Opinie: Promoot geen boeken, maar laat kinderen zélf verhalen bedenken

Op basisschool De Avonturijn leest de juf van groep 7 voor. Beeld Joost van den Broek

Op veel scholen begint morgen (5 oktober) weer het bekende circus rond de Kinderboekenweek: er worden posters opgehangen, kinderboekenauteurs lezen voor uit eigen werk, wethouders komen voorlezen en ook ouders dragen hun steentje bij.

De goedbedoelde gedachte achter de Kinderboekenweek is dat de promotie van het boek bijdraagt aan de (taal)ontwikkeling van het kind. Kinderen herkennen zich in verhalen, (voor)lezen vergroot de woordenschat, het prikkelt hun fantasie en samen lezen is gezellig. Dat is allemaal waar, maar werkt de boekenpromotie niet deels ook averechts?

Over de auteur: Jos Verveen is auteur en groepsleerkracht op een basisschool in Rotterdam.

We zetten boeken en hun auteurs op een voetstuk, waardoor veel kinderen en ouders denken: dat is niet iets voor mij. Onderzoeken bevestigen dat beeld. Minder dan de helft van de basisschoolkinderen wordt thuis voorgelezen en latere vmbo-leerlingen lezen veel minder dan kinderen die naar de havo of het vwo gaan.

Lezen lijkt dus een tikkeltje elitair te zijn en daar zijn we met z’n allen een beetje schuldig aan. In plaats van boeken promoten, zouden we namelijk veel beter het bedenken van verhalen kunnen stimuleren. Het zijn immers de verhalen die kinderen raken, en niet zozeer de verschijningsvorm, zoals een boek of film.

Rijke fantasie

Verhalen kunnen worden verteld, beluisterd, bekeken of op een andere manier worden doorgegeven. Maar nog belangrijker: verhalen kunnen door kinderen zélf worden bedacht. Daar heb je geen boek voor nodig, want kinderen hebben van nature een rijke fantasie.

Toen ik aan mijn groep 4 - 6 jarigen vorig schooljaar vroeg wat ze het stomst vonden in de klas, was hun antwoord: boeken. Op de ‘tussenmomenten’ tijdens een schooldag, na de lunch bijvoorbeeld, mochten ze zelf een (prenten)boek uitzoeken en erin bladeren.

Dat vonden ze blijkbaar stom. Op mijn vraag waaróm ze het stom vonden, riepen ze: ‘Omdat we (nog) niet kunnen lezen, meester.’ Stond ik daar even voor paal. Ik had de kinderen naar plaatjes laten staren, terwijl ze vaak geen idee hadden waar dat verhaal over ging.

Plaatje kiezen

Natuurlijk lees ik veelvuldig voor en natuurlijk worden veel kinderen een-op-een voorgelezen door assistenten of thuis door ouders, maar de kinderen legden wel iets bloot: verhalen waren niet iets van hen. Ik besloot het roer om te gooien.

De kleuters mochten voortaan een plaatje uitkiezen uit een boek of van een puzzel of gewoon een voorwerp uit de klas en daar zélf een verhaal bij bedenken. Vervolgens ging de klas ermee ‘aan de haal’ en bedachten de kinderen om de beurt een vervolg.

Ik wist vooraf nooit welke kant het opging, maar er ontstonden ontroerende, bijzondere, gekke, vieze en spannende verhalen. De kinderen leerden dat ze zélf verhalen konden bedenken en dat, wat je ook bedacht, het áltijd goed was.

Verzon een kind dat een krokodil in een enorme hondendrol was getrapt, dan bedacht een ander kind dat de krokodil de hond ging zoeken omdat hij een vriendje wilde. Vervolgens bedacht een ander kind – met wellicht iets minder fantasie – dat de krokodil wéér in een drol trapte, maar nu van een ander dier. En zo kreeg de krokodil niet één, maar meerdere vriendjes en was een nieuw verhaal geboren.

De kinderen bedenken inmiddels bijna dagelijks een verhaal en als ik ze voorlees, vertel ik er altijd bij dat zij inmiddels zelf kunnen wat de schrijver ook kan: een verhaal verzinnen.

Kerndoelen

In de landelijke kerndoelen voor het basisonderwijs staat: ‘De leerlingen krijgen plezier in het lezen en schrijven van voor hen bestemde verhalen, gedichten en informatieve teksten.’ De kerndoelen worden op dit moment geactualiseerd door wetenschappers en betrokkenen uit het onderwijs.

Mijn pleidooi is het doel te veranderen in: ‘De leerlingen krijgen plezier in het bedenken, lezen en schrijven van zélf bedachte en voor hen bestemde verhalen, gedichten en informatieve teksten.’ Ook met verhalen die kinderen zelf of met elkaar bedenken, wordt immers hun (taal)ontwikkeling gestimuleerd.

Ze kunnen hun gevoelens erin kwijt, ze vergroten hun woordenschat, het stimuleert hun fantasie en het versterkt bovendien (het vertrouwen in) de eigen creativiteit. Maar het doet ook iets anders: het dicht de kloof tussen boeken en kinderen en zorgt ervoor dat kinderen niet opkijken tegen auteurs, maar zich ermee associëren en eerder naar een boek grijpen. Het mes snijdt dus aan twee kanten. De Kinderboekenweek zou haar naam dus beter kunnen veranderen in Kinderverhalenweek.