk op het slagveld worden gedood. Het feit dat zij zich volgens Sergejtsev allemáál schuldig maken aan genocide op het Russische volk en zich zelf niet houden aan het oorlogsrecht, doet het ergste vermoeden voor hun lot. Ook spreekt hij van strafkampen voor aanhangers van het regime, voor zover ze niet ter dood zijn gebracht of gevangengezet. De passieve aanhangers van de Oekraïense regering moeten worden heropgevoed door de Russen, in een volledig door Rusland gecontroleerd land. Oekraïne, althans het grootste deel van het land, moet worden ontdaan van alle Oekraïense elementen zoals taal en cultuur.

Hoewel de auteur geen politicus is, verscheen het artikel wel bij een Russisch staatspersbureau en is het op geen enkele manier weersproken door Russische politici. De stap van deze boodschap naar de daadwerkelijke uitvoering van genocide, het uitmoorden van een specifieke bevolkingsgroep op basis van hun etniciteit, taal en cultuur, is niet groot.

Of deze ideeën actief werden uitgedragen richting Russische militairen en of het een rol heeft gespeeld bij de gruwelijkheden in Boetsja en elders, moet verder worden uitgezocht. Maar zeker is dat de constante Russische propaganda, waarbij Zelenski en zijn aanhangers werden ontmenselijkt en de Oekraïense taal en cultuur als minderwaardig of niet bestaand werden gezien, een belangrijke rol hebben gespeeld bij de manier waarop de oorlog in Oekraïne tot nu toe is verlopen en nog steeds verloopt.

Egbert Fortuin is hoogleraar Russische taal en taalkunde aan de Universiteit Leiden.